«Успешный самозанятый»

В Ленобласти прошел конкурс «Успешный самозанятый», который проводил Фонд поддержки предпринимательства. Победители определялись не только по итогам онлайн-голосования, в котором участники набрали более 5000 голосов, но и по результатам оценок профессионального жюри.