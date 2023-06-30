«Успешный самозанятый»
В Ленобласти выбрали активных
В Ленобласти прошел конкурс «Успешный самозанятый», который проводил Фонд поддержки предпринимательства. Победители определялись не только по итогам онлайн-голосования, в котором участники набрали более 5000 голосов, но и по результатам оценок профессионального жюри.
Голосование проходило в 6 номинациях:
«Лучший самозанятый в сфере красоты»
«Лучший самозанятый в сфере ЗОЖ»
«Лучший самозанятый в сфере кулинарии»
А жюри оценивало сроки ведения бизнеса, финансовые достижения, участие в конкурсах, ярмарках и выставках, а также саму бизнес-идею.
Все новости конкурса можно смотреть по ссылкам проекта.
Все новости конкурса можно смотреть по ссылкам проекта.
«Лучший самозанятый в сфере IT»
«Лучший самозанятый в сфере производства товаров»
«Лучший самозанятый в сфере креативной индустрии»
Артем Пастухов (Выборгский район)
Ирина Никифорова (Лужский район)
Наталья Коровина (Кингисеппский район)
Дарья Стоколос (Киришский район)
Светлана Герасимчук (Тихвинский район)
Юлия Шурыгина (Волховский район)
Карина Бойцова (Тихвинский район)
Жанна Садыкова (Выборгский район)
Олеся Лихачева (Тихвинский район)
Юрий Чиркунов (Бокситогорский район)
Илья Денис (Гатчинский район)
Кто станет победителем конкурса «Успешный самозанятый»?
Подведены итоги конкурса «Успешный самозанятый» Ленинградской области
Торжественное награждение победителей в рамках ежегодного спортивного Форума предпринимателей и самозанятых Ленинградской области
Победители конкурса «Успешный самозанятый»
Подведены итоги конкурса «Успешный самозанятый» Ленинградской области в сфере IT
Победители конкурса «Успешный самозанятый» Ленинградской области в сфере кулинарии
Победители областного конкурса «Успешный самозанятый» в креативной индустрии
Победители областного конкурса «Успешный самозанятый» по направлению «Здоровый образ жизни»
Победители областного конкурса «Успешный самозанятый» в сфере красоты
Итоги конкурса «Успешный самозанятый» Ленинградской области
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