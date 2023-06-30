«Успешный самозанятый»

В Ленобласти выбрали активных
В Ленобласти прошел конкурс «Успешный самозанятый», который проводил Фонд поддержки предпринимательства. Победители определялись не только по итогам онлайн-голосования, в котором участники набрали более 5000 голосов, но и по результатам оценок профессионального жюри.
Голосование проходило в 6 номинациях:
«Лучший самозанятый в сфере красоты»
«Лучший самозанятый в сфере ЗОЖ»
«Лучший самозанятый в сфере кулинарии»
А жюри оценивало сроки ведения бизнеса, финансовые достижения, участие в конкурсах, ярмарках и выставках, а также саму бизнес-идею.

Все новости конкурса можно смотреть по ссылкам проекта.
«Лучший самозанятый в сфере IT»
«Лучший самозанятый в сфере производства товаров»
«Лучший самозанятый в сфере креативной индустрии»
Артем Пастухов (Выборгский район)
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Ирина Никифорова (Лужский район)
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Наталья Коровина (Кингисеппский район)
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Дарья Стоколос (Киришский район)
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Светлана Герасимчук (Тихвинский район)
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Юлия Шурыгина (Волховский район)
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Карина Бойцова (Тихвинский район)
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Жанна Садыкова (Выборгский район)
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Олеся Лихачева (Тихвинский район)
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Юрий Чиркунов (Бокситогорский район)
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Илья Денис (Гатчинский район)
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Кто станет победителем конкурса «Успешный самозанятый»?
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Подведены итоги конкурса «Успешный самозанятый» Ленинградской области
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Торжественное награждение победителей в рамках ежегодного спортивного Форума предпринимателей и самозанятых Ленинградской области
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Победители конкурса «Успешный самозанятый»
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Подведены итоги конкурса «Успешный самозанятый» Ленинградской области в сфере IT
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Победители конкурса «Успешный самозанятый» Ленинградской области в сфере кулинарии
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Победители областного конкурса «Успешный самозанятый» в креативной индустрии
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Победители областного конкурса «Успешный самозанятый» по направлению «Здоровый образ жизни»
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Победители областного конкурса «Успешный самозанятый» в сфере красоты
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Итоги конкурса «Успешный самозанятый» Ленинградской области
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