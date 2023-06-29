Город на Неве 2.0
Каким будет спутник Петербурга
Через несколько лет на правом берегу Невы появится новый город — с деловым центром, общественными пространствами, зонами отдыха. Где он строится и как в нем будут жить, расскажем в этом материале.
Зачем Петербургу новый город
Города-спутники создаются вокруг мегаполисов, чтобы разгрузить перенаселенные центры регионов и создать новые точки притяжения. Они проектируются так, чтобы жители могли работать, учиться, развиваться и отдыхать рядом с домом. Поэтому вместе с жилыми кварталами строится вся необходимая инфраструктура — дорожная, транспортная и социальная.
Два года назад стало известно о строительстве нового города на 150 тысяч человек к востоку от Петербурга. Он будет находиться на территории Свердловского городского поселения Всеволожского района Ленобласти. В строительстве участвуют разные девелоперы. Например, прямо сейчас Setl Group возводит на правом берегу Невы проект «Город звёзд», который будет граничить с Невским районом Петербурга. Пока на месте будущего квартала можно увидеть только строительную площадку и поля. Но мы попробуем представить, как этот проект будет выглядеть. И начнем, пожалуй, с основного — дороги.
Зачем Петербургу новый город
Города-спутники создаются вокруг мегаполисов, чтобы разгрузить перенаселенные центры регионов и создать новые точки притяжения. Они проектируются так, чтобы жители могли работать, учиться, развиваться и отдыхать рядом с домом. Поэтому вместе с жилыми кварталами строится вся необходимая инфраструктура — дорожная, транспортная и социальная.
Два года назад стало известно о строительстве нового города на 150 тысяч человек к востоку от Петербурга. Он будет находиться на территории Свердловского городского поселения Всеволожского района Ленобласти. В строительстве участвуют разные девелоперы. Например, прямо сейчас Setl Group возводит на правом берегу Невы проект «Город звёзд», который будет граничить с Невским районом Петербурга. Пока на месте будущего квартала можно увидеть только строительную площадку и поля. Но мы попробуем представить, как этот проект будет выглядеть. И начнем, пожалуй, с основного — дороги.
Транспортная доступность
Сегодня добраться до «Города звёзд» можно за 15-20 минут на общественном транспорте от станций метро «Ломоносовская» или «Улица Дыбенко». Автомобилисты могут доехать из любой точки Петербурга и области по кольцевой автодороге — развязка в 5 минутах езды от будущего квартала. Это очень удобно. Также рядом с комплексом — Октябрьская набережная и Мурманское шоссе.
Проверим время в пути на автомобиле по навигатору — без учета пробок:
✦ Речной вокзал 26 минут
✦ Университет Телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича 31 минута
✦ Аэропорт Пулково 36 минут
✦ Московский вокзал 43 минуты
✦ ГМЗ «Царское Село» 43 минуты
Проверим время в пути на автомобиле по навигатору — без учета пробок:
✦ Речной вокзал 26 минут
✦ Университет Телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича 31 минута
✦ Аэропорт Пулково 36 минут
✦ Московский вокзал 43 минуты
✦ ГМЗ «Царское Село» 43 минуты
Здесь нужно учесть, что дорожная инфраструктура будет развиваться. Правительство двух регионов и девелоперы работают над этим уже сейчас.
Автомобилистам
В перспективе «Город звёзд» свяжет с Мурманским шоссе новая дорога. Уже готов проект, который предусматривает строительство транспортной развязки с Октябрьской набережной и Мурманским шоссе. Также по заказу «Ленавтодора» планируется расширение участка Октябрьской набережной от КАД до «Города звёзд» — там сделают 4 полосы движения, обустроят освещение и тротуары.
Пешеходам
Вдоль квартала проектируется скоростная трамвайная линия. По предварительным данным, она пройдёт до станции метро «Ломоносовская». Сейчас подъехать к «Городу звёзд» можно по Рабочей улице, к моменту ввода первой очереди (III квартал 2025 года) будут построены удобные въезды и выезды на территорию комплекса.
Современная архитектура мегаполиса
Теперь изучим жилые дома в инфографике. В настоящий момент в продажу выведена третья очередь проекта.
Стоимость: от 3,75 млн рублей
Сдача: I квартал 2026 года
Высотность: от 11 до 23 этажей
Площадь квартир: 24-60 кв. метров
Квартирография: студии, 1-, 2-комнатные квартиры
Для отделки фасадов авторы проекта выбрали спокойные оттенки — они гармоничнее впишутся в природное окружение. Квартал строится по стандарту экологичного строительства SetlGreen («СэтлГрин»). Это означает, что применяются энергоэффективные технологии — они помогут сэкономить ресурсы, а значит, и деньги на коммунальные платежи.
Проект относится к сегменту «комфорт», но две опции, скорее, характерны для жилья более высокого статуса: это подземный паркинг и центральная входная группа. Ожидать курьеров и гостей жители смогут в просторном холле с ресепшен, мягкой мебелью и интерьерным освещением.
Проект относится к сегменту «комфорт», но две опции, скорее, характерны для жилья более высокого статуса: это подземный паркинг и центральная входная группа. Ожидать курьеров и гостей жители смогут в просторном холле с ресепшен, мягкой мебелью и интерьерным освещением.
В продаже есть как эргономичные студии с грамотным зонированием пространства, так и семейные просторные квартиры. В некоторых лотах площадь лоджии до 7 кв. метров позволяет обустроить летний сад или зону отдыха. Любителям высоких потолков советуем присмотреться к видовым квартирам HighFlat («Хай Флэт») на последних этажах. Расстояние от пола до перекрытий — 3 метра.
Лоты продаются с чистовой отделкой NORD LINE («Норд Лайн») в двух цветовых вариантах. Для покупателей также доступна полная комплектация квартир с мебелью и техникой по фиксированной цене.
Лоты продаются с чистовой отделкой NORD LINE («Норд Лайн») в двух цветовых вариантах. Для покупателей также доступна полная комплектация квартир с мебелью и техникой по фиксированной цене.
Для отделки фасадов авторы проекта выбрали спокойные оттенки — они гармоничнее впишутся в природное окружение. Квартал строится по стандарту экологичного строительства SetlGreen («СэтлГрин»). Это означает, что применяются энергоэффективные технологии — они помогут сэкономить ресурсы, а значит, и деньги на коммунальные платежи.
Проект относится к сегменту «комфорт», но две опции, скорее, характерны для жилья более высокого статуса: это подземный паркинг и центральная входная группа. Ожидать курьеров и гостей жители смогут в просторном холле с ресепшен, мягкой мебелью и интерьерным освещением.
В продаже есть как эргономичные студии с грамотным зонированием пространства, так и семейные просторные квартиры. В некоторых лотах площадь лоджии до 7 кв. метров позволяет обустроить летний сад или зону отдыха. Любителям высоких потолков советуем присмотреться к видовым квартирам HighFlat («Хай Флэт») на последних этажах. Расстояние от пола до перекрытий — 3 метра.
Лоты продаются с чистовой отделкой NORD LINE («Норд Лайн») в двух цветовых вариантах. Для покупателей также доступна полная комплектация квартир с мебелью и техникой по фиксированной цене.
Внутри квартала
Это, по сути, город в городе. Здесь возведут более 1,7 млн кв. метров жилья, где будут жить 46,8 тысячи человек — население Кронштадта или Кингисеппа! Соответственно, нужна развитая социальная инфраструктура. Посмотрим, какой она будет.
Инфраструктура
в «Городе звёзд»
Школы
Детские сады
Магазины
Кафе
Поликлиника
Многофункциональный деловой центр
Безусловно, подтянется и стрит-ретейл: коммерция на первых этажах жилых домов даже в существующей экономической ситуации показывает хорошую динамику.
Где отдыхать
Вопрос отдыха — отнюдь не второстепенный. Возможность интересно провести выходной день или вечер существенно влияет на привлекательность местности. Что есть рядом с будущим городом-спутником?
Нева
Интересно, что в этих местах река делает крутой поворот — его еще называют кривым коленом. В черте Новосаратовки — ближайшей к будущим кварталам деревни — есть песчаный пляж. Прогулка от «Города звёзд» до него займет всего 15 минут. А на противоположном берегу расположился яхт-клуб «Восточный» со станцией вейксерфинга.
Лесопарк
Летом здесь можно кататься на велосипедах, а также любоваться природой во время пеших прогулок, зимой — кататься на лыжах.
Усадьба Богословка
Воссозданная деревня русского Севера славится «петербургскими Кижами» — деревянным храмом Пресвятой Богородицы. Но не только из-за этого приезжают в Богословку: здесь устраивают праздники, квесты, мастер-классы, интересные экскурсионные программы. Место популярно у горожан и туристов круглый год.
В «Городе звёзд» будут и собственные общественные пространства. Они займут треть всей территории квартала. Здесь создадут четыре тематические площади, соединенные между собой 5-километровой зеленой аллеей. Застройщик также благоустроит площадку для отдыха на набережной реки Утки: до нее от жилых домов — 400 м.
Кроме того, на закрытой внутренней территории домов появятся дворы-патио с зонами отдыха и детские площадки SetlKids («СэтлКидс») для малышей до 5 лет. У ребят постарше будут отдельные игровые зоны с соответствующим их возрасту оборудованием. На площадке SetlSport («СэтлСпорт») взрослые жители смогут заниматься на тренажерах, играть в футбол, баскетбол и настольный теннис.
Реклама, ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость»
ЖК «Город звезд»: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Свердловское городское поселение, д. Новосаратовка, кадастровый номер ЗУ: 47:07:0605001:1179, застройщик ООО «Специализированный застройщик «СэтлЭстейт». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС проектной документацией, устанавливающей характеристики строящегося жилого дома, квартир и других помещений, входящих в состав жилого дома, можно ознакомиться в установленном законом порядке. Фактические элементы благоустройства, ландшафта территории, а также внешний вид фасада могут отличаться от изображенных.
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость»
Другие источники фотографий: Adobe Stock
Дизайнер: Соня Осколкина
ЖК «Город звезд»: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Свердловское городское поселение, д. Новосаратовка, кадастровый номер ЗУ: 47:07:0605001:1179, застройщик ООО «Специализированный застройщик «СэтлЭстейт». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС проектной документацией, устанавливающей характеристики строящегося жилого дома, квартир и других помещений, входящих в состав жилого дома, можно ознакомиться в установленном законом порядке. Фактические элементы благоустройства, ландшафта территории, а также внешний вид фасада могут отличаться от изображенных.
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость»
Другие источники фотографий: Adobe Stock
Дизайнер: Соня Осколкина
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