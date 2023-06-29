Зачем Петербургу новый город

Города-спутники создаются вокруг мегаполисов, чтобы разгрузить перенаселенные центры регионов и создать новые точки притяжения. Они проектируются так, чтобы жители могли работать, учиться, развиваться и отдыхать рядом с домом. Поэтому вместе с жилыми кварталами строится вся необходимая инфраструктура — дорожная, транспортная и социальная.



Два года назад стало известно о строительстве нового города на 150 тысяч человек к востоку от Петербурга. Он будет находиться на территории Свердловского городского поселения Всеволожского района Ленобласти. В строительстве участвуют разные девелоперы. Например, прямо сейчас Setl Group возводит на правом берегу Невы проект «Город звёзд», который будет граничить с Невским районом Петербурга. Пока на месте будущего квартала можно увидеть только строительную площадку и поля. Но мы попробуем представить, как этот проект будет выглядеть. И начнем, пожалуй, с основного — дороги.