СБР, или сервис безопасных расчетов — это бесконтактная альтернатива банковскому аккредитиву и ячейке для сделок по покупке и продаже квартир как на первичном, так и на вторичном рынке. С помощью него можно оплатить сделку онлайн. Сервис полностью автоматизирован, что практически исключает человеческий фактор, в отличие от аккредитива — для его открытия задействованы сотрудники банка, нужно оформлять много документов, что часто затягивает сроки расчетов. Более того, при использовании аккредитива клиенту необходимо лично обращаться в банк два раза: первый — при открытии аккредитива и его пополнении, второй — при его раскрытии, когда происходит подтверждение выполнения продавцом условий договора купли-продажи.



Банковская ячейка еще и технически неудобна — придется везти деньги наличными, пересчитывать купюры, передавать их. Кроме того, банк в этом случае отвечает только за доступ к ячейке, а не за ее содержимое.

При использовании сервиса безопасных расчетов после подписания договора купли-продажи покупатель оплачивает услугу безопасного расчета и переводит деньги за объект недвижимости на специальный счет в банке ВТБ любым удобным способом. Там они хранятся до регистрации сделки в Росреестре. Так как ее можно также провести через «Метр квадратный», то данные из Росреестра поступают автоматически. Сотрудники М2 проверяют их и гарантируют корректность всех документов, после чего деньги переводятся продавцу. Расчет завершен.