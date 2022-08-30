Покупка квартиры — важное и особенное событие в жизни каждого человека, требующее серьезного подхода и анализа всех возможных вариантов.
При этом у тех, кто не является профессионалом рынка недвижимости, неизбежно возникает множество опасений, что что-то пойдет не так. Мы собрали пять главных рисков, которых опасаются петербуржцы разного возраста, социального положения и профессий. И разобрались, как быстро и без проблем приобрести жилье.
При этом у тех, кто не является профессионалом рынка недвижимости, неизбежно возникает множество опасений, что что-то пойдет не так. Мы собрали пять главных рисков, которых опасаются петербуржцы разного возраста, социального положения и профессий. И разобрались, как быстро и без проблем приобрести жилье.
Купить или не купить?
5 главных опасений петербуржцев, думающих о новой квартире
Михаил давно собирался покупать квартиру. Вроде и ставки по ипотеке хорошие были, и вариантов много. И тут все как завертелось — ключевая ставка растет, люди бегают туда-сюда, снимают наличку, кладут деньги обратно на депозиты. Ипотеку то ли одобряют, то ли нет. Михаил задумался, стоит ли бежать со всеми, — отложил покупку. Ставки пошли вниз, снова появились льготные программы с интересными условиями. «Вот и хорошо, что не побежал, — подумал Михаил, — подожду еще, пока все успокоится, явно сейчас не самый удачный момент».
Опасение №1
«Не время покупать квартиру»
Анализ ситуации на рынке недвижимости и мнение экспертов
Что может помочь
Вячеслав Дусалеев, генеральный директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный» отмечает:
«Ключевая ставка последовательно уменьшается, что дает хороший стимул для покупателей недвижимости. Более того, мы ожидаем ее дальнейшее снижение, да и кредит часто можно рефинансировать на более привлекательных условиях. Так, некоторые банки уже стали предлагать рефинансирование ипотеки, которую люди оформляли этой весной.
По нашим прогнозам, стоимость квартир в новых домах остаётся примерно на прежнем уровне, и ожидать снижения цен пока не стоит. Поэтому приобретение подходящей квартиры в ближайшем будущем кажется достаточно разумным решением, особенно если нашли «своё» жилье, о котором мечтали. Ожидание дальнейшего снижения ипотечных ставок и стоимости квартир может привести к тому, что понравившийся вариант уйдет из продажи, а цены на варианты со схожими характеристиками продолжат расти».
По нашим прогнозам, стоимость квартир в новых домах остаётся примерно на прежнем уровне, и ожидать снижения цен пока не стоит. Поэтому приобретение подходящей квартиры в ближайшем будущем кажется достаточно разумным решением, особенно если нашли «своё» жилье, о котором мечтали. Ожидание дальнейшего снижения ипотечных ставок и стоимости квартир может привести к тому, что понравившийся вариант уйдет из продажи, а цены на варианты со схожими характеристиками продолжат расти».
Михаил давно собирался покупать квартиру. Вроде и ставки по ипотеке хорошие были, и вариантов много. И тут все как завертелось — ключевая ставка растет, люди бегают туда-сюда, снимают наличку, кладут деньги обратно на депозиты. Ипотеку то ли одобряют, то ли нет. Михаил задумался, стоит ли бежать со всеми, — отложил покупку. Ставки пошли вниз, снова появились льготные программы с интересными условиями. «Вот и хорошо, что не побежал, — подумал Михаил, — подожду еще, пока все успокоится, явно сейчас не самый удачный момент».
Опасение №1
«Не время покупать квартиру»
Анализ ситуации на рынке недвижимости и мнение экспертов
Что может помочь
Вячеслав Дусалеев, генеральный директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный» отмечает:
«Ключевая ставка последовательно уменьшается, что дает хороший стимул для покупателей недвижимости. Более того, мы ожидаем ее дальнейшее снижение, да и кредит часто можно рефинансировать на более привлекательных условиях. Так, некоторые банки уже стали предлагать рефинансирование ипотеки, которую люди оформляли этой весной.
По нашим прогнозам, стоимость квартир в новых домах остаётся примерно на прежнем уровне, и ожидать снижения цен пока не стоит. Поэтому приобретение подходящей квартиры в ближайшем будущем кажется достаточно разумным решением, особенно если нашли «своё» жилье, о котором мечтали. Ожидание дальнейшего снижения ипотечных ставок и стоимости квартир может привести к тому, что понравившийся вариант уйдет из продажи, а цены на варианты со схожими характеристиками продолжат расти».
По нашим прогнозам, стоимость квартир в новых домах остаётся примерно на прежнем уровне, и ожидать снижения цен пока не стоит. Поэтому приобретение подходящей квартиры в ближайшем будущем кажется достаточно разумным решением, особенно если нашли «своё» жилье, о котором мечтали. Ожидание дальнейшего снижения ипотечных ставок и стоимости квартир может привести к тому, что понравившийся вариант уйдет из продажи, а цены на варианты со схожими характеристиками продолжат расти».
Сергей — классический владелец семейного бизнеса, женат, есть ребенок. День расписан по минутам — встречи, звонки, общение с поставщиками и клиентами. Иногда весь день в переговорах. Доехать до агентства недвижимости или просто изучить сайты застройщиков совсем некогда, а привлекательная на первый взгляд реклама в интернете настораживает — наверняка там под «звездочкой» мелким шрифтом много пунктов, которые могут не понравиться. Вечер тратить на это тоже не хочется — нужно и с семьей время провести. Получается, что вроде бы и возможность купить квартиру есть, и желание, но просто руки не доходят. А покупать что-то впопыхах — не лучший способ решения жилищного вопроса.
Опасение №2
«Ничего не успеваю»
Сергей оставил заявку на сайте: квартира в новостройке, евротрешка, со сроком сдачи не позднее 2023 года — хочется побыстрее переехать, район — поближе к центру. С помощью специалиста сузил круг до трех вариантов квартир в районе метро «Лесная» и «Черная речка», проехал рядом, оценил место и окружение — можно и договор подписать. На все в целом ушла буквально неделя, а если оценивать только время, потраченное на поиск жилья и оформление сделки, то и вовсе несколько часов.
Сегодня нет никакой необходимости ездить лично в агентства недвижимости или к застройщику — можно выбрать квартиру в Петербурге или в пригородах Ленобласти среди 363 строящихся и готовых жилых комплексов. Если же самому искать среди более чем трех сотен ЖК кажется сложным и утомительным, то М2 предлагает профессиональную помощь в подборе новостроек. Для этого нужно заполнить заявку — на это уйдет не больше двух минут. Затем с клиентом свяжется специалист сервиса, который подбирает квартиру по заявленным параметрам.
Онлайн-сервис по поиску новостроек
Что может помочь
Сергей — классический владелец семейного бизнеса, женат, есть ребенок. День расписан по минутам — встречи, звонки, общение с поставщиками и клиентами. Иногда весь день в переговорах. Доехать до агентства недвижимости или просто изучить сайты застройщиков совсем некогда, а привлекательная на первый взгляд реклама в интернете настораживает — наверняка там под «звездочкой» мелким шрифтом много пунктов, которые могут не понравиться. Вечер тратить на это тоже не хочется — нужно и с семьей время провести. Получается, что вроде бы и возможность купить квартиру есть, и желание, но просто руки не доходят. А покупать что-то впопыхах — не лучший способ решения жилищного вопроса.
Опасение №2
«Ничего не успеваю»
Сергей оставил заявку на сайте: квартира в новостройке, евротрешка, со сроком сдачи не позднее 2023 года — хочется побыстрее переехать, район — поближе к центру. С помощью специалиста сузил круг до трех вариантов квартир в районе метро «Лесная» и «Черная речка», проехал рядом, оценил место и окружение — можно и договор подписать. На все в целом ушла буквально неделя, а если оценивать только время, потраченное на поиск жилья и оформление сделки, то и вовсе несколько часов.
Сегодня нет никакой необходимости ездить лично в агентства недвижимости или к застройщику — можно выбрать квартиру в Петербурге или в пригородах Ленобласти среди 363 строящихся и готовых жилых комплексов. Если же самому искать среди более чем трех сотен ЖК кажется сложным и утомительным, то М2 предлагает профессиональную помощь в подборе новостроек. Для этого нужно заполнить заявку — на это уйдет не больше двух минут. Затем с клиентом свяжется специалист сервиса, который подбирает квартиру по заявленным параметрам.
Онлайн-сервис по поиску новостроек
Что может помочь
Иван — наемный сотрудник, денег зарабатывает достаточно: на жизнь хватает и доход стабильный. Вроде бы должно хватить и на выплату ипотечного кредита, но у банков столько разных программ, что не сразу поймешь, какая подходит. Попробовал подать заявки в интернете — получил массу разных вариантов. Разобраться в них сложно, а цены все время растут. Накопить вряд ли получится. Как вообще взять этот кредит?
Опасение №3
«Мне придется бесконечно ходить по банкам и просить ипотеку»
Благодаря сервису «Ипотека» от М2 Иван узнал, что ему как айти-специалисту можно рассчитывать на льготную ипотеку, но для этого придется весь срок кредита проработать на том же рабочем месте или на аналогичном. Есть и другие особенности, которые ему также объяснили специалисты. В общем-то работу Иван менять и не собирался — такой вариант его устроил. Его заявку, кстати, одобрили сразу несколько банков, поэтому была возможность выбрать самое подходящее предложение из нескольких предложенных.
Сегодня ипотеку можно удобно и просто оформить онлайн. Сначала прикидываем, на что можно рассчитывать, с помощью онлайн-калькулятора на сайте М2. Параметров нужно ввести немного: регион, первоначальный взнос, стоимость недвижимости, срок и цель кредита. Затем заполняем единую заявку, которая отправляется сразу в 3 самых подходящих по заданным параметрам банка. Это повышает шансы на одобрение — на сегодняшний день у М2 23 банка-партнера, так что выбор большой. При этом специалисты сервиса могут проконсультировать потенциального покупателя на всех этапах в процессе получения — например, по поводу льготных ипотечных программ, которые появились в последнее время в большом количестве и в которых не всегда можно самостоятельно разобраться.
Онлайн-сервис подбора ипотечных программ
Что может помочь
Иван — наемный сотрудник, денег зарабатывает достаточно: на жизнь хватает и доход стабильный. Вроде бы должно хватить и на выплату ипотечного кредита, но у банков столько разных программ, что не сразу поймешь, какая подходит. Попробовал подать заявки в интернете — получил массу разных вариантов. Разобраться в них сложно, а цены все время растут. Накопить вряд ли получится. Как вообще взять этот кредит?
Опасение №3
«Мне придется бесконечно ходить по банкам и просить ипотеку»
Благодаря сервису «Ипотека» от М2 Иван узнал, что ему как айти-специалисту можно рассчитывать на льготную ипотеку, но для этого придется весь срок кредита проработать на том же рабочем месте или на аналогичном. Есть и другие особенности, которые ему также объяснили специалисты. В общем-то работу Иван менять и не собирался — такой вариант его устроил. Его заявку, кстати, одобрили сразу несколько банков, поэтому была возможность выбрать самое подходящее предложение из нескольких предложенных.
Сегодня ипотеку можно удобно и просто оформить онлайн. Сначала прикидываем, на что можно рассчитывать, с помощью онлайн-калькулятора на сайте М2. Параметров нужно ввести немного: регион, первоначальный взнос, стоимость недвижимости, срок и цель кредита. Затем заполняем единую заявку, которая отправляется сразу в 3 самых подходящих по заданным параметрам банка. Это повышает шансы на одобрение — на сегодняшний день у М2 23 банка-партнера, так что выбор большой. При этом специалисты сервиса могут проконсультировать потенциального покупателя на всех этапах в процессе получения — например, по поводу льготных ипотечных программ, которые появились в последнее время в большом количестве и в которых не всегда можно самостоятельно разобраться.
Онлайн-сервис подбора ипотечных программ
Что может помочь
СБР, или сервис безопасных расчетов — это бесконтактная альтернатива банковскому аккредитиву и ячейке для сделок по покупке и продаже квартир как на первичном, так и на вторичном рынке. С помощью него можно оплатить сделку онлайн. Сервис полностью автоматизирован, что практически исключает человеческий фактор, в отличие от аккредитива — для его открытия задействованы сотрудники банка, нужно оформлять много документов, что часто затягивает сроки расчетов. Более того, при использовании аккредитива клиенту необходимо лично обращаться в банк два раза: первый — при открытии аккредитива и его пополнении, второй — при его раскрытии, когда происходит подтверждение выполнения продавцом условий договора купли-продажи.
Банковская ячейка еще и технически неудобна — придется везти деньги наличными, пересчитывать купюры, передавать их. Кроме того, банк в этом случае отвечает только за доступ к ячейке, а не за ее содержимое.
При использовании сервиса безопасных расчетов после подписания договора купли-продажи покупатель оплачивает услугу безопасного расчета и переводит деньги за объект недвижимости на специальный счет в банке ВТБ любым удобным способом. Там они хранятся до регистрации сделки в Росреестре. Так как ее можно также провести через «Метр квадратный», то данные из Росреестра поступают автоматически. Сотрудники М2 проверяют их и гарантируют корректность всех документов, после чего деньги переводятся продавцу. Расчет завершен.
Банковская ячейка еще и технически неудобна — придется везти деньги наличными, пересчитывать купюры, передавать их. Кроме того, банк в этом случае отвечает только за доступ к ячейке, а не за ее содержимое.
При использовании сервиса безопасных расчетов после подписания договора купли-продажи покупатель оплачивает услугу безопасного расчета и переводит деньги за объект недвижимости на специальный счет в банке ВТБ любым удобным способом. Там они хранятся до регистрации сделки в Росреестре. Так как ее можно также провести через «Метр квадратный», то данные из Росреестра поступают автоматически. Сотрудники М2 проверяют их и гарантируют корректность всех документов, после чего деньги переводятся продавцу. Расчет завершен.
Проведение платежей с помощью сервиса безопасных расчетов
Что может помочь
Светлана предпочитает обычно платить наличными и редко пользуется интернет-магазинами — гораздо приятнее увидеть вещь своими глазами, пощупать, примерить. Если приходится платить онлайн, то для этого есть специальная карта, куда переводится ограниченное количество денег — строго на покупку. Кстати, службы безопасности банков именно так и советуют поступать. Поэтому когда Светлана собралась приобрести квартиру, то на предложение перевести деньги онлайн насторожилась. Как это? У нее уже есть план: нужно арендовать банковскую ячейку, положить туда наличные — купюра к купюре, чтобы ничего не пропало. А продавец заберет их — тоже лично. Кажется, так надежнее?
Опасение №4
«Платить онлайн опасно — деньги попадут неизвестно куда»
Светлана убедилась, что деньги по ссылке не отправятся в неизвестном направлении, и решила, что ездить на такси с крупной суммой наличных — не самый безопасный вариант. Так что сделку провели дистанционно.
СБР, или сервис безопасных расчетов — это бесконтактная альтернатива банковскому аккредитиву и ячейке для сделок по покупке и продаже квартир как на первичном, так и на вторичном рынке. С помощью него можно оплатить сделку онлайн. Сервис полностью автоматизирован, что практически исключает человеческий фактор, в отличие от аккредитива — для его открытия задействованы сотрудники банка, нужно оформлять много документов, что часто затягивает сроки расчетов. Более того, при использовании аккредитива клиенту необходимо лично обращаться в банк два раза: первый — при открытии аккредитива и его пополнении, второй — при его раскрытии, когда происходит подтверждение выполнения продавцом условий договора купли-продажи.
Банковская ячейка еще и технически неудобна — придется везти деньги наличными, пересчитывать купюры, передавать их. Кроме того, банк в этом случае отвечает только за доступ к ячейке, а не за ее содержимое.
При использовании сервиса безопасных расчетов после подписания договора купли-продажи покупатель оплачивает услугу безопасного расчета и переводит деньги за объект недвижимости на специальный счет в банке ВТБ любым удобным способом. Там они хранятся до регистрации сделки в Росреестре. Так как ее можно также провести через «Метр квадратный», то данные из Росреестра поступают автоматически. Сотрудники М2 проверяют их и гарантируют корректность всех документов, после чего деньги переводятся продавцу. Расчет завершен.
Банковская ячейка еще и технически неудобна — придется везти деньги наличными, пересчитывать купюры, передавать их. Кроме того, банк в этом случае отвечает только за доступ к ячейке, а не за ее содержимое.
При использовании сервиса безопасных расчетов после подписания договора купли-продажи покупатель оплачивает услугу безопасного расчета и переводит деньги за объект недвижимости на специальный счет в банке ВТБ любым удобным способом. Там они хранятся до регистрации сделки в Росреестре. Так как ее можно также провести через «Метр квадратный», то данные из Росреестра поступают автоматически. Сотрудники М2 проверяют их и гарантируют корректность всех документов, после чего деньги переводятся продавцу. Расчет завершен.
Проведение платежей с помощью сервиса безопасных расчетов
Что может помочь
Светлана предпочитает обычно платить наличными и редко пользуется интернет-магазинами — гораздо приятнее увидеть вещь своими глазами, пощупать, примерить. Если приходится платить онлайн, то для этого есть специальная карта, куда переводится ограниченное количество денег — строго на покупку. Кстати, службы безопасности банков именно так и советуют поступать. Поэтому когда Светлана собралась приобрести квартиру, то на предложение перевести деньги онлайн насторожилась. Как это? У нее уже есть план: нужно арендовать банковскую ячейку, положить туда наличные — купюра к купюре, чтобы ничего не пропало. А продавец заберет их — тоже лично. Кажется, так надежнее?
Опасение №4
«Платить онлайн опасно — деньги попадут неизвестно куда»
Светлана убедилась, что деньги по ссылке не отправятся в неизвестном направлении, и решила, что ездить на такси с крупной суммой наличных — не самый безопасный вариант. Так что сделку провели дистанционно.
Во-первых, если квартира новая, можно пригласить специалистов и оценить: ровные ли стены и полы, работают ли инженерные системы, хорошо ли установлены двери и окна, качественно ли выполнена отделка — в общем, выявить строительные недочеты (или обнаружить, что их нет). Если в квартире нет отделки или требуется ее улучшить, в дело вступают специалисты ремонтного сервиса. Сначала можно прикинуть примерную стоимость ремонта с помощью онлайн-калькулятора), исходя из площади квартиры, количества комнат и списка необходимых работ.
Сам сервис — это такой конструктор, из кубиков которого формируется уют и красота вашего домашнего очага. Допустим, вам нужна только предчистовая отделка – кладем ее в корзину (вдруг вы любите сами клеить обои или класть плитку в ванной). Нет никаких идей, каким должен быть дом, — можно заказать дизайн-проект. Если нужна чистовая отделка — добавляем и ее. В любом случае, вам не придется искать подрядчиков, заказывать стройматериалы, а следить за ремонтом можно будет онлайн. Также можно добавить согласование перепланировки или меблировку квартиры с готовой отделкой.
Стоимость ремонта фиксируется в договоре, а весь процесс отражается в личном кабинете. Все расчеты за работы происходят безопасным способом: вы кладете деньги на специальный счет — исполнитель видит деньги и начинает работы — средства списываются, если вы принимаете результат и нет замечаний. Важная часть сервиса — поддержка и помощь в урегулировании спорных вопросов.
Сам сервис — это такой конструктор, из кубиков которого формируется уют и красота вашего домашнего очага. Допустим, вам нужна только предчистовая отделка – кладем ее в корзину (вдруг вы любите сами клеить обои или класть плитку в ванной). Нет никаких идей, каким должен быть дом, — можно заказать дизайн-проект. Если нужна чистовая отделка — добавляем и ее. В любом случае, вам не придется искать подрядчиков, заказывать стройматериалы, а следить за ремонтом можно будет онлайн. Также можно добавить согласование перепланировки или меблировку квартиры с готовой отделкой.
Стоимость ремонта фиксируется в договоре, а весь процесс отражается в личном кабинете. Все расчеты за работы происходят безопасным способом: вы кладете деньги на специальный счет — исполнитель видит деньги и начинает работы — средства списываются, если вы принимаете результат и нет замечаний. Важная часть сервиса — поддержка и помощь в урегулировании спорных вопросов.
Решение доверить ремонт профессионалам
Что может помочь
Каждый раз задумываясь о приобретении квартиры, Елена вспоминает поговорки «Один ремонт равен трем пожарам и пяти переездам» и «Ремонт невозможно закончить, можно только прекратить». В прошлый раз все именно так и было: пришлось долго ходить по магазинам, выбирая стройматериалы, бригада оказалась не очень удачной, часть работ пришлось переделывать, денег было потрачено раза в два больше, чем планировалось. И пережить такое еще раз не хотелось бы. Среди пустых стен и вовсе непонятно, на что смотреть и как оценить качество полученного жилья. Поэтому и решение о покупке новой квартиры все время откладывается – нет, заплатить за ремонт она готова, но хотелось бы уменьшить степень собственного участия в этом нелегком процессе и получить качественный результат.
Опасение №5
«Квартиру купить легко, но еще же ремонт делать»
Елена выбрала квартиру в новостройке без отделки, так как хотелось создать квартиру исключительно «под себя». Специалисты сервиса по приемке обнаружили, что окно неплотно закрывается — и застройщик в течение недели отрегулировал стеклопакеты. Затем дизайнер нарисовала дизайн-проект в скандинавском стиле: много света и белая мебель, уютные безделушки. Все материалы закупал прораб, а бригада сделала все, причем вовремя. И уже через три месяца Елена переехала в новую квартиру с отличным ремонтом.
Во-первых, если квартира новая, можно пригласить специалистов и оценить: ровные ли стены и полы, работают ли инженерные системы, хорошо ли установлены двери и окна, качественно ли выполнена отделка — в общем, выявить строительные недочеты (или обнаружить, что их нет). Если в квартире нет отделки или требуется ее улучшить, в дело вступают специалисты ремонтного сервиса. Сначала можно прикинуть примерную стоимость ремонта с помощью онлайн-калькулятора), исходя из площади квартиры, количества комнат и списка необходимых работ.
Сам сервис — это такой конструктор, из кубиков которого формируется уют и красота вашего домашнего очага. Допустим, вам нужна только предчистовая отделка – кладем ее в корзину (вдруг вы любите сами клеить обои или класть плитку в ванной). Нет никаких идей, каким должен быть дом, — можно заказать дизайн-проект. Если нужна чистовая отделка — добавляем и ее. В любом случае, вам не придется искать подрядчиков, заказывать стройматериалы, а следить за ремонтом можно будет онлайн. Также можно добавить согласование перепланировки или меблировку квартиры с готовой отделкой.
Стоимость ремонта фиксируется в договоре, а весь процесс отражается в личном кабинете. Все расчеты за работы происходят безопасным способом: вы кладете деньги на специальный счет — исполнитель видит деньги и начинает работы — средства списываются, если вы принимаете результат и нет замечаний. Важная часть сервиса — поддержка и помощь в урегулировании спорных вопросов.
Сам сервис — это такой конструктор, из кубиков которого формируется уют и красота вашего домашнего очага. Допустим, вам нужна только предчистовая отделка – кладем ее в корзину (вдруг вы любите сами клеить обои или класть плитку в ванной). Нет никаких идей, каким должен быть дом, — можно заказать дизайн-проект. Если нужна чистовая отделка — добавляем и ее. В любом случае, вам не придется искать подрядчиков, заказывать стройматериалы, а следить за ремонтом можно будет онлайн. Также можно добавить согласование перепланировки или меблировку квартиры с готовой отделкой.
Стоимость ремонта фиксируется в договоре, а весь процесс отражается в личном кабинете. Все расчеты за работы происходят безопасным способом: вы кладете деньги на специальный счет — исполнитель видит деньги и начинает работы — средства списываются, если вы принимаете результат и нет замечаний. Важная часть сервиса — поддержка и помощь в урегулировании спорных вопросов.
Решение доверить ремонт профессионалам
Что может помочь
Каждый раз задумываясь о приобретении квартиры, Елена вспоминает поговорки «Один ремонт равен трем пожарам и пяти переездам» и «Ремонт невозможно закончить, можно только прекратить». В прошлый раз все именно так и было: пришлось долго ходить по магазинам, выбирая стройматериалы, бригада оказалась не очень удачной, часть работ пришлось переделывать, денег было потрачено раза в два больше, чем планировалось. И пережить такое еще раз не хотелось бы. Среди пустых стен и вовсе непонятно, на что смотреть и как оценить качество полученного жилья. Поэтому и решение о покупке новой квартиры все время откладывается – нет, заплатить за ремонт она готова, но хотелось бы уменьшить степень собственного участия в этом нелегком процессе и получить качественный результат.
Опасение №5
«Квартиру купить легко, но еще же ремонт делать»
Елена выбрала квартиру в новостройке без отделки, так как хотелось создать квартиру исключительно «под себя». Специалисты сервиса по приемке обнаружили, что окно неплотно закрывается — и застройщик в течение недели отрегулировал стеклопакеты. Затем дизайнер нарисовала дизайн-проект в скандинавском стиле: много света и белая мебель, уютные безделушки. Все материалы закупал прораб, а бригада сделала все, причем вовремя. И уже через три месяца Елена переехала в новую квартиру с отличным ремонтом.
Материал подготовлен специально для компании «Метр квадратный».
*По данным сделок экосистемы недвижимости «Метр квадратный», проведенных с помощью сервисов СБР, Электронной регистрации и Ипотеки, без учета апартаментов.
Автор: Мария Мокейчева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и иллюстрации: Adobe Stock
Дизайнер: Екатерина Елизарова
*По данным сделок экосистемы недвижимости «Метр квадратный», проведенных с помощью сервисов СБР, Электронной регистрации и Ипотеки, без учета апартаментов.
Автор: Мария Мокейчева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и иллюстрации: Adobe Stock
Дизайнер: Екатерина Елизарова