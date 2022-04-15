Долина Петербурга
Как строили новую часть города — и за что ее любят жители
НАРОДНОЕ ИНТЕРВЬЮ
КАК СТРОИЛИ
ЖК В ЦИФРАХ
ТЕСТ
В середине 2000-х здесь была новенькая станция метро, окруженная… заболоченным полем. Сегодня на пустом когда-то месте — большой современный микрорайон, любимый дом для тысяч петербуржцев. С момента, когда сдали в эксплуатацию первые очереди ЖК «Северная долина», прошло более 10 лет.
Предлагаем вспомнить, с чего все начиналось, и посмотреть, как изменился проект за это время.
За что жители «Северной долины» ценят свой комплекс? Что обязательно показывают гостям? Почему переписка обитателей Парнаса похожа на шпионские шифровки? Об одном из самых крупных жилых комплексов Петербурга рассказывают те, кого принято называть «местные».
Мы здесь живем. «Северная долина» глазами людей
Виктория. Может считаться старожилом «Северной долины»: переехала сюда девять лет назад.
Серафим и Анастасия. С Парнаса, где они уже два года, началась их семейная жизнь.
— Вы помните первые дни в «Северной долине»?
Виктория:
— Когда я приехала, были заселены несколько домов первой очереди. Моя очередь была второй. Из окна квартиры на 20-м этаже я видела, как строился весь комплекс — дома, социальная инфраструктура. Например, у меня во дворе детский сад и школа. Помню, как я ждала: когда же их запустят? И однажды детки побежали на занятия. Следила с высоты и за саженцами — как из кустиков они превратились в деревья.
Современным новоселам уже и не представить, что здесь было мало магазинов и всего одна маршрутка — да и та только с проспекта Просвещения до метро «Парнас». Сегодня у нас есть торговые комплексы, гипермаркет, общепит, медицинские центры, а маршруток и не перечесть. Одна из них курсирует только по жилому комплексу — вкруговую. Словом, «Северная долина» — настоящий город в городе.
— Жизнь в этом комплексе — она какая?
скрольте страницу, чтобы увидеть больше
Серафим и Анастасия:
— Удобная. Когда мы подбирали район для первого совместного жилья, искали место с развитой инфраструктурой. Метро рядом с домом — не в каждом спальном районе Петербурга, согласитесь. Здесь есть все, что нам необходимо: при желании отсюда можно вообще не выезжать.
Анастасия:
— Я хожу в салоны красоты, студию танцев и большой спортивный зал поблизости. Все посылки из интернет-магазинов забираю из пунктов самовывоза, которые есть почти в каждом доме. У нас пока нет детей, но при переезде мы сразу обратили внимание, что во дворе детский сад и школа. И отметили это для себя как еще один плюс.
Серафим:
— У нас есть кофейня, где мы часто завтракаем по выходным. Все бариста уже знают, какой кофе мы пьем. Еще нашим семейным местом стал итальянский ресторан возле дома. Если бы вы спросили, какое блюдо можно считать гастрономическим символом «Северной долины» для нас, то я бы назвал пиццу «Четыре сыра».
— Жизнь в этом комплексе — она какая?
скрольте страницу, чтобы увидеть больше
Серафим и Анастасия:
— Удобная. Когда мы подбирали район для первого совместного жилья, искали место с развитой инфраструктурой. Метро рядом с домом — не в каждом спальном районе Петербурга, согласитесь. Здесь есть все, что нам необходимо: при желании отсюда можно вообще не выезжать.
Анастасия:
— Я хожу в салоны красоты, студию танцев и большой спортивный зал поблизости. Все посылки из интернет-магазинов забираю из пунктов самовывоза, которые есть почти в каждом доме. У нас пока нет детей, но при переезде мы сразу обратили внимание, что во дворе детский сад и школа. И отметили это для себя как еще один плюс.
Серафим:
— У нас есть кофейня, где мы часто завтракаем по выходным. Все бариста уже знают, какой кофе мы пьем. Еще нашим семейным местом стал итальянский ресторан возле дома. Если бы вы спросили, какое блюдо можно считать гастрономическим символом «Северной долины» для нас, то я бы назвал пиццу «Четыре сыра».
Взгляд Анастасии на «Северную долину»
скрольте страницу, чтобы увидеть больше
— За что вы любите свою квартиру?
— Есть ли у жителей Парнаса свои особенные словечки?
— Куда вы обязательно ведете гостей, которые приезжают к вам?
Виктория:
— За то, что она очень светлая, в ней уютно и зимой, и летом. За большую кухню, на которой я с удовольствием готовлю… Это мой дом, и я уже не представляю себя где-то в другом месте.
Серафим и Анастасия:
— На Заречную улицу. Оттуда классно наблюдать закаты: розовые, оранжевые… Заходящее солнце отражается в витражном остеклении фасадов, и это смотрится очень эффектно. А еще мы с друзьями поднимаемся на 27-й этаж нашего дома — любуемся красивой урбанистикой района.
Виктория:
— Насчет словечек не знаю, но в нашем квартале в ходу сокращения названий улиц. Они здесь сплошь носят имена писателей и музыкантов: МД — Михаила Дудина, ФА — Федора Абрамова, ВГ — Валерия Гаврилина. Когда мы с друзьями собираемся поиграть в настолки или сходить к кому-то в гости, то в нашем чате можно увидеть такое: «Встречаемся на МД 25 к 1 100». Непосвященным может показаться: тут передают шпионскую шифровку. Но свои прекрасно понимают, что это означает: вечером тусим на улице Михаила Дудина, дом №25, корпус 1, квартира 100.
скрольте страницу, чтобы увидеть больше
— За что вы любите свою квартиру?
— Есть ли у жителей Парнаса свои особенные словечки?
— Куда вы обязательно ведете гостей, которые приезжают к вам?
Виктория:
— За то, что она очень светлая, в ней уютно и зимой, и летом. За большую кухню, на которой я с удовольствием готовлю… Это мой дом, и я уже не представляю себя где-то в другом месте.
Серафим и Анастасия:
— На Заречную улицу. Оттуда классно наблюдать закаты: розовые, оранжевые… Заходящее солнце отражается в витражном остеклении фасадов, и это смотрится очень эффектно. А еще мы с друзьями поднимаемся на 27-й этаж нашего дома — любуемся красивой урбанистикой района.
Виктория:
— Насчет словечек не знаю, но в нашем квартале в ходу сокращения названий улиц. Они здесь сплошь носят имена писателей и музыкантов: МД — Михаила Дудина, ФА — Федора Абрамова, ВГ — Валерия Гаврилина. Когда мы с друзьями собираемся поиграть в настолки или сходить к кому-то в гости, то в нашем чате можно увидеть такое: «Встречаемся на МД 25 к 1 100». Непосвященным может показаться: тут передают шпионскую шифровку. Но свои прекрасно понимают, что это означает: вечером тусим на улице Михаила Дудина, дом №25, корпус 1, квартира 100.
— Какое время года самое красивое в «Северной долине»?
скрольте страницу, чтобы увидеть больше
— Где проводят выходные самые юные жители Парнаса?
— А что для вас в жилом комплексе самое «петербургское»?
Серафим и Анастасия:
— Люди. Мы как раз обсуждали недавно, что на Парнасе очень хорошие, культурные люди. Соседи стараются пропускать друг друга на дорогах, здороваются в лифте. Иногда мужчины даже спрашивают Настю, могут ли поехать с ней в лифте: видимо, знают, что некоторым женщинам некомфортно ехать с незнакомыми.

Нам часто кажется, что здесь живут внуки тех, кто родился в центре Петербурга. А еще нам нравится станция метро. Там очень красивые витражи на тему античности — и для нас это тоже про Петербург.
Виктория:
— Летом купаются в пруду в Шуваловском парке, зимой летают там на ватрушках.
Анастасия:
— Ранняя осень. Я покупаю кофе в стаканчике, надеваю каблуки, иду между этих высоток и ощущаю себя Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе». А город вокруг похож на Нью-Йорк — особенно в темноте, когда включают яркую подсветку зданий.
— Какое время года самое красивое в «Северной долине»?
скрольте страницу, чтобы увидеть больше
— Где проводят выходные самые юные жители Парнаса?
— А что для вас в жилом комплексе самое «петербургское»?
Серафим и Анастасия:
— Люди. Мы как раз обсуждали недавно, что на Парнасе очень хорошие, культурные люди. Соседи стараются пропускать друг друга на дорогах, здороваются в лифте. Иногда мужчины даже спрашивают Настю, могут ли поехать с ней в лифте: видимо, знают, что некоторым женщинам некомфортно ехать с незнакомыми.

Нам часто кажется, что здесь живут внуки тех, кто родился в центре Петербурга. А еще нам нравится станция метро. Там очень красивые витражи на тему античности — и для нас это тоже про Петербург.
Виктория:
— Летом купаются в пруду в Шуваловском парке, зимой летают там на ватрушках.
Анастасия:
— Ранняя осень. Я покупаю кофе в стаканчике, надеваю каблуки, иду между этих высоток и ощущаю себя Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе». А город вокруг похож на Нью-Йорк — особенно в темноте, когда включают яркую подсветку зданий.
Проект на Парнасе в каком-то смысле пионер: он одним из первых в Петербурге предполагал строительство современной территории с нуля. Эту концепцию предложил основатель компании «Главстрой Санкт-Петербург» Олег Дерипаска. Промышленник был убежден: городу не нужна очередная уплотнительная застройка, которая перегрузит существующую инфраструктуру. Новый район должен быть самодостаточным: с собственными дорогами, магазинами, современными детскими садами, школами и поликлиниками. Сегодня это кажется очевидным, но для 2000-х такой подход стал инновационным — и получил мощнейшее развитие в последующие годы. При этом «Северная долина» до сих пор единственный крупный проект Петербурга, который реализуется одной компанией от начала до конца.
Хроника строительства ЖК «Северная долина»
скрольте страницу, чтобы увидеть больше
Введены в эксплуатацию 13-я и 14-я очереди
2020
Введены в эксплуатацию 15-я очередь и четвертая школа, на этапе строительства — взрослая и детская поликлиники, седьмой детский сад. Построен девятый участок дороги — продолжение Толубеевского проезда
2021
Введены в эксплуатацию 11-я и 12-я очереди, открыты третья школа и шестой детский сад, начали работу детская поликлиника и Единый центр обращений жителей. Построен первый этап Толубеевского проезда
2019
Начато строительство квартала комфорт-класса, введена в эксплуатацию улица Заречная. Построен третий выезд на пр. Энгельса
2018
Введены 9-я и 10-я очереди, открыты три детских сада. Построен второй выезд на пр. Энгельса, продолжение улиц Федора Абрамова и Валерия Гаврилина
2017
Сданы в эксплуатацию 7-я и 8-я очереди, открыта вторая школа и опорный пункт полиции
2016
Открыта первая школа
2015
Сданы 5-я и 6-я очереди, построен второй детский сад. Построены три новые дороги — улицы Фёдора Абрамова, Валерия Гаврилина, Николая Рубцова
2014
Досрочно сданы дома 3-й и 4-й очереди
2013
Открылся первый детский сад
2012
Введены в эксплуатацию 1-я и 2-я очереди
2011
Открыты продажи квартир
2010
Торжественно забита первая свая в ознаменование начала строительства
2008
скрольте страницу, чтобы увидеть больше
Открыта первая школа
2015
Торжественно забита первая свая в ознаменование начала строительства
2008
Открыты продажи квартир
2010
Введены в эксплуатацию 1-я и 2-я очереди
2011
Открылся первый детский сад
2012
Досрочно сданы дома 3-й и 4-й очереди
2013
Сданы 5-я и 6-я очереди, построен второй детский сад. Построены три новые дороги — улицы Фёдора Абрамова, Валерия Гаврилина, Николая Рубцова
2014
Сданы в эксплуатацию 7-я и 8-я очереди, открыта вторая школа и опорный пункт полиции
2016
Введены 9-я и 10-я очереди, открыты три детских сада. Построен второй выезд на проспект Энгельса, продолжение улиц Федора Абрамова и Валерия Гаврилина
2017
Начато строительство квартала комфорт-класса, введена в эксплуатацию улица Заречная. Построен третий выезд на пр. Энгельса
2018
Введены в эксплуатацию 11-я и 12-я очереди, открыты третья школа и шестой детский сад, начали работу детская поликлиника и Единый центр обращений жителей. Построен первый этап Толубеевского проезда
2019
Введены в эксплуатацию 13-я и 14-я очереди
2020
Введены в эксплуатацию 15-я очередь и четвертая школа, на этапе строительства — взрослая и детская поликлиники, седьмой детский сад. Построен девятый участок дороги — продолжение Толубеевского проезда
2021
Арифметика нового района
Арифметика нового района
САЙТ ПРОЕКТА
Материал подготовлен специально для компании ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик».

ЖК «Северная долина» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Авторы: Мария Семенова, Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик»
Фотографы: Михаил Огнев, Анастасия Сербинович, фото из архива Loketski
Дизайнер видео-инфографики: Алексей Рожнов
Дизайнер проекта: Екатерина Елизарова

Спецпроекты «Фонтанки.ру»

ОТЛИЧная история. Объявляем перекличку петербургских брендов, которым непросто
Красивое решение. Когда стоит задуматься о пластической операции
Дышите ровно. Почему много переживать — опасно
Как работает Авито Доставка. Объясняем в комиксах ﻿для продавца и покупателя
3D-моделирование для школьников. Конкурс в честь юбилея «Алмаз-Антея»
Словарик современной женщины: что означают известные психологические термины
Со списком и смартфоном. Как планировать покупки, чтобы сэкономить
Доверяй, но проверяй. К чему готовить ребенка, выходящего в Сеть
Финская уха и пончики с кардамоном. Valio представляет книгу рецептов Суоми
Природа прогресса: как построить карьеру в деревообрабатывающей компании?
10 вопросов работодателю
Изысканная Грузия. Чем удивляет новый ресторан национальной кухни в Петербурге
Теплые, зимние, твои. 4 факта о кондиционерах, которые вы могли не знать
ЕЩЁ