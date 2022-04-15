— Когда я приехала, были заселены несколько домов первой очереди. Моя очередь была второй. Из окна квартиры на 20-м этаже я видела, как строился весь комплекс — дома, социальная инфраструктура. Например, у меня во дворе детский сад и школа. Помню, как я ждала: когда же их запустят? И однажды детки побежали на занятия. Следила с высоты и за саженцами — как из кустиков они превратились в деревья.

Современным новоселам уже и не представить, что здесь было мало магазинов и всего одна маршрутка — да и та только с проспекта Просвещения до метро «Парнас». Сегодня у нас есть торговые комплексы, гипермаркет, общепит, медицинские центры, а маршруток и не перечесть. Одна из них курсирует только по жилому комплексу — вкруговую. Словом, «Северная долина» — настоящий город в городе.