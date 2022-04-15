Материал подготовлен специально для компании ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик».
ЖК «Северная долина» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
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Авторы: Мария Семенова, Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик»
Фотографы: Михаил Огнев, Анастасия Сербинович, фото из архива Loketski
Дизайнер видео-инфографики: Алексей Рожнов
Дизайнер проекта: Екатерина Елизарова