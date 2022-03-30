Каждый день только в Северо-Западном регионе Почта России обрабатывает 1 млн отправлений, в том числе до 950 тыс. писем и около 70 тыс. посылок. Каждый месяц — доставляет свыше 700 тыс. покупок из интернет-магазинов. Огромный поток конвертов, бандеролей, коробок движется по 800 почтовым маршрутам, длина которых в сумме — более 168 тыс. км.
1 000 000
отправлений в день
+700 000
покупок из интернет-магазинов в месяц
почтовых маршрутов
800
Впечатляет, не так ли? При этом не каждый знает: у Почты России за последнее время появилось немало интересных сервисов, которые пригодятся и получателям, и отправителям. Почтовые услуги можно сделать быстрее и удобнее, если нажать на правильные кнопки. Но где они находятся и как работают? Давайте разбираться.
Воспользуйтесь сервисом предзаполненных и предоплаченных посылок. Для этого надо зайти в специальный раздел сайта Почты России и ввести адреса отправителя и получателя. Программа автоматически формирует бланк с трек-номером. Распечатайте его и наклейте на отправление. Трек-номер действует три дня, потому в течение этого времени можно отнести посылку в любое почтовое отделение. Оператор примет вас без очереди, отсканирует трек-номер, взвесит отправление и скажет, сколько заплатить. Нет возможности распечатать? Почта сделает это для вас. Просто покажите трек-номер на экране смартфона — и сотрудник отделения распечатает бланк. Как только оператор обработает отправление, вам на электронную почту придет письмо с уведомлением о приеме отправления и чек.
Предварительное оформление посылки может быть еще проще и быстрее, если использовать функцию «Отправка по номеру телефона». Сервис доступен в приложении Почты России, если получатель дал согласие на получение посылок по номеру телефона. В таком случае достаточно указать его мобильный или выбрать его из телефонной книги. Посылка будет доставлена до востребования в то отделение почтовой связи, к которому относится адрес, указанный в профиле адресата.
Получить посылку быстрее возможно по предварительной записи. Найдите на сайте или в приложении ближайшее отделение Почты России по индексу или адресу, нажмите кнопку «Записаться на посещение», выберите удобную дату и время. Записываться нужно не менее чем за час до предполагаемого визита. Номер операционного окна отобразится в момент оформления заявки.
Быстро и в удобное время получить предоплаченные заказы из интернет-магазинов можно через почтоматы: компания развивает собственную сеть и использует партнерскую. Если вам подходит именно такой способ, выберите его на сайте или в приложении и найдите ближайший почтомат. Когда курьер поместит посылку в устройство, вам придет SMS с кодом — он позволит открыть нужную ячейку и забрать покупку. В будущем оплатить заказ можно будет и на месте — через POS-терминал.
Еще один способ ускорить получение посылок и заказных писем — сервис «Электронная подпись». Чтобы им пользоваться, нужно прийти в любое почтовое отделение и написать заявление либо зарегистрироваться через приложение. После этого не надо будет заполнять бумажные извещения и показывать паспорт. Достаточно назвать оператору свою фамилию или номер отправления, а также номер телефона, указанный при регистрации. На него придет SMS с кодом, по которому сотрудник выдаст почтовое отправление.
Как отправить и получить посылку без очереди, адреса и паспорта
Ожидание в очереди — малоприятная история, но у Почты России есть масса услуг, позволяющих сэкономить время.
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Как проследить за письмом, бандеролью, посылкой
Трекинг — присвоение отправлению номера и отслеживание его пути — доступен и на сайте «Почты России», и в мобильном приложении.
Он работает очень просто: если вы добавите номер отправления в поисковую форму, вам будут приходить уведомления о движении посылки. Вы узнаете, когда она прибудет в место вручения, где находится нужное почтовое отделение и в какие часы работает.
Если заказываете товар в интернет-магазине, используйте отслеживаемую доставку (она может скрываться под обозначением Registered mail). В этом случае трек-номер присвоит отправитель — и он автоматически будет виден в приложении. Вам останется только наблюдать за «поездкой» заказа, и вы сможете точно узнать, когда посылка поступит в почтовое отделение.
Кстати, если выбираете отправку посылки из дома с помощью курьера, все будет оформлено автоматически: все экспресс-отправления (EMS) регистрируются. Статус их доставки и вручения всегда легко отследить онлайн по трек-номеру.
С 2020 года для жителей Северо-Запада заработала бесплатная услуга электронных извещений. Подключив сервис на сайте, вы будете получать сообщения, что отправление прибыло, на электронную почту или в виде SMS. Пользователи мобильного приложения «Почты России» узнают об этом из push-уведомлений. После получения такого уведомления можно идти за отправлением на почту или оформить доставку посылки на дом.
Как получить почтовые услуги, не выходя из дома
Если планируете отправить бандероль или посылку весом не более 31,5 кг, это можно сделать не только быстро, но и не покидая квартиры или офиса. Вызовите курьера Почты России на сайте компании или в мобильном приложении. Услуга стоит 100 рублей. Вы выбираете, когда и по какому адресу передадите курьеру отправление, он на месте оформляет отправку, принимает оплату и едет с вашей посылкой до дома или офиса адресата.
Кроме того, курьер может привезти отправленную вам по почте посылку до 31,5 кг с отслеживанием, не требующую оплаты при получении и без таможенных платежей. Заказать доставку на дом можно на сайте или в приложении после того, как у отправления появился статус «Ожидает адресата в месте вручения». Это также стоит 100 рублей.
А еще на дом можно вызвать почтальона. Это уже бесплатная услуга для пожилых и социально незащищенных людей, которым неудобно ходить в отделение за пенсиями и пособиями. Если оставить заявку по телефону 8 (800) 1000000 или написать заявление в ближайшем почтовом отделении, все выплаты будут приносить на дом. Вместе с ними почтальон сможет доставлять и товары первой необходимости, заказанные на сайте в «Почта Маркете» или в приложении в разделе «Товары», — консервы, крупы, макароны, сахар, чай, средства гигиены и многое другое. К слову, это отличная возможность позаботиться о родственниках, живущих в отдаленных регионах: вместе с пенсией и почтовыми отправлениями Почта России доставит все необходимое.
Для тех, кому важны услуги на дому, будет полезна возможность не только получать почту, социальные выплаты и пособия, но и совершать платежи с помощью почтальона с мобильным терминалом. Так можно оплачивать услуги ЖКХ, налоги, штрафы ГИБДД, посещение детского сада, сотовую связь.
Как отправить, не беспокоясь за содержимое
Специалисты «Почты России» рекомендуют пользоваться дополнительной услугой «Опись вложения». Она позволяет контролировать содержимое посылки, бандероли или письма при отправке и проверить его сохранность при получении. Сотрудники почты в этом случае выступают третьей стороной, которая отвечает за проверку вложения.
Опись вложения — это перечисление содержимого посылки, оформленное на специальном бланке компании. В нем вы называете все пересылаемые предметы, их количество и сумму оценки каждого и приносите отправление в открытом виде и два экземпляра описи в почтовое отделение. Там сотрудник убеждается, что одно соответствует другому, ставит печать с датой, индексом отделения и подпись. Один экземпляр описи он вкладывает в отправление, другой — возвращает вам.
Таким образом отправитель, получатель и Почта России фиксируют информацию о содержимом. Если посылка дойдет до адресата не в полном объеме или поврежденная, опись поможет в возмещении.
Как подстраховаться, покупая в незнакомом интернет-магазине
Почта России доставляет покупки из большого количества маркет-плейсов и рекомендует оформлять такие отправления как ценные посылки. В этом случае их обязательно вскрывают в почтовом отделении в присутствии клиента и сотрудников почты. Если содержимое не соответствует заказу, вам помогут оформить претензию и отказ от получения посылки, после чего отправление уйдет обратно с вложенным актом и отказом. Все почтовые услуги оплачивает отправитель.
Как выписать газеты и журналы онлайн
В электронных каталогах на сайте podpiska.pochta.ru и в приложении собрано около 5900 бумажных изданий, на которые можно подписаться онлайн. Доступен поиск как по названию, так и по индексу: для удобства газеты и журналы упорядочены в категории, объединены по темам и по популярности. Можно не только оформить подписку на свой домашний адрес, но и порадовать ею друзей и родственников, живущих в другом городе России. Клиенты Почты признают, что такой подарок всегда уместен.
14 000 000
14 млн посылок было доставлено «Почтой России» в Северо-Западном регионе в 2021 году.
2 000 000
2 млн жителей Северо-Запада получают электронные извещения о почтовых отправлениях.
2 400 000
2,4 млн почтовых отправлений доставлены курьерами «Почты России» в Северо-Западном регионе за 2021 год.
2 400 000
Каждый месяц в Северо-Западном регионе 2,4 млн человек используют мобильное приложение «Почты России».