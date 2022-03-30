Трекинг — присвоение отправлению номера и отслеживание его пути — доступен и на сайте «Почты России», и в мобильном приложении.



Он работает очень просто: если вы добавите номер отправления в поисковую форму, вам будут приходить уведомления о движении посылки. Вы узнаете, когда она прибудет в место вручения, где находится нужное почтовое отделение и в какие часы работает.



Если заказываете товар в интернет-магазине, используйте отслеживаемую доставку (она может скрываться под обозначением Registered mail). В этом случае трек-номер присвоит отправитель — и он автоматически будет виден в приложении. Вам останется только наблюдать за «поездкой» заказа, и вы сможете точно узнать, когда посылка поступит в почтовое отделение.



Кстати, если выбираете отправку посылки из дома с помощью курьера, все будет оформлено автоматически: все экспресс-отправления (EMS) регистрируются. Статус их доставки и вручения всегда легко отследить онлайн по трек-номеру.



С 2020 года для жителей Северо-Запада заработала бесплатная услуга электронных извещений. Подключив сервис на сайте, вы будете получать сообщения, что отправление прибыло, на электронную почту или в виде SMS. Пользователи мобильного приложения «Почты России» узнают об этом из push-уведомлений. После получения такого уведомления можно идти за отправлением на почту или оформить доставку посылки на дом.