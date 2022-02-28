А ещё нужно что-то такое, что позволит сохранить любовь к учёбе у ершистых подростков, для которых, кажется, протест и требование свободы — это всё! И вот здесь с рецептами хорошей школы становится гораздо сложнее.
Частных школ в Петербурге много. Маленькие классы, «человеческий» подход, творческие занятия. И если в начальной этот набор вполне устраивает детей и родителей, то в старшей доброго отношения и улыбчивости взрослых уже недостаточно: хочется серьёзного уровня образования. Ведь впереди экзамены, главный из которых — взрослая жизнь.
Елена Морозова, основатель и директор образовательного холдинга
Частная школа «Взмах» за 32 года работы нашла баланс между принятием и интенсивным развитием, свободой и высокими баллами ЕГЭ. Это работает — доказали ее выпускники, сдающие единый госэкзамен на 90+: топ-менеджеры компаний, известные педагоги, исследователи, создатели стартапов. Так какой должна быть старшая школа, чтобы дети не стремились её покинуть, а качественное образование получали с удовольствием? Покажем на опыте «взмаховцев». Поможет нам в этом основатель и директор образовательного холдинга Елена Морозова.
В лидеры — с детского сада
Подготовка к старшей школе начинается с младшей. И даже с детского сада. Для дошколят команда школы «Взмах» создала три типа образовательных комплексов — колледжей:
English College
Где с детьми говорят только на английском
IQ-College
В котором малышей учат мыслить, конструировать, изобретать
«Логовичок»
С особым вниманием к речевому развитию дошколят
Три формата делают акценты на разных потребностях и способностях малышей. Но в одном они едины: дошкольники не просто весело проводят время — они активно развиваются и по-настоящему серьёзно учатся. К шести годам, как правило, уже прилично читают, считают до тысячи и больше, решают задачки в несколько действий, хорошо понимают английскую речь, а главное — не боятся взрослых. Любят и умеют учиться.
И это неудивительно: к первому классу ребята успевают и поучаствовать в «научных» конференциях, и разрабатывать дизайн одежды, и снять собственное кино, и даже поставить грандиозные англоязычные спектакли. Они с раннего возраста привыкают к тому, что познание мира — увлекательный и радостный процесс.
«Мама, забери меня попозже». Как в началке привить любовь к учёбе
Начальная школа во «Взмахе» — настоящий мир детского счастья. Здесь красиво, вкусно и совсем не страшно. Учеников много: в обоих филиалах, южном и северном, уже третий год в первый класс идут от 40 до 60 ребят, — но при этом классы маленькие, а взрослых много.
виртуальные путешествия по странам, временам и эпохам
настоящий английский театр
предметные интенсивы
математические батлы
Уже в начальной школе у взмаховцев появляется много непривычных образовательных форм:
Нам важно, говорит Елена Юрьевна, чтобы каждый ребенок в любое время мог обратиться к взрослому с вопросом, поговорить обо всём, что его волнует, поделиться тревогами или идеями. Начальная школа — лучшее время для развития. И его ни в коем случае нельзя упускать! Именно потому малышей и учат хоть зачастую в игровом формате, но очень интенсивно. И, что особенно важно, в индивидуальном объеме и темпе, с учетом предварительной подготовки, способностей и интересов, образовательных потребностей семьи.
Новое учителя подают не как последовательность тем, а как череду загадок. Познание должно быть необыкновенно интригующим, считают педагоги.
Вторая половина дня у младших классов посвящена прогулкам, кружкам и подготовке домашнего задания. Освобождаются слушатели в 18 часов. Может показаться, что дети находятся в школе слишком долго. Но когда у тебя после занятий то театральные репетиции, то занятия робототехникой, а главное, рядом друзья и любящие взрослые, домой идти совсем не хочется. «Мама, забери меня попозже», — можно услышать от «взмаховской» первоклашки во время телефонного разговора с родителями.
И, пожалуй, последнее о начальной школе. Здесь не бывает такого, что в баттлах или конкурсах всегда побеждают заведомо более сильные дети. Нет, всех делят на лиги: продвинутые математики соревнуются с продвинутыми, середнячки с середнячками. Да и грамоты получают не только математики. В почете и юные художники, и криэйторы, и актеры, и «англичане». Это более здоровый подход, уверены педагоги. Как и разбивка класса на микроколлективы. Ведь способности у ребят разные: один первоклассник может читать еле-еле, а второй — уже выдавать по 100 слов в минуту. Чтобы обучение было более эффективным, детей делят на подгруппы: бывает и по 8-10 человек, а бывает — и по 2-4. Так ни один юный слушатель не будет сидеть в ожидании, пока им займутся.
Школа для подростка. Уважение, друзья, вызовы
Подростки — народ неудобный: шумят, дерзят, протестуют, рассказывает Елена Морозова. А всё почему? Потому, что у них в этом возрасте появляются новые потребности. Не учитывать их — огромная ошибка: она, собственно, и вызывает юношеский протест. Другое дело, что работать с потребностями подростка намного сложнее, чем с потребностями более младших детей. Здесь недостаточно быть позитивным и принимающим. Напор и бескомпромиссность надо уметь выдерживать. Именно от педагогической беспомощности и появляются порой раздражение, попытки призвать к порядку, заставить уважать.
А ведь в уважении, прежде всего, нуждаются сами подростки. Не за пятерки и хорошее поведение. Каждый из них в этом возрасте совершает уникально сложную и тяжелую работу — взрослеет. Через тысячу отрицаний выбирает свой путь, формирует собственный мир. А это ой как непросто.
Команда частной школы уверена: честное, без заигрывания, уважение обязательно обернётся таким же встречным чувством. И это прекрасная основа для диалога — только так можно построить школу, которую примет подросток.
Во «Взмахе» для подростка — всё, от интерьеров до современной формы образования, убежден его директор. Хочешь «разрушить» мир и «забабахать» что-то своё? Пожалуйста, вот тебе краски в руки — и вперёд. Поэтому в коридорах яркие стены, в классе можно увидеть звёздное небо на потолке, компьютеры — везде, а у каждого второго слушателя — индивидуальная учебная программа.
Хочешь тусоваться с друзьями как взрослый? Пожалуйста, вот уютное кафе, которое работает до вечера. Пей молочный коктейль, ешь мясо в горшочке, слушай музыку, отмечай день рождения с одноклассниками — это твоё пространство, где к тебе относятся с уважением. Даже к ершистому, даже противоречивому и не понимающему порой самого себя.
В подзаголовок этой главы не зря вынесено слово «вызовы». Вызовы — это очень важно для подростков, уверена Елена Юрьевна. В мечтах все ребята — герои! Лидеры, победители, спасители человечества. И задача взрослых — дать им возможность эти желания реализовать. Подтвердить: да, ты крутой! Трудись, борись, дерзай — и победа обязательно будет твоей.
Особенные взрослые школы «Взмах»
Кто обеспечивает атмосферу принятия в частной школе? У трети педагогического коллектива есть психологическое образование. Это как опытные специалисты с серьёзной практикой, так и учителя, получившие дополнительное профильное образование. Психолог во «Взмахе» — не тот, кто берёт проблемного ребенка за руку, отводит в кабинет и там «лечит». Это, «экологичный» взрослый, полностью включённый в повседневную жизнь школы. Он вместе со всеми организовывает мероприятия, участвует в деловых играх и помогает строить такую среду, в которой ребята перестают закрываться и таиться. Среду, в которой безопасно ошибаться, проявлять чувства, брать ответственность на себя.
Помимо психологов, большую роль в жизни ребят играют:
классные руководители
режиссеры театра
преподаватели
выпускники школы
менеджеры школьных предприятий
Они делят с подростками школьную жизнь, являются партнерами на театральной сцене, научными руководителями их работ, судьями на соревнованиях — настоящими взрослыми друзьями. Взмаховские взрослые — самые разные люди, горячо любящие работу с детьми. Молодые и уже не очень. Как правило, блестяще образованные, говорящие на иностранных языках, много чем увлекающиеся, самодостаточные, успешные. И с этими людьми ребята живут и работают в крепчайшем партнерстве. Понятно, что в такой команде никакие вызовы не страшны.
Деловая среда: реальный шаг в будущее
Старшая школа во «Взмахе» называется Бизнес-школой. Речь не о том, чтобы всех сделать предпринимателями. Бизнес здесь понимается как реальное дело, которым слушатели заняты уже сейчас. Именно для этого в частной школе существуют корпорации, банки, биржи, акции и т.п. Абитуриентов, поступивших сюда, ставят перед фактом: вы уже не школяры, а топ-менеджеры предприятий, маркетологи, дизайнеры, SMMщики… Работайте, получайте прибыль и дивиденды.
Суммы на личных банковских счетах вывешивают у деканата (да, именно так — не у учительской). Опоздал в школу, не сделал домашку, неудачно сдал экзамен — извини, твой рейтинг упал. Успешно закрыл сессию, вывел предприятие в лидеры — акции пошли вверх.
«На этом и уходят их подростковые штучки, борьба со взрослыми, «выпендреж». Они же за что борются? За то, чтобы быть взрослыми. Мы каждому из них говорим: вэлкам — все, ты взрослый. Теперь успевай давай, поворачивайся. Что-то не сделал? Прости, это несерьезно! Для них, конечно, это очень важно и ценно. С ними совершенно на равных общаются более взрослые люди — старшеклассники, преподаватели, выпускники».
Елена Морозова
Учатся работать. Учатся побеждать
Чаще всего бизнес-школьники «встраиваются» в те сферы деятельности, которые уже существуют во «Взмахе», — помогают делать сайт, вести соцсети, организовывать научные конференции, оформлять здание к праздникам и т.д. А могут и предложить что-то своё, чего раньше в этих стенах не было. Главное — доказать пользу нового предприятия и свою готовность «вкладываться». За время учебы подросток может развиваться в одном направлении, а может сменить несколько сфер, чтобы понять, к чему он тяготеет больше.
Каждое лето все взмаховцы старше 7-го класса отправляются на практику в петербургские организации и компании (в разные годы в списке были и «Деловой Петербург», и Эрмитаж, и «Кидбург»). Младшим поручают самые простые функции, десятиклассники работают на совершенно взрослых ролях, рядом со взрослыми. Каждую неделю по итогам практики подростки пишут отчеты. Их кураторы в компании эти документы визируют и составляют свои отзывы. Так что всё серьёзно.
СвободаvsЕГЭ. Как «взмаховцы» сдают госэкзамены на 90+
По словам Елены Морозовой, каждый четвертый выпускник старейшей частной школы пишет ЕГЭ на 90 баллов и выше без репетиторов. За счет чего это достигается? Наряду с базовыми предметами у подростка появляются профильные, — именно те, по которым он планирует сдавать экзамены. Скажем, если он выбирает биологию, то получит не 60 часов, как положено по программе, а все 200 — и будет знать этот предмет досконально. Выбрал химию или экологию как будущее направление? Школа поможет организовать работу в настоящей лаборатории: раз в неделю старшеклассник вместо уроков будет ездить «в поля» — вместе со взрослыми коллегами ставить эксперименты, проводить опыты и т.д. Естественно, в этой области он станет гораздо более эрудированным, чем другие ребята.
Тех, у кого, напротив, есть определенные трудности при подготовке к экзаменам, педагоги сопровождают практически индивидуально, помогая ребенку понять, где сбой. Внимание, память, логика, отношение к отдельным темам — проблема может крыться в каждой из этих причин.
Но главное, к старшей школе взмаховцы хорошо знают, чего хотят. А еще, как мы увидели ранее, умеют работать.
««Ботаников» в обычных школах порой подтравливают, а у нас они — фавориты. Так же уважают и ребят, наиболее успешных в проектной работе или в школьном театре. У нас модно хорошо учиться, много работать, все успевать».
Елена Морозова
В школе просто нельзя… без театра
Во «Взмахе» уверены: школьный театр — универсальный инструмент работы с подрастающим поколением. Во-первых, это тот самый вызов: совсем непросто поставить настоящий спектакль! Во-вторых, сцена дает возможность примерить на себя различные роли — героические или трагические. Прочувствовать те аспекты жизни, которые пока скрыты от школьников и потому так их интригуют.
Во «Взмахе» играют все. Даже трехлетки-колледжане готовят к Новому году целый спектакль. В детском саду и «началке», как мы уже упоминали, английский театр — обязательный предмет. И, конечно, без постановок немыслима жизнь Бизнес-школы. Каждую осень к Дню рождения «Взмаха» старшеклассники готовят «Представление классов». За простым названием скрывается грандиозный театральный фестиваль, который долгие годы вспоминают выпускники. Он не имеет ничего общего со школьной самодеятельностью: каждое выступление буквально «выстрадано» и по-настоящему оригинально и талантливо.
Спектакли Большого школьного театра «Взмаха» разных лет:
«Предположение о Ромео и Джульетте»
«Завтра была война»
«Трудно быть богом»
«Спасти камер-юнкера Пушкина»
«Азазель»
Про то, как одна из самых старейших частных школ Петербурга работает с подростками, можно рассказать еще много интересного. Тем, кто хотел бы подробнее изучить опыт «Взмаха», рекомендуем интервью с Еленой Морозовой и сайт учебного заведения.
Но лучше всего увидеть то, о чем мы рассказывали лично. Тем более, что «взмаховцы» открыты: приглашают на экскурсии и встречи — и детей, и родителей, и коллег.