И, пожалуй, последнее о начальной школе. Здесь не бывает такого, что в баттлах или конкурсах всегда побеждают заведомо более сильные дети. Нет, всех делят на лиги: продвинутые математики соревнуются с продвинутыми, середнячки с середнячками. Да и грамоты получают не только математики. В почете и юные художники, и криэйторы, и актеры, и «англичане». Это более здоровый подход, уверены педагоги. Как и разбивка класса на микроколлективы. Ведь способности у ребят разные: один первоклассник может читать еле-еле, а второй — уже выдавать по 100 слов в минуту. Чтобы обучение было более эффективным, детей делят на подгруппы: бывает и по 8-10 человек, а бывает — и по 2-4. Так ни один юный слушатель не будет сидеть в ожидании, пока им займутся.

