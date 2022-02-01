Современный детский сад: где ребенку будет хорошо, пока родители на работе

Малышам нужны коллектив и развивающие занятия, а родителям — возможность спокойно ходить на работу и не сомневаться, что чадо в хороших условиях. Это возможно, если рядом с домом есть хороший детский сад. Каким же он должен быть? Рассмотрим на примере жилого комплекса ЦДС «Новые Горизонты».