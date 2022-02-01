Современный детский сад: где ребенку будет хорошо, пока родители на работе
Малышам нужны коллектив и развивающие занятия, а родителям — возможность спокойно ходить на работу и не сомневаться, что чадо в хороших условиях. Это возможно, если рядом с домом есть хороший детский сад. Каким же он должен быть? Рассмотрим на примере жилого комплекса ЦДС «Новые Горизонты».
Иностранное название жилого комплекса ассоциируется с высоким качеством продукта европейского уровня. Застройщик вкладывает в него главную особенность проекта — заботливое отношение к деталям и к жильцам. Кроме того, оно сочетается с нестандартными именами других кварталов компании — «Юттери» и «Янила», над которыми тоже работали финские, голландские, шведские архитекторы и урбанисты.
Просторные и светлые групповые ячейки с раздевалкой, игровой, спальней, буфетной, туалетной комнатой и кладовой для хранения игрушек
Бассейн-лягушатник с кабинетом тренера, раздевальными и душевыми
Актовый и спортивный залы со всем необходимым оборудованием и снаряжением
Дополнительные классы для кружковых занятий
Кабинеты для логопеда и психолога
Разновозрастные группы: от ясельных (1-1,5 года) до подготовки к школе (6-7 лет)
Много пространства, света и воздуха благодаря дополнительным окнам и стильным минималистичным интерьерам
Безбарьерная среда, лифты на каждом этаже, индивидуальный доступ в каждую групповую ячейку
Современный и яркий архитектурный облик здания
Индивидуальные площадки для прогулок каждой группы с теневым навесом, качелями и каруселями в эко-стиле
Продуманный проект озеленения территории, безопасный и интересный для детей всех возрастов
«Новые Горизонты» — авторский проект Группы ЦДС, в котором архитектура и дизайн подчинены идее разумного и осознанного образа жизни. Это автономный микрогород в Ленинградской области с доступом ко всем компонентам комфортной жизни. Здесь реализован новый подход к жизненному пространству, в основе которого — создание жилого квартала с собственными скверами в вечнозеленых дворах и с полной инфраструктурой.