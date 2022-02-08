TCI CLINIC — клиника интегративной медицины, использующая традиционные и альтернативные методики для улучшения качества и увеличения продолжительности жизни. Главный инструмент — системный подход, позволяющий решать индивидуальные проблемы пациента, не используя универсальные схемы. Важные направления работы клиники — профилактика патологий и реабилитация. В TCI ценят время пациентов и готовы предложить программы с коротким сроком лечения. Здесь заботятся о комфорте, безопасности и здоровье каждого гостя. Телефон:
+7(812) 317-11-18 Сайт: tciclinic.ru
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ЛО-78-01-011359 от 16 декабря 2020