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Душевный сувенир или изысканное украшение, прогулка в лесу или ужин в ресторане, полезные курсы или полет на воздушном шаре — есть много способов показать любимому человеку, что он для вас самый близкий и дорогой. Мы собрали несколько удачных идей, которые могут пригодиться тем, кто отмечает 14 февраля.

Как сделать День всех влюбленных незабываемым?

Попробовать неаполитанскую пиццу
Устроить релаксацию по-восточному
Преподнести драгоценное кольцо
Подарить отдых в коттедже
Преподнести драгоценное кольцо из новой коллекции
Делать предложение не обязательно, а вот изысканное украшение в современном дизайне наверняка обрадует вашу половинку. Давайте посмотрим, что можно найти среди новинок Императорского ювелирного дома «Русские самоцветы».
HERITAGE
В коллекции HERITAGE («Наследие») — кольца с гильошированной эмалью и драгоценными камнями. Их яркие чистые переливы, по замыслу мастеров, олицетворяют мир живой природы. Украшения отличает уникальная ручная работа, великолепное качество и современное прочтение старинных техник.
CANDY
Дизайн коллекции CANDY выстроен на броских контрастах и асимметрии. Настроение задают яркая эмаль, драгоценные камни, розовый коралл. Можно подарить не одно колечко, а сразу несколько — ведь они легко комбинируются и складываются в многоцветные сеты.
NIGHTSHADE
Если даме вашего сердца близка готика, присмотритесь к коллекции NIGHTSHADE. Сочетание белого золота с черными бриллиантами выглядит лаконично и эффектно, а зеленый турмалин придает украшениям магический вид.
СПРАВКА
В 2022 году Императорскому ювелирному дому «Русские самоцветы» исполняется 110 лет! Общество было основано в 1912 году по указу Николая II и объединило крупнейшие ювелирные фирмы того времени, в том числе мастерские Карла Фаберже. Бренд «Русские самоцветы» — наследник классических техник, продолжающий традиции дореволюционных ювелиров.

Магазин: пл. Карла Фаберже, 8
Телефон: 8 (800) 555-09-80
Соцсети: https://www.instagram.com/russamocvet/

АО «Русские самоцветы», пл. Карла Фаберже 8, ОГРН: 1027804177686, ИНН: 7806007100.
Международный день дарения книг

Добавьте книгу к романтическому подарку либо преподнесите просто так — другу или родственнику. Оставьте ее в зале ожидания или другом месте, где люди вынуждены проводить много времени. Передайте ненужные вам издания библиотеке, школе, детскому дому, благотворительной организации.
Устроить релаксацию по-восточному на курорте в центре города
В клинике интегративной медицины TCI есть особая процедура «Восточное расслабление для влюбленных» — целых три часа приятной, полезной и романтичной релаксации для двоих. Стильные интерьеры и рассыпанные повсюду лепестки роз помогут создать праздничное настроение.
Сеанс начинается с разогрева в хаммаме и нанесения скраба для тела. Потом — обертывание в сухом флоатинге. Девушке наносят маску, которая глубоко увлажняет кожу, укрепляет ее, осветляет, улучшает текстуру. Мужчине — маску «Здоровое тело», которая способствует снятию мышечного напряжения, активизации обмена веществ и микроциркуляции. Завершается все 40-минутным массажем.
СПРАВКА
TCI CLINIC — клиника интегративной медицины, использующая традиционные и альтернативные методики для улучшения качества и увеличения продолжительности жизни. Главный инструмент — системный подход, позволяющий решать индивидуальные проблемы пациента, не используя универсальные схемы. Важные направления работы клиники — профилактика патологий и реабилитация. В TCI ценят время пациентов и готовы предложить программы с коротким сроком лечения. Здесь заботятся о комфорте, безопасности и здоровье каждого гостя.

Телефон: +7(812) 317-11-18
Сайт: tciclinic.ru
Лицензия: ЛО-78-01-011359 от 16 декабря 2020
Дистинг

День победы Солнца над морозной Зимней Ночью. Придуман в древней Швеции как праздник плодородия и женского начала: крестьяне разрубали смерзшуюся землю и укладывали в нее пироги, совершая своего рода жертвоприношение. Позднее в честь Дистинга стали устраивать ярмарку. Современная традиция велит в этот день ходить в гости к близким и обмениваться подарками.
Попробовать неаполитанскую пиццу на свидании в итальянском стиле
Совсем недавно на Петроградской стороне открылся ресторанчик Don Pepperon. Несмотря на неприметную вывеску, местные уже оценили это уютное место. Завсегдатаи хвалят не только смешные для Петербурга цены, но и огромную 32-сантиметровую пиццу на тонком неаполитанском тесте. Ее, кстати, можно составить из двух половинок с разной начинкой.
14 февраля в Don Pepperon можно будет приятно провести вечер в компании любимого человека, наслаждаясь итальянской музыкой в живом исполнении. Если же решите прийти сюда в обеденное время, обратите внимание: бренд-шеф Дмитрий Красотин, вице-чемпион России по приготовлению пиццы, недавно обновил меню — теперь в нем есть четыре интересных бизнес-ланча.
Драники из картофеля и моцареллы с соусом сальса, овощами и курицей в сухарях по-милански.
Сырная похлебка с лососем, паста с ростбифом и фокачча.
Сицилийские аранчини из ризотто с пармезаном, салат с курицей и картофелем.
Равиоли с рикоттой и шпинатом, куриная грудка в сливочном соусе и грибной крем-суп с трюфельным маслом.
Трифон Зарезан

Это традиционный болгарский праздник — День виноградаря, названный в честь святого Трифона, которые однажды спас ценные насаждения от насекомых. Местные виноделы отмечают его пикником и возлияниями. Заодно подрезают виноградные лозы, чтобы лучше плодоносили. Собственно, поэтому и Зарезан, что значит «подрезанный». В наших широтах можно приготовить главное блюдо праздника — начиненную рисом курицу, которую надо сначала потушить, а потом обжарить на сковородке. И принести из магазина пару гроздей винограда — на десерт.
Подарить отдых в коттедже на природе
День всех влюбленных — отличный повод порадовать себя и вторую половинку маленьким путешествием, отдохнуть от суеты и перезагрузить сознание. У сети загородных smart-коттеджей ЁLKI есть удобные подарочные сертификаты — и электронные, и бумажные, упакованные в красивые коробочки. Можно выбрать любую сумму и любой из приглянувшихся вам коттеджей. Они расположены в самых живописных местах Ленинградской области — как правило, рядом леса, водоемы.
Сами строения отличаются футуристическим дизайном и стильными интерьерами. На кухне — плита, микроволновка, кофеварка, посудомоечная и стиральная машины. Телевизор, современная аудиосистема, интернет — все готово к празднику. Если часть Дня всех влюбленных вы решите провести на улице, то можно не только гулять по лесу, но и жарить шашлык в зоне для барбекю, и пить шампанское в беседке. С утра можно и в баню-бочку сходить для бодрости, а потом уже и на длинную прогулку по окрестностям. Вечером в теплом коттедже — настольные игры из местного запаса, танцы, романтика…
Японский праздник Хадака Мацури

В стране восходящего солнца так называется День обнаженных мужчин, когда на улицы городов выходят тысячи граждан, одетых только в традиционные набедренные повязки «фундоси» и белые носочки «таби». Программа минимум — окунуться в ледяную воду и пробежаться по центральной улице до храма. В российской реальности «моржевание» лучше перемежать с банными процедурами: так и приятнее, и для здоровья полезнее.
Партнерский материал.

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