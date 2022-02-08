Сами строения отличаются футуристическим дизайном и стильными интерьерами. На кухне — плита, микроволновка, кофеварка, посудомоечная и стиральная машины. Телевизор, современная аудиосистема, интернет — все готово к празднику. Если часть Дня всех влюбленных вы решите провести на улице, то можно не только гулять по лесу, но и жарить шашлык в зоне для барбекю, и пить шампанское в беседке. С утра можно и в баню-бочку сходить для бодрости, а потом уже и на длинную прогулку по окрестностям. Вечером в теплом коттедже — настольные игры из местного запаса, танцы, романтика…

