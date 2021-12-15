Искать не придется: в Strawberry Fields имеются 16 коттеджей, которые сдаются в аренду. Площадь разная — от 26 до 65 кв.м. В каждом — полноценная кухня, ванная и собственная терраса, в некоторых — сауна. Приятный бонус для всех, кто живет в гостевых домиках, — бесплатный вход на каток.



Можно забронировать коттедж с завтраком, который будут приносить из «Земляничных полян». Особого внимания в его утреннем меню заслуживают сырники из рикотты, дополненные вареньем, сметаной и клубничной пудрой. По желанию их можно украсить еще и ягодами — голубикой или клубникой. Если ежедневный завтрак с доставкой не требуется, все равно стоит ходя бы раз сходить в ресторан до полудня, чтобы попробовать этот десерт. В городе такого не найдешь.