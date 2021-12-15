Для начала — выбираем правильное место. Чтобы развлечения были на любой вкус: и на свежем воздухе — для любителей поразмяться, и в комфортом тепле — для сибаритов. Чтобы можно было в эти выходные приехать со второй половинкой и детьми, а на следующие — выбраться с шумной компанией друзей. Объясняем, как найти под Петербургом этакую «зимнюю Грецию», где все есть. Спойлер: искать надо на юге.
Как организовать крутой зимний отдых в Ленобласти
Кажется, все интересное в южной части Ленобласти уже освоено. Не появилось ли в последнее время что-то новенькое в этом направлении?
В начале декабря здесь открылся целый зимний парк Strawberry Fields. Он находится на территории одноименного гольф-клуба, а главная его фишка — профессиональный каток, работающий даже при плюсовой температуре. Ледовое поле площадью более 600 кв.м состоит из центрального круга и двух боковых дорожек. Тут предусмотрено все, что нужно для удобного катания: теплые раздевалки, туалеты и, конечно же, прокат коньков. А еще работает гостеприимный «Ярмарочный дом», где можно согреться горячими напитками и даже подкрепиться блюдами в стиле стрит-фуд. Последнее неудивительно, ведь интернациональная «уличная еда» — одна из сильных сторон местного ресторана. В основном меню можно найти различные воки, знаменитую петербургскую шаверму и один из лучших бургеров города — с мраморной говядиной, сыром чеддер, томатом конфи, карамелизированным луком и картофелем хашбраун.
Каток — на территории гольф-клуба. Тех, кто в нем не состоит, тоже пускают?
На самом деле в Strawberry Fields ждут абсолютно всех желающих — и зимой, и летом. Вход свободный — не обязательно быть гольфистом, чтобы отдохнуть здесь со вкусом. Слово «клуб» указывает не на закрытость, а, скорее, на качество: кухни ресторана, развлечений, сервиса и инфраструктуры. Цены при этом вполне умеренные.
Побегаешь на коньках — обязательно проголодаешься. И, пожалуй, перекуса в «Ярмарочном доме» будет маловато. Чем угощает ресторан Strawberry Fields?
Меню соединяет все самое аппетитное из высокой европейской, азиатской и русской кухонь. На первое можно выбрать классический сытный борщ или легкое консоме с гречневой лапшой. Для любителей экзотики готовят том ям с креветками и гребешками. Не так давно появилась новинка — любимый петербуржцами финский суп лохикейто.
Стоит попробовать авторские пельмени от шеф-повара: традиционные мясные или с лососем и соевым соусом. Томленое мясо молодого бычка подают с пюре из шпината и трюфельным маслом, а филе трески — новое блюдо сезона — окружают молодым картофелем, помидорами и оливками. Также в меню включены свиные ребрышки, домашние колбаски и лосось — филе на дранике из цуккини и в сливочном соусе с пастой.
Гурманам-сладкоежкам предлагают полакомиться фирменными десертами, необычным «взорванным» медовиком и теплым черничным пирогом с ванильным соусом. А еще здесь можно попробовать шоколад ручной работы от собственного шоколатье с разными дополнениями — миндалем, земляникой, цедрой апельсина или интересным сочетанием лайма, кокоса, мяты и лаванды.
Хотелось бы отдохнуть за городом несколько дней. Рядом с зимним парком можно найти отель?
Искать не придется: в Strawberry Fields имеются 16 коттеджей, которые сдаются в аренду. Площадь разная — от 26 до 65 кв.м. В каждом — полноценная кухня, ванная и собственная терраса, в некоторых — сауна. Приятный бонус для всех, кто живет в гостевых домиках, — бесплатный вход на каток.
Можно забронировать коттедж с завтраком, который будут приносить из «Земляничных полян». Особого внимания в его утреннем меню заслуживают сырники из рикотты, дополненные вареньем, сметаной и клубничной пудрой. По желанию их можно украсить еще и ягодами — голубикой или клубникой. Если ежедневный завтрак с доставкой не требуется, все равно стоит ходя бы раз сходить в ресторан до полудня, чтобы попробовать этот десерт. В городе такого не найдешь.
Какие еще развлечения на свежем воздухе — кроме катка — есть в зимнем парке?
Здесь проложены лыжные трассы длиной 2 и 4,5 км. Можно выбрать маршрут для параллельного или конькового хода, круговые трассы с разными дистанциями и интересным рельефом. Другой вариант увлекательного спорта — зимний гольф. От традиционного он отличается лишь тем, что поле покрыто не травой, а снегом, и белые мячики по понятным причинам заменяются цветными.
Гости Strawberry Fields, живущие в коттеджах, нередко устраивают барбекю на свежем воздухе. Подготовленное мясо покупают в ресторане и готовят или на общем мангале под навесом, или на индивидуальном, который за дополнительную плату устанавливается на веранде домика.
А если ударят морозы, и захочется посидеть в тепле?
Все виды уютного зимнего отдыха собраны в клубном доме. Поклонников высокой кухни порадует трапеза в видовом ресторане Strawberry Fields. Каминный зал — идеальное место для душевного общения. Те, кто не мыслят себя без спорта, смогут позаниматься на тренажерах. Расслабиться и как следует согреться можно в сауне. И даже гольфу тут нашлось место: для тренировок установлен симулятор, в котором доступны самые известные поля мира.