Facebook
Twitter
VK
Youtube
Instagram

Завтрак, обед, ужин.
Как автозаправки заменяют кафе

На АЗС заполняют баки не только автомобили. Водители и пассажиры «заправляются» здесь не хуже машин в режиме «24/7»: современные станции все больше напоминают кафе.

Что можно купить на автозаправках кроме топлива, мы узнали на сети АЗС «Газпромнефть». Какие напитки не только взбодрят в пути, но и отлично охладят в жару? Как попробовать традиционную немецкую выпечку, не покидая пределов города? На какой петербургской заправке однажды выпили почти тысячу кашек кофе за день? Ответы найдете в нашем тексте.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Прежде чем приступить к трапезе, нужно тщательно обработать руки. На АЗС сети «Газпромнефть» всегда можно приобрести антисептики собственного бренда. Для удобства покупателей они доступны в разных форматах:
Спрей G-Drive в «карманном виде». Удобная система распыления делает его экономичным в использовании.
Флакон большого формата — 250 мл. Оптимальный вариант для семейного использования и хранения в автомобиле.
Гель с экстрактом алое. По данным производителя, устраняет 99,99% микробов*. Содержит витамин Е.
Влажные антибактериальные салфетки.
Благодаря экстракту алое вера и хлопка не вызывает сухости рук даже при частом применении. Несмотря на содержание спирта практически нет резкого запаха.
Также на полках заправок всегда можно найти:
одноразовые перчатки.
многоразовые тканевые маски;
одноразовые маски;

АЗС КАК РЕСТОРАН

Тысячи чашек кофе и бургеров ежедневно продают на автозаправках «Газпромнефть»: такой проходимости может позавидовать любая сеть заведений быстрого питания. Почему автомобилисты предпочитают отдохнуть и перекусить на АЗС, объяснять не нужно: экономят время и силы.

А еще местная еда не уступает той, которую подают в хороших кафе. Поэтому в период ограничений многие посетители рассматривают станции как альтернативу закрытым фудкортам в торговых центрах. Заправки предоставляют широкий гастрономический ассортимент, тщательно продумывают линейку сопутствующих товаров. Они формируют новый тип посетителя, для которого завтрак на заправке — привычное дело.

На большинстве АЗС сети работает Drive Café. В основе его меню — свежая выпечка и бодрящий кофе. Но не только. Посмотрите на самые популярные у петербуржцев блюда и напитки, которыми всегда можно подкрепиться в дороге.
Брецель-дог
Холодный кофе в банках
Мы часто видим в американских фильмах, как герои аппетитно едят хрустящее печенье с шоколадной крошкой. Теперь взять такой же десерт можно в любую поездку
Кукисы
Кукисы
Морс
Ягодный морс отлично охладит в жару. Что вы любите больше: черную смородину или клюкву?
Морс
Яркая палитра вкусов: персик-маракуйя, ежевика-черника-банан, клубника-банан-клюква.
Смузи
Замороженный чай
Фруктовое «мороженое» заливается в кружке кипятком, превращаясь в ароматный горячий напиток. Четыре вкуса на выбор.
Замороженный чай
Французский круассан с лососем
Парижский круассан, слабосоленый лосось, листья салата, сливочное масло.
Французский круассан с лососем
Смузи
Имеет три вкуса: капучино, американо, ореховый латте.
Холодный кофе в банках
Нежная творожная начинка с хрустящей корочкой и любимое лакомство — сгущенное молоко.
Сырники со сгущеным молоком
Булочка для гриль-дога, колбаска «Казачья», соусы, жареный лук.
Гриль-дог с «Казачьей» колбаской
Булочка для гамбургера с кунжутом, говяжий бифштекс, листья салата, свежие томаты, соусы на выбор.
Фрешбургер
Пита, говяжий бифштекс, листья салата, свежие помидоры, моцарелла, соусы «Тобаско» и «Чимичури». Для всех любителей ближневосточной кухни.
Пита Гурмэ
Подкопченная сосиска в натуральной оболочке, завернутая в посыпанное кунжутом тонкое тесто с хрустящей корочкой. Традиционный немецкий рецепт.
Брецель-дог
Булочка для гамбургера с кунжутом, говяжий бифштекс, жареный бекон, плавленый сыр «Чеддер», жареный лук, соусы.
Чизбургер с беконом и жареным луком
Чизбургер с беконом и жареным луком
Пита Гурмэ
Фрешбургер
Гриль-дог с «Казачьей» колбаской
Сырники со сгущеным молоком
Брецель-дог
Чизбургер с беконом и жареным луком
Пита Гурмэ
Фрешбургер
Гриль-дог с «Казачьей» колбаской
Сырники со сгущеным молоком
Кукисы
Мы часто видим в американских фильмах, как герои аппетитно едят хрустящее печенье с шоколадной крошкой. Теперь взять такой же десерт можно в любую поездку
Холодный кофе в банках
Имеет три вкуса: капучино, американо, ореховый латте.
Французский круассан с лососем
Парижский круассан, слабосоленый лосось, листья салата, сливочное масло.
Французский круассан с лососем
Кукисы
Холодный кофе в банках
Морс
Ягодный морс отлично охладит в жару. Что вы любите больше: черную смородину или клюкву?
Смузи
Яркая палитра вкусов: персик-маракуйя, ежевика-черника-банан, клубника-банан-клюква.
Морс
Замороженный чай
Фруктовое «мороженое» заливается в кружке кипятком, превращаясь в ароматный горячий напиток. Четыре вкуса на выбор.
Смузи
Замороженный чай
Нежная творожная начинка с хрустящей корочкой и любимое лакомство — сгущенное молоко.
Сырники со сгущеным молоком
Булочка для гриль-дога, колбаска «Казачья», соусы, жареный лук.
Гриль-дог с «Казачьей» колбаской
Булочка для гамбургера с кунжутом, говяжий бифштекс, листья салата, свежие томаты, соусы на выбор.
Фрешбургер
Пита, говяжий бифштекс, листья салата, свежие помидоры, моцарелла, соусы «Тобаско» и «Чимичури». Для всех любителей ближневосточной кухни.
Пита Гурмэ
Подкопченная сосиска в натуральной оболочке, завернутая в посыпанное кунжутом тонкое тесто с хрустящей корочкой. Традиционный немецкий рецепт.
Брецель-дог
Булочка для гамбургера с кунжутом, говяжий бифштекс, жареный бекон, плавленый сыр «Чеддер», жареный лук, соусы.
Чизбургер с беконом и жареным луком
Чем освежиться в жару
Какие «ритуалы» есть у путешественников, заезжающих поесть на заправку, нам рассказали постоянные посетители АЗС «Газпромнефть».
«Мы с мужем часто выезжаем за пределы Петербурга: не только в Ленинградскую область, но и Новгородскую, Псковскую. Готовясь к путешествию выходного дня, я всегда составляю плейлист, который зависит от времени года, ритма движения, настроения и маршрута.

Но если музыка всякий раз новая, то второй элемент автопутешествия неизменен — это обед или ужин на заправке. Даже если в багажнике есть взятые из дома продукты.

Обычно я беру на АЗС хот-дог и латте. Можно сказать, «по классике». Муж, наоборот, предпочитает экспериментировать: выбирает новинки, пробует необычные соусы.

Я однажды спросила его, почему он любит еду на заправке. Он ответил: «Это по-настоящему вкусно». Полностью с ним согласна: в хот-доге всегда хорошая прожарка сосисок, теплая булочка, очень вкусные соусы. Кофе — такой же, как у бариста в любимой кофейне.

А еще на заправках «Газпромнефть» работают вежливые сотрудники: спокойно объясняют и терпеливо ждут, пока клиент сделает выбор».
Елена
«Так получилось, что мы всегда заезжаем на одну и ту же заправку около Цвелодубово. Она находится на перекрестке всех дорог, которыми мы пользуемся: в Финляндию, в Рощино, в Сосново. Особенно удобно останавливаться здесь на пути из Суоми: это как раз половина пути, и мы всегда выходим, чтобы отдохнуть и размяться.

В кафе я выбираю кленовый пекан, младшее поколение любит сосиски. Если едем в гости, то покупаем на заправке что-нибудь к чаю или подарки детям друзей. И всегда — различные автотовары: незамерзайку, скребки, светоотражающие сигнальные жилеты. Можно быть уверенным, что это все хорошего качества.

Недавно поймал себя на мысли: мы заезжаем на заправку, даже если в этом нет никакой необходимости. Это стало чем-то вроде традиции».
Борис
Кстати, до конца сентября «перекус» на АЗС поможет сэкономить на заправке. Условия просты: заправка от 30 литров с одновременной покупкой кофе даст скидку в 1 рубль с литра топлива. А если приобрести и хот-дог, то скидка возрастет до 2 рублей с литра. В акции** принимают участие все виды топлива, кроме компримированного природного газа.

ВСЕ ДЕЛО В КОФЕ

Парадоксально, но факт: кофе на заправках пьют даже те, кто не причисляет себя к его ярым поклонникам. Возможно, так автомобилисты и пассажиры пытаются взбодриться в пути. А, может быть, всему виной дразнящий аромат в кассовых залах. Как бы то ни было, объемы проданного на АЗС напитка поражают.
кофе продано на АЗС «Газпромнефть» по всей России в 2020 году
кг
чашек кофе купили за сутки на одной из АЗС на трассе М-11 Москва-Санкт-Петербург
чашек кофе в среднем выпивают в сутки посетители одной заправки в центральной части РФ
рецептов кофейных напитков могут предложить клиентам на АЗС «Газпромнефть».
л
наиболее популярный объем кофейного стакана

Самый…

А теперь — о предпочтениях и тенденциях. Наведите на изображение, чтобы узнать больше
Самый популярный напиток — капучино.
Следом за ним идет американо. А самый продаваемый сироп — со вкусом карамели. Еще в основную линейку входят сиропы со вкусами миндаля и шоколада.
Новый кофейный напиток — мокко. Он крепче и слаще за счет большего содержания кофе и шоколада.
Эксклюзивный напиток — мокко на белом шоколаде. Его нет в других сетях АЗС.
На заправках можно приобрести кофе объемом от 30 до 450 мл. При этом стакан с годами все увеличивается: в 2020-м формат Large (400 мл) выбирали чаще на 7%, чем годом ранее.
В меню Drive Café 21 рецепт кофе на растительном молоке. Там, где позволяет оборудование, у кофейных аппаратов два контейнера — под разные виды молока. Напитку без лактозы отдают предпочтение 8-10% клиентов.
В кофейные аппараты заложены готовые рецепты, но участники программы лояльности «Нам по пути» могут «настроить» напиток по своим предпочтениям. Для этого необходимо зайти в личный кабинет перед посещением АЗС.
Основная масса посетителей выбирает кофе средней обжарки, без ярко выраженной кислинки и горчинки во вкусе. Именно такой вкус у кофе Drive Café.
В 2021 году на АЗС сети обновится 40% кофемашин. Везде установят оборудование последнего поколения, которое позволяет использовать два типа кофе и два типа молока одновременно. Где-то новые кофемашины заменят существующие, а там, где позволяет место, будут установлены дополнительно. Это увеличит скорость обслуживания клиентов.
Кофемашины на заправках связаны в одну сеть. Система удаленного мониторинга отслеживает технического состояние оборудования, специальная программа дистанционно создает все настройки аппаратов. Так что рецептура кофе на всех заправках «Газпромнефти» в России одинакова.
Для тех, кто не хочет расставаться с любимым вкусом даже дома, АЗС «Газпромнефть» предлагает кофе в розницу: зерновой, молотый и в капсулах.
В кофемашины на автозаправочных станциях сети загружают зерна высшего сорта. В состав рецептуры Drive Café входит до 90% арабики из Бразилии, Колумбии и Эфиопии и до 10% робусты из Вьетнама, Уганды и Индии. Арабика формирует профиль вкуса, а добавление робусты влияет на плотность и образование пенки-крема.

От обжарки до кофемашины:
как кофе попадает на АЗС

Вкусный качественный кофе поступает на заправки, чтобы согреть автомобилистов и придать им сил на целый день.
В производстве остались только равномерно обжаренные коричневые зерна высокого качества. Их фасуют в фирменные пакеты Drive Cafe.
Процесс обжарки начинается с прогрева кофеобжарочной машины — ростера. При этом температура постоянно повышается и понижается. Время, которое зерно проводит в ростере до выгрузки, влияет на яркость вкуса напитка.
После обжарки кофейные зерна поступают в дестонер, где отделяются от возможных примесей.
Следующий этап — фотосепарация. Специальный сортировщик удаляет зерна, не попадающие в заданный цветовой диапазон: они могут повлиять потом на вкус кофе.
Материал подготовлен в партнерстве с сетью АЗС «Газпромнефть»

* Сертифицированные товары имеют необходимые документы. Исследования эффективности антисептиков приведены здесь.

** Акция проводится до 30.09.2021. Организаторами являются ООО «Газпромнефть-Центр» (Юридический адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 17, этаж 12. ОГРН 1027739602824 от 22.11.2002; ИНН 7709359770) и ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» (191014, г. Санкт-Петербург, пер. Виленский, д. 14 литера А, оф. 203. ОГРН 1084703003384 от 21.05.2008; ИНН 4703105075/). С полными условиями акции можно ознакомиться здесь.

*** По данным сети АЗС «Газпромнефть» за период с 1 января по 30 июня 2021 года.


Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены АЗС «Газпромнефть»
Иллюстрации: freepik.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова

Спецпроекты «Фонтанки.ру»