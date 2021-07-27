«Мы с мужем часто выезжаем за пределы Петербурга: не только в Ленинградскую область, но и Новгородскую, Псковскую. Готовясь к путешествию выходного дня, я всегда составляю плейлист, который зависит от времени года, ритма движения, настроения и маршрута.



Но если музыка всякий раз новая, то второй элемент автопутешествия неизменен — это обед или ужин на заправке. Даже если в багажнике есть взятые из дома продукты.



Обычно я беру на АЗС хот-дог и латте. Можно сказать, «по классике». Муж, наоборот, предпочитает экспериментировать: выбирает новинки, пробует необычные соусы.



Я однажды спросила его, почему он любит еду на заправке. Он ответил: «Это по-настоящему вкусно». Полностью с ним согласна: в хот-доге всегда хорошая прожарка сосисок, теплая булочка, очень вкусные соусы. Кофе — такой же, как у бариста в любимой кофейне.



А еще на заправках «Газпромнефть» работают вежливые сотрудники: спокойно объясняют и терпеливо ждут, пока клиент сделает выбор».

