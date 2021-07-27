Мы часто видим в американских фильмах, как герои аппетитно едят хрустящее печенье с шоколадной крошкой. Теперь взять такой же десерт можно в любую поездку
Ягодный морс отлично охладит в жару. Что вы любите больше: черную смородину или клюкву?
Яркая палитра вкусов: персик-маракуйя, ежевика-черника-банан, клубника-банан-клюква.
Фруктовое «мороженое» заливается в кружке кипятком, превращаясь в ароматный горячий напиток. Четыре вкуса на выбор.
Французский круассан с лососем
Парижский круассан, слабосоленый лосось, листья салата, сливочное масло.
Французский круассан с лососем
Имеет три вкуса: капучино, американо, ореховый латте.
Нежная творожная начинка с хрустящей корочкой и любимое лакомство — сгущенное молоко.
Сырники со сгущеным молоком
Булочка для гриль-дога, колбаска «Казачья», соусы, жареный лук.
Гриль-дог с «Казачьей» колбаской
Булочка для гамбургера с кунжутом, говяжий бифштекс, листья салата, свежие томаты, соусы на выбор.
Пита, говяжий бифштекс, листья салата, свежие помидоры, моцарелла, соусы «Тобаско» и «Чимичури». Для всех любителей ближневосточной кухни.
Подкопченная сосиска в натуральной оболочке, завернутая в посыпанное кунжутом тонкое тесто с хрустящей корочкой. Традиционный немецкий рецепт.
Булочка для гамбургера с кунжутом, говяжий бифштекс, жареный бекон, плавленый сыр «Чеддер», жареный лук, соусы.
Чизбургер с беконом и жареным луком
Чизбургер с беконом и жареным луком
Гриль-дог с «Казачьей» колбаской
Сырники со сгущеным молоком