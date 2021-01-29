Что такое бизнес-отделка от застройщика и семь причин ее выбрать

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Квартал Che — застройщик ООО «Специализированный застройщик «Эталон Девелопмент», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК Domino, ЖК Домино — ООО «Специализированный застройщик «Эталон»», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Московские ворота II» — застройщик ООО «Специализированный застройщик «Эталон Галактика»», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Галактика Pro» — застройщик ООО «Специализированный застройщик «Эталон Галактика»», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Квартал «Галактика» — застройщик АО «Эталон ЛенСпецСМУ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф Материал подготовлен специально для Группы «Эталон».
Автор: Мария Лебедева
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой Группы «Эталон»
Дизайнер: Заира Гамисония