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Что такое бизнес-отделка от застройщика и семь причин ее выбрать
Возможность выбрать отделку более высокого уровня. В Группе «Эталон» помимо отделки класса «комфорт» появилась отделка класса «бизнес».
Использование премиальных современных материалов
Экономия времени на ремонте: можно расставить мебель и переезжать
Стоимость отделки входит в стоимость квартиры: можно приобрести в ипотеку или рассрочку
Ремонт от застройщика выгоднее — за счет оптовых закупок материалов
Цена известна заранее — без риска повышения стоимости работ и материалов во время ремонта
Гарантия на выполненные работы от Группы «Эталон»: 1 год на отделку и 3 года на оборудование
Качественные материалы, экономия времени и сил, гарантия цены и качества характерны и для отделки комфорт-класса, которую также предлагают в Группе «Эталон». Бизнес-отделка — это опция для тех, кто привык выбирать лучшее.

Как выглядит бизнес-отделка?

Готовые объекты могут отличаться от представленных на визуализациях, возможны изменения в отделке с сохранением аналогичного уровня брендов и качества. Мебель, светильники и предметы интерьера не входят в пакет отделки.
25 000

Квартал Che
Стоимость бизнес-отделки
Приобрести квартиру с бизнес-отделкой можно в следующих жилых комплексах:
Domino
Московские ворота II
Галактика Pro
Квартал «Галактика»
(корпуса 9.1, 9.3)

за 1 м²
от

* Квартал Che — застройщик ООО «Специализированный застройщик «Эталон Девелопмент», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК Domino, ЖК Домино — ООО «Специализированный застройщик «Эталон»», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Московские ворота II» — застройщик ООО «Специализированный застройщик «Эталон Галактика»», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Галактика Pro» — застройщик ООО «Специализированный застройщик «Эталон Галактика»», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Квартал «Галактика» — застройщик АО «Эталон ЛенСпецСМУ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Материал подготовлен специально для Группы «Эталон».

Автор: Мария Лебедева
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой Группы «Эталон»
Дизайнер: Заира Гамисония

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