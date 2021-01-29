5 пабликов об истории архитектуры — советует «Фонтанка»
Восстановление исторических памятников
Нереализованные проекты и интересные моменты в истории Петербурга. Жизнь замечательных домов. Архитектурные загадки. Современные проекты восстановления памятников.
Петербург было — стало
Всего две фотографии — каким это место было в прошлом, а каким стало сейчас. И сразу виден ход времени! Интереснейшие комментарии — воспоминания очевидцев и острые дискуссии.
Чувства в деталях: Москва и Петербург
Красота архитектуры — и в мелочах. Видя величественное здание, мы восторгаемся им и не замечаем, как тонко, до последнего завитка, продумал архитектор свое творение. В этом сообществе интересные детали нашли и приблизили.
Набат утраченного
История — это память. Здесь публикуют фотографии и рассказы об уничтоженных, разрушенных и перестроенных до неузнаваемости памятниках архитектуры, зданиях, церквях, храмах, улицах и проспектах.
Старые фотографии Петербурга
На редких фотографиях видны шедевры архитектуры в непривычной для современного горожанина виде. Извозчик на фоне Дома книги, трамвай там, где его сейчас нет, дворник с метлой и тележка с дровами — вот как город выглядел раньше.