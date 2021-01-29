5 пабликов об истории архитектуры — советует «Фонтанка»

Восстановление исторических памятников

Нереализованные проекты и интересные моменты в истории Петербурга. Жизнь замечательных домов. Архитектурные загадки. Современные проекты восстановления памятников.



Петербург было — стало

Всего две фотографии — каким это место было в прошлом, а каким стало сейчас. И сразу виден ход времени! Интереснейшие комментарии — воспоминания очевидцев и острые дискуссии.



Чувства в деталях: Москва и Петербург

Красота архитектуры — и в мелочах. Видя величественное здание, мы восторгаемся им и не замечаем, как тонко, до последнего завитка, продумал архитектор свое творение. В этом сообществе интересные детали нашли и приблизили.



Набат утраченного

История — это память. Здесь публикуют фотографии и рассказы об уничтоженных, разрушенных и перестроенных до неузнаваемости памятниках архитектуры, зданиях, церквях, храмах, улицах и проспектах.

