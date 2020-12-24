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Как сохранить полтора миллиона? Рассказываем, как даже приумножить
Куда вложить деньги, чтобы не потерять? Почему недвижимость — подходящий выбор, если у вас есть свободные 1,5 млн рублей? Стоит ли брать ипотеку, чтобы инвестировать в жилье? Конкретные житейские задачки решит эксперт, свое видение представит банк, а мы приведем варианты доходных квартир.
Эксперт — руководитель проектов инвестиционной компании Garnet.invest Екатерина Сивова
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Как сохранить полтора миллиона? Рассказываем, как даже приумножить

Куда вложить деньги, чтобы не потерять? Почему недвижимость — подходящий выбор, если у вас есть свободные 1,5 млн рублей? Стоит ли брать ипотеку, чтобы инвестировать в жилье? Конкретные житейские задачки решит эксперт, свое видение представит банк, а мы приведем варианты доходных квартир.
Эксперт — руководитель проектов инвестиционной компании Garnet.invest Екатерина Сивова
Недвижимость — хороший инструмент для сохранения накоплений и их приумножения, убеждена руководитель проектов инвестиционной компании Garnet.invest Екатерина Сивова. Она докажет это и прокомментирует с реальными цифрами в руках. Всего мы рассмотрим четыре сценария.

Куда инвестировать 1,5 млн рублей?

Рублевый депозит в банке дает примерно 5% годовых. Это достаточно надежно и стабильно, но малодоходно. С 2021 года в России вводится новый налог с процента по вкладам, суммарно превышающим 1 млн рублей.
— Конечно, большинство из нас — добропорядочные налогоплательщики, но расставаться с деньгами, которые ты планируешь сохранить и приумножить, как-то не очень приятно. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем резкий отток средств вкладчиков из банков. Но «под подушкой» деньги никак не вырастут.
Рублевый депозит в банке дает примерно 5% годовых. Это достаточно надежно и стабильно, но малодоходно. С 2021 года в России вводится новый налог с процента по вкладам, суммарно превышающим 1 млн рублей.
— Конечно, большинство из нас — добропорядочные налогоплательщики, но расставаться с деньгами, которые ты планируешь сохранить и приумножить, как-то не очень приятно. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем резкий отток средств вкладчиков из банков. Но «под подушкой» деньги никак не вырастут.
Средняя ставка по валютным вкладам около 6%. Не намного больше, чем по рублевым.
— Один наш инвестор недавно оказался в трудной ситуации из-за того, что доллар упал, и его инвестиционный портфель «похудел» сразу на миллион рублей. Теперь этот человек ждет, когда валюта вновь подрастет, чтобы забрать свои деньги. Сколько ему ждать? Вопрос очень интересный.
Средняя ставка по валютным вкладам около 6%. Не намного больше, чем по рублевым.
— Один наш инвестор недавно оказался в трудной ситуации из-за того, что доллар упал, и его инвестиционный портфель «похудел» сразу на миллион рублей. Теперь этот человек ждет, когда валюта вновь подрастет, чтобы забрать свои деньги. Сколько ему ждать? Вопрос очень интересный.
Играя на бирже, можно довольно неплохо заработать, но этот способ всегда более рискованный и чуть менее прогнозируемый, чем другие инструменты инвестирования.
— Для покупки акций нужно знать рынок, понимать, что вызвало колебания курса и т.д. Большинство обывателей такими компетенциями не обладает.
Играя на бирже, можно довольно неплохо заработать, но этот способ всегда более рискованный и чуть менее прогнозируемый, чем другие инструменты инвестирования.
— Для покупки акций нужно знать рынок, понимать, что вызвало колебания курса и т.д. Большинство обывателей такими компетенциями не обладает.
Вкладывая средства в недвижимость, мы понимаем, что такого резкого скачка вверх или вниз, как с валютой или акциями, скорее всего, не будет. Выставив квартиру на продажу, получим за нее как минимум столько же, сколько вложили. В реальности можем заработать до 35% годовых.
— Пожалуй, ни один другой инструмент не дает такой доходности, как недвижимость. Да и менталитету русского человека этот способ инвестирования ближе: вот они, стены, стоят и никуда не денутся.
Инвестировать сейчас →
Вкладывая средства в недвижимость, мы понимаем, что такого резкого скачка вверх или вниз, как с валютой или акциями, скорее всего, не будет. Выставив квартиру на продажу, получим за нее как минимум столько же, сколько вложили. В реальности можем заработать до 35% годовых.
Инвестировать сейчас
— Пожалуй, ни один другой инструмент не дает такой доходности, как недвижимость. Да и менталитету русского человека этот способ инвестирования ближе: вот они, стены, стоят и никуда не денутся.

Новостройка или вторичка?

Процентная ставка по ипотеке на строящуюся квартиру с господдержкой начинается от 4,7; в среднем составляет 5,9%. Однокомнатную квартиру (35 кв. м) с предчистовой отделкой во
2-й очереди комплекса «Лондон Парк» (сдача — II квартал 2021 года) можно купить за 4,87 млн рублей. Сумма кредита составит 3,37 млн рублей. Ежемесячный платеж при ставке 5,9% — 24 тысячи рублей. Переплата за 20 лет — 2,38 млн рублей.
— Новостройка с черновой отделкой дешевле, чем квартира аналогичной площади в готовом доме. Однако покупателю придется немножко подождать до момента сдачи ЖК и вложить средства в ремонт. Впрочем, за это время его квартира существенно вырастет в цене, а платеж по ипотеке будет меньше, учитывая льготную процентную ставку.
Инвестировать сейчас →
Процентная ставка по ипотеке на строящуюся квартиру с господдержкой начинается от 4,7; в среднем составляет 5,9%. Однокомнатную квартиру (35 кв. м) с предчистовой отделкой во 2-й очереди комплекса «Лондон Парк» (сдача — II квартал 2021 года) можно купить за 4,87 млн рублей. Сумма кредита составит 3,37 млн рублей. Ежемесячный платеж при ставке 5,9% — 24 тысячи рублей. Переплата за 20 лет — 2,38 млн рублей.
Инвестировать сейчас
— Новостройка с черновой отделкой дешевле, чем квартира аналогичной площади в готовом доме. Однако покупателю придется немножко подождать до момента сдачи ЖК и вложить средства в ремонт. Впрочем, за это время его квартира существенно вырастет в цене, а платеж по ипотеке будет меньше, учитывая льготную процентную ставку.
Ипотека на вторичку выше. Средняя ставка — 8,5%. Квартира площадью 35 кв. метров в районе метро «Проспект Просвещения» (дом 1975 года постройки) стоит 5,8 млн. Сумма кредита составит 4,3 млн. Ежемесячный платеж — 37 тысяч рублей. Переплата за 20 лет — 4,66 млн рублей.
— Жилье на вторичном рынке, конечно, бывает разное. Но если говорить о домах советского периода, то оно, чаще всего, менее ликвидное. Если мы будем перепродавать такую квартиру через какое-то время, на нее будет меньше спрос. Поэтому подобный вариант выбирают в тех случаях, когда люди продают недвижимость и им нужно сразу заехать куда-то.
Ипотека на вторичку выше. Средняя ставка — 8,5%. Квартира площадью 35 кв. метров в районе метро «Проспект Просвещения» (дом 1975 года постройки) стоит 5,8 млн. Сумма кредита составит 4,3 млн. Ежемесячный платеж — 37 тысяч рублей. Переплата за 20 лет — 4,66 млн рублей.
— Жилье на вторичном рынке, конечно, бывает разное. Но если говорить о домах советского периода, то оно, чаще всего, менее ликвидное. Если мы будем перепродавать такую квартиру через какое-то время, на нее будет меньше спрос. Поэтому подобный вариант выбирают в тех случаях, когда люди продают недвижимость и им нужно сразу заехать куда-то.

Жить, сдать в аренду или перепродать?

Жить. При ставке 5,9% платеж за квартиру в «Лондон Парке» составит 24 тысячи рублей на 20 лет. При этом уровень инфляции в стране — 3,9-4,2%* ежегодно.
— Да, сумма ежемесячного платежа немаленькая, но не стоит забывать про инфляцию. Будут расти зарплаты, цены на продукты, а платеж по ипотеке останется тем же. И уже через 3-4 года выплата перестанет быть такой ощутимой для семейного бюджета.
Инвестировать сейчас →
Жить. При ставке 5,9% платеж за квартиру в «Лондон Парке» составит 24 тысячи рублей на 20 лет. При этом уровень инфляции в стране — 3,9-4,2%* ежегодно.
Инвестировать сейчас
— Да, сумма ежемесячного платежа немаленькая, но не стоит забывать про инфляцию. Будут расти зарплаты, цены на продукты, а платеж по ипотеке останется тем же. И уже через 3-4 года выплата перестанет быть такой ощутимой для семейного бюджета.
Сдавать в аренду. 26 000 х 12 месяцев - 13% подоходного налога = 271 тысяча рублей в год. Столько мы получим от квартиросъемщиков, если сдадим в аренду однокомнатную в «Лондон Парке». Если 100 000 из них добавим к ежемесячным платежам по ипотеке, то сократим срок кредита до 10 лет.
— Для сравнения: сдавая «возрастную» квартиру той же площади у метро «Проспект Просвещения», мы бы за тот же год заработали всего 177 тысяч.
Инвестировать сейчас →
Сдавать в аренду. 26 000 х 12 месяцев - 13% подоходного налога = 271 тысяча рублей в год. Столько мы получим от квартиросъемщиков, если сдадим в аренду однокомнатную в «Лондон Парке». Если 100 000 из них добавим к ежемесячным платежам по ипотеке, то сократим срок кредита до 10 лет.
Инвестировать сейчас
— Для сравнения: сдавая «возрастную» квартиру той же площади у метро «Проспект Просвещения», мы бы за тот же год заработали всего 177 тысяч.
Перепродать. По статистике банков и агентств недвижимости, ценник на жилье в Петербурге за 3 квартал 2020 года вырос более чем на 20%. Северная столица по этому показателю опередила даже Москву.
— Как бы мы ни распорядились квартирой, купленной в новостройке, ничего не потеряем. А, возможно, даже приумножим.
Перепродать. По статистике банков и агентств недвижимости, ценник на жилье в Петербурге за 3 квартал 2020 года вырос более чем на 20%. Северная столица по этому показателю опередила даже Москву.
Инвестировать сейчас
— Как бы мы ни распорядились квартирой, купленной в новостройке, ничего не потеряем. А, возможно, даже приумножим.

Купить на свои или воспользоваться субсидией?

Купить на свои. У покупателя квартиры в строящемся доме есть несколько вариантов сэкономить. К ним относятся акции и скидки от застройщиков. Так, при оплате 100% стоимости квартиры во второй очереди ЖК «Лондон Парк» покупатель получает скидку в размере 6% от стоимости жилья. Иногородним дополнительно предоставляется скидка 0,5%**.
— Давайте откровенно — новостройка вошла в моду. Это престижно, это дает возможность повысить уровень жизни. Весь последний год, анализируя договора купли-продажи, мы отчетливо видели динамику: люди в основном вкладывают деньги в строящееся жилье. Господдержка, которую предоставили власти в 2020 году, невероятно простимулировала спрос на первичный рынок.
Инвестировать сейчас →
Купить на свои. У покупателя квартиры в строящемся доме есть несколько вариантов сэкономить. К ним относятся акции и скидки от застройщиков. Так, при оплате 100% стоимости квартиры во второй очереди ЖК «Лондон Парк» покупатель получает скидку в размере 6% от стоимости жилья. Иногородним дополнительно предоставляется скидка 0,5%**.
Инвестировать сейчас
— Давайте откровенно — новостройка вошла в моду. Это престижно, это дает возможность повысить уровень жизни. Весь последний год, анализируя договора купли-продажи, мы отчетливо видели динамику: люди в основном вкладывают деньги в строящееся жилье. Господдержка, которую предоставили власти в 2020 году, невероятно простимулировала спрос на первичный рынок.
Использовать субсидии или маткапитал. Для семей с детьми действует программа семейной ипотеки. По ее условиям кредитная ставка начинается от 4,7%. При первоначальном взносе в 1,5 млн ежемесячный платеж за рассматриваемую нами квартиру в «Лондон Парке» составит уже не 24, а 22 тысячи рублей.

Кроме того, можно еще больше снизить платеж, если использовать материнский капитал. В 2020 году на второго ребенка в Петербурге он составляет 777 тысяч — неплохое подспорье для желающих улучшить жилищные условия. При первоначальном взносе 2,277 млн (1,5 млн своих средств + 0,777 млн маткапитала) мы будем выплачивать за однокомнатную в «Лондон Парке» 17 тысяч рублей.
— Еще один вариант — пустить материнский капитал на досрочное погашение кредита. Можно снизить сумму ежемесячной выплаты либо уменьшить срок кредита. Оптимальнее для покупателей второе: ведь, сокращая срок займа, покупатель будет выплачивать банку меньше процентов, а значит, стоимость кредита окажется в итоге ниже.
Инвестировать сейчас →
Использовать субсидии или маткапитал. Для семей с детьми действует программа семейной ипотеки. По ее условиям кредитная ставка начинается от 4,7%. При первоначальном взносе в 1,5 млн ежемесячный платеж за рассматриваемую нами квартиру в «Лондон Парке» составит уже не 24, а 22 тысячи рублей.

Кроме того, можно еще больше снизить платеж, если использовать материнский капитал. В 2020 году на второго ребенка в Петербурге он составляет 777 тысяч — неплохое подспорье для желающих улучшить жилищные условия. При первоначальном взносе 2,277 млн (1,5 млн своих средств + 0,777 млн маткапитала) мы будем выплачивать за однокомнатную в «Лондон Парке» 17 тысяч рублей.
Инвестировать сейчас
— Еще один вариант — пустить материнский капитал на досрочное погашение кредита. Можно снизить сумму ежемесячной выплаты либо уменьшить срок кредита. Оптимальнее для покупателей второе: ведь, сокращая срок займа, покупатель будет выплачивать банку меньше процентов, а значит, стоимость кредита окажется в итоге ниже.

Три вопроса про жилье эксперту

— В этом году был невероятный скачок по спросу на новостройки в связи с несколькими факторами: господдержка — доступная ипотека, отложенный спрос после ограничений пандемии, объявление властей о налогообложении вкладов свыше 1 млн рублей и дополнительный налог на доходы свыше 12 000 000 рублей в год.
Екатерина Сивова
Какую недвижимость чаще всего покупают россияне, в том числе петербуржцы?

Какую недвижимость чаще всего покупают россияне, в том числе петербуржцы?

— В этом году был невероятный скачок по спросу на новостройки в связи с несколькими факторами: господдержка — доступная ипотека, отложенный спрос после ограничений пандемии, объявление властей о налогообложении вкладов свыше 1 млн рублей и дополнительный налог на доходы свыше 12 000 000 рублей в год.
— По статистике Росреестра, первое место занимают студии и однокомнатные квартиры — то есть, малогабаритное жилье. Его разбирают в первую очередь. При этом в 2020 году изменился портрет покупателя: люди чаще использовали недвижимость как инвестицию, предполагая, что через некоторое время перепродадут ее и получат доход.
Какой тип квартир в основном выбирают покупатели?

Какой тип квартир в основном выбирают покупатели?

— По статистике Росреестра, первое место занимают студии и однокомнатные квартиры — то есть, малогабаритное жилье. Его разбирают в первую очередь. При этом в 2020 году изменился портрет покупателя: люди чаще использовали недвижимость как инвестицию, предполагая, что через некоторое время перепродадут ее и получат доход.
— Специалисты рынка недвижимости (брокеры, агенты и т.д.) предрекают до 15% роста цен на недвижимость в ближайшие полгода. Сами строители в своих ожиданиях скромнее, прогнозируя от 3 до 7%. Я более склонна доверять мнению строительной отрасли: ценник и так на невероятной отметке, плюс прозвучал прогноз о грядущем повышении ключевой ставки. Вместе с тем, факторов для отката назад в ближайший квартал тоже нет. Спрос будет стабилен до второго квартала, с учетом незначительного ослабления в связи с новогодними праздниками. Далее цена должна выйти на ровный уровень. Возможно незначительное понижение стоимости недвижимости.
Будет ли откат цен на строящееся жилье?

Будет ли откат цен на строящееся жилье?

— Специалисты рынка недвижимости (брокеры, агенты и т.д.) предрекают до 15% роста цен на недвижимость в ближайшие полгода. Сами строители в своих ожиданиях скромнее, прогнозируя от 3 до 7%. Я более склонна доверять мнению строительной отрасли: ценник и так на невероятной отметке, плюс прозвучал прогноз о грядущем повышении ключевой ставки. Вместе с тем, факторов для отката назад в ближайший квартал тоже нет. Спрос будет стабилен до второго квартала, с учетом незначительного ослабления в связи с новогодними праздниками. Далее цена должна выйти на ровный уровень. Возможно незначительное понижение стоимости недвижимости.

А что говорят финансисты?

Начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Северо-Западного банка Сбербанка по Санкт-Петербургу Дмитрий Тарасов:

— В этом году рынок ипотечного кредитования предложил покупателям привлекательные условия. Запущено большое количество механизмов господдержки, которые помогают минимизировать затраты клиентов. Кроме того, клиенты Сбербанка получают дополнительные возможности снизить процентную ставку по кредиту:
Начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Северо-Западного банка Сбербанка по Санкт-Петербургу Дмитрий Тарасов:

— В этом году рынок ипотечного кредитования предложил покупателям привлекательные условия. Запущено большое количество механизмов господдержки, которые помогают минимизировать затраты клиентов. Кроме того, клиенты Сбербанка получают дополнительные возможности снизить процентную ставку по кредиту:
специальные предложения от партнеров-застройщиков
дополнительное снижение ставки при электронной регистрации сделки и при страховании жизни и здоровья
акции при использовании сервисов банка
программы субсидирования застройщиков
Все это напрямую влияет на привлекательность ипотеки здесь и сейчас. Цифры также подтверждают существенно возросший в этом году спрос***:
70%
на 70% вырос объем выданных в Петербурге ипотечных кредитов (к ноябрю 2019 года)
44%
на 44% выросла ипотека в количественном выражении (к ноябрю 2019-го)
500 000
на 500 тысяч рублей выше средняя сумма кредита, сейчас она составляет у петербуржцев почти 3,2 млн рублей
50%
почти 50% заемщиков берут ипотеку
на 15-20 лет
60%
более 60% заемщиков делают первый взнос в размере от 15 до 30% стоимости недвижимости
1 600
более 1600 петербуржцев оформили ипотеку в Сбербанке по программам с государственной поддержкой

В какую недвижимость вложить средства, чтобы получить доход?

Один из крупнейших застройщиков Петербурга, Компания Л1, предлагает квартиры в строящихся комплексах в четырех районах города. Здесь есть из чего выбрать покупателям с разным бюджетом.
Элитный сегмент
«Классика. Дом для души», Петроградская сторона. Ввод в эксплуатацию — II квартал 2021 года. Всего 36 квартир на берегу Невы.
Бизнес-класс
«Граф Орлов», 3 и 9 этапы строительства, Московский район. Ввод в эксплуатацию — IV квартал 2020 года. ЖК «Граф Орлов» вошел в ТОП-100 жилых комплексов России по версии журнала Forbes.
Комфорт-класс
«Лондон Парк», 2 очередь, Выборгский район. Ввод в эксплуатацию — II квартал 2021 года. Оптимальное для района соотношение цены и качества.
Комфорт-класс
«Поэт», Выборгский район. Ввод в эксплуатацию — IV квартал 2021 года.
Девелопер напоминает: можно существенно сэкономить, покупая готовое или почти готовое жилье на первичном рынке в хороших локациях по старым ценам. Эти объекты достраиваются по прежним правилам, без использования банковского проектного финансирования, то есть, более дорогих денег. Поэтому здесь могут предложить конкурентные цены.
ХОЧУ СОХРАНИТЬ СРЕДСТВА
*Прогноз на 2020 год, по данным ЦБ РФ

**При оплате 100% стоимости квартиры во второй очереди ЖК «Лондон Парк» покупатель получает скидку в размере 6% от стоимости жилья. Иногородним дополнительно предоставляется скидка 0,5%. Подробности уточняйте по телефону 8-800-505-05-35. Сроки предложения не ограничены.

**Данные Сбербанка за 11 месяцев 2020 года

ЖК «Классика» — застройщик ООО «Механический завод СПб», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ЖК «Граф Орлов» — застройщик ООО «НПО Пигмент», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ЖК «Лондон Парк» — застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ЖК «Поэт» — застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Материал подготовлен специально для ООО «Л1 Строительная Компания №1».

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией ООО «Л1 Строительная Компания №1»
Фотограф: Алексей Рожнов
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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