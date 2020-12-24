Как сохранить полтора миллиона? Рассказываем, как даже приумножить

*Прогноз на 2020 год, по данным ЦБ РФ
**При оплате 100% стоимости квартиры во второй очереди ЖК «Лондон Парк» покупатель получает скидку в размере 6% от стоимости жилья. Иногородним дополнительно предоставляется скидка 0,5%. Подробности уточняйте по телефону 8-800-505-05-35. Сроки предложения
не ограничены.
**Данные Сбербанка за 11 месяцев 2020 года
ЖК «Классика» — застройщик ООО «Механический завод СПб», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
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ЖК «Граф Орлов» — застройщик ООО «НПО Пигмент», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
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ЖК «Лондон Парк» — застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
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. Материал подготовлен специально для ООО «Л1 Строительная Компания №1».
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией ООО «Л1 Строительная Компания №1»
Фотограф: Алексей Рожнов
Дизайнер: Екатерина Елизарова