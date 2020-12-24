Как сохранить полтора миллиона? Рассказываем, как даже приумножить

Использовать субсидии или маткапитал. Для семей с детьми действует программа семейной ипотеки. По ее условиям кредитная ставка начинается от 4,7%. При первоначальном взносе в 1,5 млн ежемесячный платеж за рассматриваемую нами квартиру в «Лондон Парке» составит уже не 24, а 22 тысячи рублей.



Кроме того, можно еще больше снизить платеж, если использовать материнский капитал. В 2020 году на второго ребенка в Петербурге он составляет 777 тысяч — неплохое подспорье для желающих улучшить жилищные условия. При первоначальном взносе 2,277 млн (1,5 млн своих средств + 0,777 млн маткапитала) мы будем выплачивать за однокомнатную в «Лондон Парке» 17 тысяч рублей.

