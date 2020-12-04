У Docrates есть особые договоренности с Консульством Финляндии, которые позволяют онкобольным из России получать ускоренные визы без дополнительной платы. Для этого необходимо предоставить загранпаспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, страховку и справку о доходах. Также потребуется документ, подтверждающий, что человек является пациентом Docrates (выдается после обращения в службу бронирования клиники), копия брони в гостинице (можно получить после общения с Docrates), номер автомобиля или копия билетов. Если трансфер осуществляется через партнеров клиники, то информация о транспорте тоже выяснится в ходе переговоров.