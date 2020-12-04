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Почему пандемия — это не повод отказаться
от лечения рака груди
в Финляндии
Узнать больше о лечении

Почему пандемия — это не повод отказаться
от лечения рака груди
в Финляндии

Частная онкологическая клиника Docrates (Дократес)*, расположенная в центре Хельсинки, продолжает принимать пациентов из России в штатном режиме, несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавируса. Качество лечения, которое обеспечивают ее специалисты, соответствует высокому уровню национальной финской медицины. Начать борьбу с болезнью можно максимально оперативно, так как клиника помогает своим пациентам с оформлением документов на въезд.
Узнать больше о лечении
Напомним, что Финляндия является одной из передовых стран в сфере лечения рака. Исследование Concord,** опубликованное в научном журнале The Lancet (Великобритания) в январе 2018 года, показало, что она входит в топ-10 стран, где выявление, диагностика и лечение онкологии наиболее эффективны.

По данным европейского исследования Eurocare-5 «Выживаемость пациентов, прошедших лечение рака» (Survival of cancer patients in Europe),*** Финляндия занимает первое место по числу выживших пациентов с онкологическими заболеваниями молочных желез, области головы и шеи, третье место — с раком предстательной железы, четвертое место — с раком кишечника.

Качественная диагностика важна для снижения риска рецидивов

После лечения рака груди в некоторых случаях происходит его повторное развитие. Вероятность рецидива можно уменьшить с помощью качественной диагностики, которая позволяет правильно определить степень развития болезни и оказать медицинскую помощь с учетом особенностей конкретного пациента.
Яри Вииникайнен
хирург, специалист по раку молочной железы
— Эффективное индивидуальное лечение и качественная диагностика — это две вещи, которые неразрывно связаны между собой, — говорит хирург Яри Вииникайнен, специалист по раку молочной железы. — Наш опыт показывает, что зачастую снимок МРТ, в отличие от маммографии, позволяет выявить более обширную опухоль. Имея на руках полную картину, мы можем максимально снизить риск рецидива и повторной операции.
Также в клинике Docrates используется метод генопрофилирования. Он дает врачам важную дополнительную информацию: помогает узнать, какие препараты стоит применить, а какие окажутся неэффективными; выявить первичную опухоль, если неясен источник распространившегося рака и т.д.
Том Виклунд
главный врач клиники Docrates
— Генное профилирование позволяет назначить пациенту тот курс лечения, который подходит именно для него, исходя из генетических особенностей организма или характера опухоли, — рассказывает Том Виклунд, главный врач клиники Docrates. — Например, у некоторых пациентов с раком молочной железы при комбинации химио- и гормональной терапии возникают когнитивные проблемы. Риск этого побочного эффекта можно снизить, не назначая химиотерапию пациентам, которые, судя по результатам генетического теста, вряд ли от нее выиграют.

Для эффективного лечения необходимы современные технологии и оборудование

Клиника Docrates одной из первых в Финляндии начала применять радиоактивный изотоп лютеций-PSMA в лечении распространенного рака простаты, онкомаркеры PSMA-PET, лучевую терапию RapidArc, брахитерапию HDR, а также роботизированную биопсию с использованием аппарата МРТ.
Врачи Docrates вооружены новыми сканер-аппаратами ПЭТ-КТ и ОФЭКТ, линейными ускорителями, один из которых приобрели в 2019 году, а другой — в 2020-м. Препараты для радиоизотопного лечения и диагностики производятся с помощью циклотрона прямо в стенах клиники. Такое редко встречается в частных медицинских учреждениях даже на мировом уровне, но необходимо в сфере высокотехнологичного лечения, так как период полураспада некоторых препаратов составляет всего несколько часов.
На лечение в Docrates можно попасть в течение 3–7 дней с момента первого обращения. Все общение происходит на русском языке. Если у вас нет визы, клиника поможет ее оформить, получить документы, необходимые для пересечения границы во время пандемии, и при необходимости — организовать трансфер.

Благодаря щадящим методам, следы операции менее заметны

Если это возможно, хирурги Docrates всегда пытаются сохранить ткани молочной железы, проводя пациенткам органосберегающие операции. В этом случае удаляют лишь пораженный участок, а затем средствами пластической хирургии груди возвращают эстетичный вид. Повторные операции и реконструкции требуются все реже.
Яри Вииникайнен
хирург, специалист по раку молочной железы
— Хирургическое вмешательство не обязательно означает полное удаление груди. И чтобы эстетический ущерб был максимально низким, мы применяем щадящие методы, когда это возможно, — говорит Яри Вииникайнен. — Для нас важно качество дальнейшей жизни пациента. Если следы операции практически незаметны, то это означает, что нам удалось выполнить свою работу.

Чтобы лечить рак груди за рубежом, не нужно далеко ехать

Из Петербурга можно сравнительно легко и дешево добраться до Хельсинки. Клиника Docrates окажет помощь в организации трансфера или получении документов для пересечения границы на собственном автомобиле.
Уровень распространения коронавируса в Финляндии относительно невысокий, а в Docrates за все время пандемии не было зарегистрировано ни одного случая заражения. Здесь действует комплекс защитных мер, призванных предотвратить распространение инфекции. Все, кто прибывают для очного лечения, проходят двухэтапное обследование. Медицинский персонал и пациенты носят защитные маски. Сотрудники надевают специальную грязеотталкивающую и бактерицидную одежду, соблюдают особые правила поведения.

На прием в клинику можно попасть через 3–7 дней после обращения

У Docrates есть особые договоренности с Консульством Финляндии, которые позволяют онкобольным из России получать ускоренные визы без дополнительной платы. Для этого необходимо предоставить загранпаспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, страховку и справку о доходах. Также потребуется документ, подтверждающий, что человек является пациентом Docrates (выдается после обращения в службу бронирования клиники), копия брони в гостинице (можно получить после общения с Docrates), номер автомобиля или копия билетов. Если трансфер осуществляется через партнеров клиники, то информация о транспорте тоже выяснится в ходе переговоров.
Вероника Кувшинова
начальник международного отдела
— Все общение с Docrates проходит на русском языке. Для начала необходимо позвонить нам или отправить заявку при помощи специальной формы на сайте, — рассказывает Вероника Кувшинова, начальник международного отдела. — Дальнейший процесс максимально прост и, несмотря на пандемию, занимает от 3 до 7 дней. После этого вы сможете приехать в Хельсинки, даже если на момент обращения к нам у вас нет шенгенской визы.
Всего в клинике работают семь сотрудников, говорящих по-русски. Они готовы помочь россиянам на всех этапах борьбы с болезнью, понятно и без сложных медицинских терминов объяснить различные моменты диагностики и лечения. Кроме того, за каждым за пациентом закрепляют русскоязычную сопровождающую медсестру.
Docrates — единственная частная онкологическая клиника в Северной Европе с широким кругом зарубежных пациентов: он включает граждан 60 различных стран, в том числе России. Ежегодно через Docrates проходит около 1500 человек. Ее штат состоит из 40 докторов и специалистов, а также 50 других медицинских сотрудников. Клиника и ее врачи удостоены нескольких престижных наград, включая медаль за достижения в борьбе с раком и премию JCIInternational.
* Название: Docrates Oy
Регистрационный код: 2050681-8
Подробная информация: на сайте.
** 30 января 2018 года было опубликовано масштабное исследование
Concord, основанное на данных более 37,5 млн взрослых (15–99 лет) и детей (0–14 лет), у которых было выявлено 18 наиболее распространенных случаев рака.
*** Научные статьи, представляющие результаты исследования Eurocare-5 «Выживаемость пациентов, прошедших лечение рака, 1999–2007» (Survival of cancer patients in Europe, 1999–2007), были опубликованы в октябре 2015 года в специальном выпуске издания European Journal of Cancer. В исследовании использовались данные о более чем 20 млн случаях онкологических заболеваний у пациентов старше 15 лет, проживающих в 31 стране Европы и диагностированных в 1999–2007 годах. С дополнительной информацией об исследовании можно ознакомиться здесь. Источник данных о пятилетней выживаемости пациентов с диагностированным раком в Финляндии: Cancer survival in Europe, 1999–2007: Doing better, feeling worse?, Sant M., Minicozzi P., Primic-Zakelj M., Otter R., Francisci S., Gatta G., Berrino F., De Angelis R., European Journal of Cancer 2115,51: 2101-2103.


Материал подготовлен специально для онкологической клиники Docrates (Дократес)

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены онкологической клиники Docrates (Дократес)
Иллюстрация: freepik.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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