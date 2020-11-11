С самого основания Петербурга, даже когда городу еще было не тесно на Заячьем острове, его архитекторы и строители стремились ввысь, к небу. В XVIII веке до облаков пытались достать шпили соборов и колоколен, в XIX веке к ним присоединились общественные здания. Двадцатый век с его новым темпом жизни и космическими достижениями тоже отметился «высотками». А уж XXI и вовсе становится эпохой небоскребов… и мостов.
«Фонтанка» подготовила календарь на 2021 год, в котором отображены самые интересные «высотки» города — от основания до новейших времен.
Смольный собор Высота: 170 метров
Никольский Морской собор
Высота колокольни:
74,5 метра
Адмиралтейство
Высота главной башни:
72 метра
Колокольня Воскресенского собора Новодевичьего монастыря
Высота колокольни:
50 метров
Универмаг «У Красного моста»
Высота здания со шпилем: 52 метра
Здание ЦНИИ РТК
Высота — 77 метров, вместе с антенной, достроенной в 1990-х, — 105 метров.
Дом с башней на углу Московского и Бассейной
Высота шпиля:
76 метров
Телебашня
Высота: 326 метров
Вантовый мост на КАД
Высота пилонов:
126 метров
Лахта центр
Высота: 462 метра
Вантовый мост на ЗСД через Петровский фарватер
Высота пилонов:
125 метров
С самого основания Петербурга, даже когда городу еше было не тесно на Заячьем острове, его архитекторы и строители стремились ввысь, к небу. В XVIII веке до облаков пытались достать шпили соборов и колоколен, в XIX веке к ним присоединились общественные здания. Двадцатый век с его новым темпом жизни и космическими достижениями тоже отметился «высотками». А уж XXI и вовсе становится эпохой небоскребов… и мостов.
«Фонтанка» подготовила календарь на 2021 год, в котором отображены самые интересные «высотки» города — от основания до новейших времен.
Смольный собор
Высота колокольни: 170 метров
Архитектор Б.Ф. Растрелли, 1748 г.
Одно из выдающихся произведений Бартоломео Франческо Растрелли в стиле позднего барокко было заложено в 1748 году. Размах был подлинно велик: из простого однокупольного храма, который проектировал архитектор, по велению императрицы Елизаветы Петровны собор стал пятиглавым. Проект венчала 170-метровая колокольня, выше которой не было бы доминанты во всей России. И, кажется, в Европе тоже.
Но из-за Семилетней войны с Пруссией казна опустела до того, как работы завершились. Здания в целом были уже готовы, не успели достроить только колокольню и произвести внутреннюю отделку. Свыше 80 лет здание простояло недостроенным, и только при Николае I после переоборудования освящено. Тогда же разобрали два уже построенных яруса колокольни — триумфальную арку и надвратную церковь.
В советское время собор был складом и выставочным залом, а после перестройки — концертной площадкой. Тогда же на звонницу (высота около 50 метров) стали пускать посетителей.
Сейчас храм передан Русской православной церкви, ведутся предварительные изыскания по восстановлению колокольни. Подспорьем для этих работа служит полная документация Растрелли по проекту и макет собора с колокольней, хранящийся в Академии художеств.
Одно из выдающихся произведений Бартоломео Франческо Растрелли в стиле позднего барокко было заложено в 1748 году. Размах был подлинно велик: из простого однокупольного храма, который проектировал архитектор, по велению императрицы Елизаветы Петровны собор стал пятиглавым. Проект венчала 170-метровая колокольня, выше которой не было бы доминанты во всей России. И, кажется, в Европе тоже.
Но из-за Семилетней войны с Пруссией казна опустела до того, как работы завершились. Здания в целом были уже готовы, не успели достроить только колокольню и произвести внутреннюю отделку. Свыше 80 лет здание простояло недостроенным, и только при Николае I после переоборудования освящено. Тогда же разобрали два уже построенных яруса колокольни — триумфальную арку и надвратную церковь.
В советское время собор был складом и выставочным залом, а после перестройки — концертной площадкой. Тогда же на звонницу (высота около 50 метров) стали пускать посетителей.
Сейчас храм передан Русской православной церкви, ведутся предварительные изыскания по восстановлению колокольни. Подспорьем для этих работа служит полная документация Растрелли по проекту и макет собора с колокольней, хранящийся в Академии художеств.
Смольный собор
Высота колокольни: 170 метров
Архитектор Б.Ф. Растрелли
1748 г.
Никольский Морской собор
Высота колокольни: 74,5 метра
Архитектор С.И. Чевакинский, 1762 г.
Был построен в 1762 году для нужд флота, как и многое в Петербурге в то время. Несмотря на статус морской полковой церкви, архитектор С.И. Чевакинский построил удивительно нежный и легкий, словно тающий в небе барочный храм. Отдельно стоящая колокольня — яркий акцент низкой застройки Коломны над легендарным Семимостием.
Собор всегда оставался действующим, даже в советское время. Он был одним из немногих, в которых службы велись и в блокаду.
В 1966 году здесь отпевали Анну Ахматову. В храме установлены мемориальные доски экипажам атомной подводной лодки «Комсомолец» и других затонувших подлодок. Каждый год в Никольском соборе проходят богослужения в память моряков «Курска».
Был построен в 1762 году для нужд флота, как и многое в Петербурге в то время. Несмотря на статус морской полковой церкви, архитектор С.И. Чевакинский построил удивительно нежный и легкий, словно тающий в небе барочный храм. Отдельно стоящая колокольня — яркий акцент низкой застройки Коломны над легендарным Семимостием.
Собор всегда оставался действующим, даже в советское время. Он был одним из немногих, в которых службы велись и в блокаду.
В 1966 году здесь отпевали Анну Ахматову. В храме установлены мемориальные доски экипажам атомной подводной лодки «Комсомолец» и других затонувших подлодок. Каждый год в Никольском соборе проходят богослужения в память моряков «Курска».
Никольский Морской собор
Высота колокольни: 74,5 метра
Архитектор С.И. Чевакинский
1762 г.
Спас на Сенной
Высота колокольни: 50 метров
Архитектор А.В. Квасов, 1762 г.
Церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы на Сенной площади была построена в 1762 году по просьбе и на средства купцов, у которых в этом районе были торговые дома и лавки. Архитектором по традиции считают Бартоломео Франческо Растрелли, но не исключают, что он только участвовал в создании проекта, а основную работу выполнил Андрей Квасов.
Новая церковь была пятиглавой, в стиле позднего барокко. Доминантой площади и всего квартала стала 50-метровая колокольня. В 1822 году к храму был пристроен придел во имя Всемилостивейшего Спаса, и он стал называться в народе Спас на Сенной.
После революции церковь некоторое время была кафедральным собором обновленческой Ленинградской епархии, но в 1938 году ее закрыли, а в 1962 году взорвали вместе с одним из соседних домов.
Возможно, храм будет восстановлен в первоначальном виде.
Церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы на Сенной площади была построена в 1762 году по просьбе и на средства купцов, у которых в этом районе были торговые дома и лавки. Архитектором по традиции считают Бартоломео Франческо Растрелли, но не исключают, что он только участвовал в создании проекта, а основную работу выполнил Андрей Квасов.
Новая церковь была пятиглавой, в стиле позднего барокко. Доминантой площади и всего квартала стала 50-метровая колокольня. В 1822 году к храму был пристроен придел во имя Всемилостивейшего Спаса, и он стал называться в народе Спас на Сенной.
После революции церковь некоторое время была кафедральным собором обновленческой Ленинградской епархии, но в 1938 году ее закрыли, а в 1962 году взорвали вместе с одним из соседних домов.
Возможно, храм будет восстановлен в первоначальном виде.
Спас на Сенной
Высота колокольни: 50 метров
Архитектор А.В. Квасов
1762 г.
Адмиралтейство
Высота главной башни — 72 метра, причем 23 метра — это шпиль
Архитектор А.Д. Захаров, 1823 г.
Главный символ Петербурга — кораблик Адмиралтейства. Он вознесен над городом на высоту 72 метра. И хотя считается, что нынешнее здание — полностью работа блистательного архитектора Адриана Захарова, башня и шпиль достались ему в наследство от предыдущего Адмиралтейства работы Ивана Коробова.
Три главные магистрали Петербурга — Невский, Гороховая, Вознесенский — сходятся тремя лучами к самому яркому шпилю Левого берега. Справа и слева от него — классический фасад длиной 407 метров.
Кораблик высотой около двух метров — уже третий на шпиле Адмиралтейства. Первый создали еще для самого первого здания в 1719 году. По легенде, в носовой части флюгера-кораблика хранился личный компас Петра I, а его мачты были выполнены из чистого золота. Этот символ прожил на башне со всеми перестройками и ремонтами до 1815 года и был утерян после того, как его сняли. Второй можно увидеть в Военно-морском музее. Нынешний поставили на место в 1886 году. Во время блокады шпиль Адмиралтейства маскировали защитным чехлом, что позволило сохранить и золото, и кораблик.
Главный символ Петербурга — кораблик Адмиралтейства. Он вознесен над городом на высоту 72 метра. И хотя считается, что нынешнее здание — полностью работа блистательного архитектора Адриана Захарова, башня и шпиль достались ему в наследство от предыдущего Адмиралтейства работы Ивана Коробова.
Три главные магистрали Петербурга — Невский, Гороховая, Вознесенский — сходятся тремя лучами к самому яркому шпилю Левого берега. Справа и слева от него — классический фасад длиной 407 метров.
Кораблик высотой около двух метров — уже третий на шпиле Адмиралтейства. Первый создали еще для самого первого здания в 1719 году. По легенде, в носовой части флюгера-кораблика хранился личный компас Петра I, а его мачты были выполнены из чистого золота. Этот символ прожил на башне со всеми перестройками и ремонтами до 1815 года и был утерян после того, как его сняли. Второй можно увидеть в Военно-морском музее. Нынешний поставили на место в 1886 году. Во время блокады шпиль Адмиралтейства маскировали защитным чехлом, что позволило сохранить и золото, и кораблик.
Адмиралтейство
Высота главной башни — 72 метра, причем 23 метра — это шпиль
Архитектор А.Д. Захаров
1823 г.
Колокольня Воскресенского собора Новодевичьего монастыря
Высота колокольни: 50 метров
Архитектор Н.Е. Ефимов, 1849 г.
После того, как в Смольном девичьем монастыре, для которого Растрелли построил свой знаменитый собор, в 20-х годах XIX века не осталось ни одной монахини, в Петербурге появился Новодевичий монастырь на лесном участке у Московских ворот.
Существующий монастырский комплекс был заложен в 1849 году, причем первый кирпич в основание положил император Николай I. В комплексе было несколько храмов, которые достраивались постепенно, разными архитекторами. Доминантой всего Московского проспекта стала Свято-Исидоровская колокольня, возведенная в 1895 году рядом с Воскресенским собором. Она была решена в едином — русско-византийском — стиле с храмом и напоминала московского Ивана Великого, хотя, конечно, была пониже.
После революции монастырь официально был закрыт, но некоторое время еще сохранялся. В начале 30-х годов часть построек, в том числе колокольню, снесли «в связи с расширением Московского проспекта».
В середине 90-х годов монастырь открыли снова. Ведутся восстановительные работы.
После того, как в Смольном девичьем монастыре, для которого Растрелли построил свой знаменитый собор, в 20-х годах XIX века не осталось ни одной монахини, в Петербурге появился Новодевичий монастырь на лесном участке у Московских ворот.
Существующий монастырский комплекс был заложен в 1849 году, причем первый кирпич в основание положил император Николай I. В комплексе было несколько храмов, которые достраивались постепенно, разными архитекторами. Доминантой всего Московского проспекта стала Свято-Исидоровская колокольня, возведенная в 1895 году рядом с Воскресенским собором. Она была решена в едином — русско-византийском — стиле с храмом и напоминала московского Ивана Великого, хотя, конечно, была пониже.
После революции монастырь официально был закрыт, но некоторое время еще сохранялся. В начале 30-х годов часть построек, в том числе колокольню, снесли «в связи с расширением Московского проспекта».
В середине 90-х годов монастырь открыли снова. Ведутся восстановительные работы.
Колокольня Воскресенского собора Новодевичьего монастыря
Высота колокольни: 50 метров
Архитектор Н.Е. Ефимов
1849 г.
Универмаг «У Красного моста»
Высота здания со шпилем: 52 метра
Архитекторы: К.Н. де Рошфор и В.А. Липский, 1907 г.
Здание бельгийско-голландской торговой фирмы «С.Эсдерс и К.Схейфальс» было построено в 1907 году на углу Мойки и Гороховой улицы, у Красного моста. Конструкция этого произведения стиля модерн основана на металлическом каркасе весом в 70 000 пудов (1 147 тонн). Еще одной необычной деталью были огромные прямоугольные окна первого этажа. Добавлял изюминку и срезанный угол, создающий плавный переход от Гороховой к Мойке. Также угол венчала оригинальная башенка, которая сочетала в себе стеклянный купол и шпиль в виде кадуцея, жезла бога торговли Меркурия.
В здании разместился первый в России и самый модный многоэтажный магазин, торгующий одеждой, аксессуарами и галантереей. Среди его клиентов были члены императорской семьи, даже супруга Николая II, сюда захаживала.
В советские времена здание передали Центральной швейной фабрике им. Володарского. В 30-х годах дом у Красного моста потерял шпиль. Говорили, что его снесли, чтобы не портил вид на Адмиралтейство. Была также версия, что он мешал прохождению теле- и радиосигналов. В 1960-х годах разобрали и стеклянный купол.
В 2009-2014 годах здание отреставрировали и тогда же восстановили башенку. Чертежей не сохранилось, поэтому работали по эскизам и старым фотографиям. Но очень четко соблюли высоту — 29 метров и ни сантиметром выше.
Здание бельгийско-голландской торговой фирмы «С.Эсдерс и К.Схейфальс» было построено в 1907 году на углу Мойки и Гороховой улицы, у Красного моста. Конструкция этого произведения стиля модерн основана на металлическом каркасе весом в 70 000 пудов (1 147 тонн). Еще одной необычной деталью были огромные прямоугольные окна первого этажа. Добавлял изюминку и срезанный угол, создающий плавный переход от Гороховой к Мойке. Также угол венчала оригинальная башенка, которая сочетала в себе стеклянный купол и шпиль в виде кадуцея, жезла бога торговли Меркурия.
В здании разместился первый в России и самый модный многоэтажный магазин, торгующий одеждой, аксессуарами и галантереей. Среди его клиентов были члены императорской семьи, даже супруга Николая II, сюда захаживала.
В советские времена здание передали Центральной швейной фабрике им. Володарского. В 30-х годах дом у Красного моста потерял шпиль. Говорили, что его снесли, чтобы не портил вид на Адмиралтейство. Была также версия, что он мешал прохождению теле- и радиосигналов. В 1960-х годах разобрали и стеклянный купол.
В 2009-2014 годах здание отреставрировали и тогда же восстановили башенку. Чертежей не сохранилось, поэтому работали по эскизам и старым фотографиям. Но очень четко соблюли высоту — 29 метров и ни сантиметром выше.
Универмаг «У Красного моста»
Высота здания со шпилем: 52 метра
Архитекторы: К.Н. де Рошфор и В.А. Липский
1907 г.
Дом с башней на углу Московского и Бассейной
Высота шпиля: 76 метров
Архитектор О.И. Гурьев, 1940 г.
Перед войной Московский проспект планировали сделать основной городской магистралью, сместив центр города к его перекрестку с Ленинским и развивая Ленинград в сторону Москвы. Застройка в этой части города задумывалась с размахом: например, на месте гостиницы «Россия» собирались строить 120-метровое здание.
В 1940-м году на углу с Бассейной улицей начали возводить дом со шпилем в стиле сталинского ампира. Это был эксперимент по скоростному строительству, однако времени не хватило: помешала война. Дом был достроен только в 1953 году. Еще около двух лет доделывали шпиль, который превратил здание в самую высокую точку нового Ленинграда тех лет. Наверху у него сейчас звезда. До войны предполагалось, что на вершине будет стоять фигура человека с макетом корабля в руках, но потом решили сократить расходы. Фигуры женщин с веслом и моряков с якорями у основания башни связаны с тем, что по Бассейной улице должен был проходить Южный Обводный канал — грандиозный проект 30-х годов, который так и не был реализован. Еще по бокам башни стоят колонны, на каждой из которых сидит каменный голубь.
По тем временам это был элитный жилой комплекс с хорошей планировкой квартир и высокими потолками. Позднее, конечно, в доме появились и коммуналки. В одной из них в детстве жил Виктор Цой.
Кстати, пирожковая в этом доме работает вот уже 60 лет, и пирожки все такие же, как в детстве.
Перед войной Московский проспект планировали сделать основной городской магистралью, сместив центр города к его перекрестку с Ленинским и развивая Ленинград в сторону Москвы. Застройка в этой части города задумывалась с размахом: например, на месте гостиницы «Россия» собирались строить 120-метровое здание.
В 1940-м году на углу с Бассейной улицей начали возводить дом со шпилем в стиле сталинского ампира. Это был эксперимент по скоростному строительству, однако времени не хватило: помешала война. Дом был достроен только в 1953 году. Еще около двух лет доделывали шпиль, который превратил здание в самую высокую точку нового Ленинграда тех лет. Наверху у него сейчас звезда. До войны предполагалось, что на вершине будет стоять фигура человека с макетом корабля в руках, но потом решили сократить расходы. Фигуры женщин с веслом и моряков с якорями у основания башни связаны с тем, что по Бассейной улице должен был проходить Южный Обводный канал — грандиозный проект 30-х годов, который так и не был реализован. Еще по бокам башни стоят колонны, на каждой из которых сидит каменный голубь.
По тем временам это был элитный жилой комплекс с хорошей планировкой квартир и высокими потолками. Позднее, конечно, в доме появились и коммуналки. В одной из них в детстве жил Виктор Цой.
Кстати, пирожковая в этом доме работает вот уже 60 лет, и пирожки все такие же, как в детстве.
Дом с башней на углу Московского и Бассейной
Высота шпиля: 76 метров
Архитектор О.И. Гурьев
1940 г.
Телебашня
Высота: 326 метров
Архитектор В.С. Васильковский, 1953 г.
В середине 50-х годов XX века на Аптекарском острове начали строить стальную башню для телерадиовещания на Ленинград и Ленинградскую область.
Цельносварную конструкцию без единого болта сооружали больше шести лет. Зато она стала самым высоким сооружением города и оставалась им до 2017 года, когда ее догнал строящийся Лахта центр.
И не только города, но и всей Европы: она была на несколько метров выше Эйфелевой! Правда, у этого состязания по высоте нет постоянного результата, оно длится до сих пор. Сначала, в 1986 году, в Ленинграде поменяли антенну на более современную, но и более короткую. Минус шесть метров — и Париж вырывается вперед! В 2000 году разрыв усилился: на Эйфелевой тоже поменяли антенну — на более длинную. В 2011 году высота петербургской телебашни — опять же из-за новой антенны — увеличилась до 326 метров, на два метра выше символа Парижа. Так что пока мы ведем в счете.
Кстати, шпиль телебашни (без учета здания) все еще остается первым по высоте среди всех городских. Его общая высота 125 метров, а у Лахта центра — всего 118.
В конце 2002 года Дед Мороз подарил телебашне подсветку, и теперь она по ночам эффектно выделяется на фоне петербургского неба. Конечно, если нет тумана.
В середине 50-х годов XX века на Аптекарском острове начали строить стальную башню для телерадиовещания на Ленинград и Ленинградскую область.
Цельносварную конструкцию без единого болта сооружали больше шести лет. Зато она стала самым высоким сооружением города и оставалась им до 2017 года, когда ее догнал строящийся Лахта центр.
И не только города, но и всей Европы: она была на несколько метров выше Эйфелевой! Правда, у этого состязания по высоте нет постоянного результата, оно длится до сих пор. Сначала, в 1986 году, в Ленинграде поменяли антенну на более современную, но и более короткую. Минус шесть метров — и Париж вырывается вперед! В 2000 году разрыв усилился: на Эйфелевой тоже поменяли антенну — на более длинную. В 2011 году высота петербургской телебашни — опять же из-за новой антенны — увеличилась до 326 метров, на два метра выше символа Парижа. Так что пока мы ведем в счете.
Кстати, шпиль телебашни (без учета здания) все еще остается первым по высоте среди всех городских. Его общая высота 125 метров, а у Лахта центра — всего 118.
В конце 2002 года Дед Мороз подарил телебашне подсветку, и теперь она по ночам эффектно выделяется на фоне петербургского неба. Конечно, если нет тумана.
Телебашня
Высота: 326 метров
Архитектор В.С. Васильковский
1953 г.
Здание ЦНИИ РТК
Высота — 77 метров, вместе с антенной, достроенной в 1990-х, — 105 метров.
Архитектор С.В. Савин, 1986 г.
Одно из самых интересных высотных зданий позднесоветского Ленинграда появилось в 1986 году на Тихорецком проспекте. Это башня Центрального научно-исследовательского института робототехники и технической кибернетики на углу со Светлановским.
НИИ работал на космос — здесь, например, создавали системы управления мягкой посадкой звездолетов и некоторые узлы автоматической межпланетной станции «Луна-16». Поэтому высоченная контрольно-испытательная станция НИИ, по меткому выражению горожан, похожа на готический замок, готовый стартовать с космодрома. На ее фоне совершенно теряется длинный пятиэтажный корпус самого института, напоминающий торцевыми фасадами корабль или подводную лодку — в советское время в нем разрабатывали также машины и механизмы для глубоководных исследований.
В 1986—1987 годах институт участвовал в создании и эксплуатации мобильных роботов для радиационной разведки и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Башня является настолько ярким акцентом всего района, что о ней ходят разнообразные слухи и легенды. Однако внутри ничего таинственного и страшного нет — обычная, просто очень высокая, научная лаборатория.
Одно из самых интересных высотных зданий позднесоветского Ленинграда появилось в 1986 году на Тихорецком проспекте. Это башня Центрального научно-исследовательского института робототехники и технической кибернетики на углу со Светлановским.
НИИ работал на космос — здесь, например, создавали системы управления мягкой посадкой звездолетов и некоторые узлы автоматической межпланетной станции «Луна-16». Поэтому высоченная контрольно-испытательная станция НИИ, по меткому выражению горожан, похожа на готический замок, готовый стартовать с космодрома. На ее фоне совершенно теряется длинный пятиэтажный корпус самого института, напоминающий торцевыми фасадами корабль или подводную лодку — в советское время в нем разрабатывали также машины и механизмы для глубоководных исследований.
В 1986—1987 годах институт участвовал в создании и эксплуатации мобильных роботов для радиационной разведки и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Башня является настолько ярким акцентом всего района, что о ней ходят разнообразные слухи и легенды. Однако внутри ничего таинственного и страшного нет — обычная, просто очень высокая, научная лаборатория.
Здание ЦНИИ РТК
Высота — 77 метров, вместе с антенной, достроенной в 1990-х, — 105 метров.
Архитектор С.В. Савина
1986 г.
Вантовый мост на КАД
Высота пилонов: 125 метров
Архитектор неизвестен, 2004 г.
Важной частью высотного петербургского пейзажа и символами нового Петербурга в 10-х годах XXI века стали… мосты. Правда, эти не разводятся, разве что на первое апреля и то в прессе, зато как выглядят!
Первое в городе подобное сооружение было построено на Кольцевой автодороге в 2004 — 2007 годах. Это Большой Обуховский, он же Вантовый, мост. Он на девятом месте в рейтинге самых длинных мостов России и входит в число самых высоких сооружений Петербурга. Силуэт его был непривычен горожанам, поскольку таких конструкций раньше в городе не было: это фактически два моста, стоящих рядом, каждый с высокими опорами — пилонами — и системой стальных тросов — вант. Такая конструкция, выбранная за то, что оказалась чуть дешевле и красивее остальных, стала первой в стране. По ее подобию начали строить вантовые мосты в других городах.
На Большом Обуховском был поставлен предыдущий рекорд самой высокой новогодней елки. Праздничное дерево установили на одном из пилонов моста в 2006 году. Еще одно достижение: после открытия Вантовый несколько лет был самым длинным мостом в стране, только потом его потеснил дальневосточный соперник — мост на остров Русский.
Важной частью высотного петербургского пейзажа и символами нового Петербурга в 10-х годах XXI века стали… мосты. Правда, эти не разводятся, разве что на первое апреля и то в прессе, зато как выглядят!
Первое в городе подобное сооружение было построено на Кольцевой автодороге в 2004 — 2007 годах. Это Большой Обуховский, он же Вантовый, мост. Он на девятом месте в рейтинге самых длинных мостов России и входит в число самых высоких сооружений Петербурга. Силуэт его был непривычен горожанам, поскольку таких конструкций раньше в городе не было: это фактически два моста, стоящих рядом, каждый с высокими опорами — пилонами — и системой стальных тросов — вант. Такая конструкция, выбранная за то, что оказалась чуть дешевле и красивее остальных, стала первой в стране. По ее подобию начали строить вантовые мосты в других городах.
На Большом Обуховском был поставлен предыдущий рекорд самой высокой новогодней елки. Праздничное дерево установили на одном из пилонов моста в 2006 году. Еще одно достижение: после открытия Вантовый несколько лет был самым длинным мостом в стране, только потом его потеснил дальневосточный соперник —мост на остров Русский.
Вантовый мост на КАД
Высота пилонов: 126 метров
Архитектор неизвестен
2004 г.
Лахта центр
Высота: 462 метра
Архитекторы: Т. Келт, В.И. Травуш, 2012 г.
Самое высокое здание Петербурга, России и Европы построено на берегу Финского залива, рядом с Лахтинским разливом. Пока достроена первая очередь, которая включает башню и многофункциональный комплекс под ней. Ожидается, что в 2021 году комплекс откроют полностью.
Самый северный небоскреб мира возводился по проекту британского архитектурного бюро RMJM, которое также разрабатывало первый в мире вращающийся судоподъемник в Шотландии, парламент в Эдинбурге, олимпийские объекты в Пекине, аэропорт в Калькутте.
Когда в Лахта центре откроют самую высокую смотровую площадку в Европе — 360 метров, — с нее будет открываться вид не только на весь город, но и на северную часть Ленобласти.
Кстати, 31 декабря 2018 года северная столица с помощью подсвеченного зеленым Лахта центра побила европейский рекорд: у нас была самая высокая новогодняя елка.
Самое высокое здание Петербурга, России и Европы построено на берегу Финского залива, рядом с Лахтинским разливом. Пока достроена первая очередь, которая включает башню и многофункциональный комплекс под ней. Ожидается, что в 2021 году комплекс откроют полностью.
Самый северный небоскреб мира возводился по проекту британского архитектурного бюро RMJM, которое также разрабатывало первый в мире вращающийся судоподъемник в Шотландии, парламент в Эдинбурге, олимпийские объекты в Пекине, аэропорт в Калькутте.
Когда в Лахта центре откроют самую высокую смотровую площадку в Европе — 360 метров, — с нее будет открываться вид не только на весь город, но и на северную часть Ленобласти.
Кстати, 31 декабря 2018 года северная столица с помощью подсвеченного зеленым Лахта центра побила европейский рекорд: у нас была самая высокая новогодняя елка.
Лахта центр
Высота: 462 метра
Архитекторы: Т. Келт, В.И. Травуш
2012 г.
Вантовый мост на ЗСД через Петровский фарватер
Высота пилонов: 126 метров
Архитектор неизвестен, 2013 г.
Петербуржцы еще помнят, как на Васильевский остров нельзя было попасть летними ночами, да и с него не выбраться. Мосты разведены — и все, хода нет, жди утра. Все изменилось, когда построили Западный скоростной диаметр, а на нем — мосты.
Между Василеостровским и Приморским районами теперь есть еще одна доминанта: пилоны моста над Петровским фарватером. На высотных опорах смонтированы расходящиеся в четырех плоскостях вантовые системы, придающие особое изящество силуэту всего сооружения.
Виды с него открываются просто космические, жаль, что нет площадок для фотографирования. Однако когда «Фонтанка» проводит ЗСД Фест — забег и заезд на велосипедах по ЗСД, — на этот мост можно попасть и сфотографироваться на фоне залива. Но, конечно, на пилоны никто не пустит.
Петербуржцы еще помнят, как на Васильевский остров нельзя было попасть летними ночами, да и с него не выбраться. Мосты разведены — и все, хода нет, жди утра. Все изменилось, когда построили Западный скоростной диаметр, а на нем — мосты.
Между Василеостровским и Приморским районами теперь есть еще одна доминанта: пилоны моста над Петровским фарватером. На высотных опорах смонтированы расходящиеся в четырех плоскостях вантовые системы, придающие особое изящество силуэту всего сооружения.
Виды с него открываются просто космические, жаль, что нет площадок для фотографирования. Однако когда «Фонтанка» проводит ЗСД Фест — забег и заезд на велосипедах по ЗСД, — на этот мост можно попасть и сфотографироваться на фоне залива. Но, конечно, на пилоны никто не пустит.
Вантовый мост на ЗСД через Петровский фарватер
Высота пилонов: 125 метров
Архитектор неизвестен
2013 г.
Бонус к календарю — видео, на котором можно полюбоваться Петербургом с высоты и попробовать найти знакомые силуэты в городском небе.
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Материал подготовлен в партнерстве с Фондом содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге
Автор: Елена Виноградова Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотографии: Михаил Огнев, Николаев Сергей, Екатерина Елизарова, freepik.com, wikipedia.org, fontanka.ru Дизайнер: Екатерина Елизарова