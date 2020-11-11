Перед войной Московский проспект планировали сделать основной городской магистралью, сместив центр города к его перекрестку с Ленинским и развивая Ленинград в сторону Москвы. Застройка в этой части города задумывалась с размахом: например, на месте гостиницы «Россия» собирались строить 120-метровое здание.



В 1940-м году на углу с Бассейной улицей начали возводить дом со шпилем в стиле сталинского ампира. Это был эксперимент по скоростному строительству, однако времени не хватило: помешала война. Дом был достроен только в 1953 году. Еще около двух лет доделывали шпиль, который превратил здание в самую высокую точку нового Ленинграда тех лет. Наверху у него сейчас звезда. До войны предполагалось, что на вершине будет стоять фигура человека с макетом корабля в руках, но потом решили сократить расходы. Фигуры женщин с веслом и моряков с якорями у основания башни связаны с тем, что по Бассейной улице должен был проходить Южный Обводный канал — грандиозный проект 30-х годов, который так и не был реализован. Еще по бокам башни стоят колонны, на каждой из которых сидит каменный голубь.



По тем временам это был элитный жилой комплекс с хорошей планировкой квартир и высокими потолками. Позднее, конечно, в доме появились и коммуналки. В одной из них в детстве жил Виктор Цой.



Кстати, пирожковая в этом доме работает вот уже 60 лет, и пирожки все такие же, как в детстве.