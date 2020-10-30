Петербургских школьников приглашают найти решения проблем в сфере инклюзивной мобильности

Проектный этап продлится с 23 ноября 2020 года по 7 февраля 2021 года. В марте петербургские школьники представят свою разработку международному жюри Otis. Их соперниками будут две команды старшеклассников — из Берлина и Мадрида. Судьи оценят не только сам проект, но и навыки устной презентации и командной работы. Призовой фонд программы составляет 50 000 долларов. Его разделят между командами: за первое место присуждается награда в 25 000 долларов, за второе — 15 000, за третье — 10 000. Школа сможет использовать полученные средства для развития STEM-образования.

