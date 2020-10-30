Петербургских школьников приглашают найти решения проблем в сфере инклюзивной мобильности
Компания Otis проводит среди школьных команд конкурс, победители которого примут участие в международной проектной программе «Созданы помогать обществу» с суммарным призовым фондом 50 000 долларов*. Подростки разработают проект в формате STEM, решающий реальную проблему в сфере мобильности и инклюзии. А затем представят его профессиональному жюри, состоящему из глобального руководства и экспертов компании, и поборются за грант для своей школы. Заявки на участие принимаются по 3 ноября.
Программа поднимает сразу две актуальные темы. Прежде всего, речь идет об «инклюзивной мобильности», то есть устранении препятствий, мешающих свободному движению людей в городском пространстве и внутри общества. Второй ключевой компонент — комплексный подход STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), который используется в образовании и при решении сложных задач. Объединяя науку, технологии и инженерное мышление, он позволяет готовить специалистов нового поколения, без которых современный мир не может обойтись.
Фото: freepik.com
Команда, победившая в отборочном конкурсе, в течение восьми недель совместно с экспертами и представителями Otis будет исследовать проблемы в сфере мобильности и инклюзии, появившиеся в Петербурге в связи с распространением COVID-19, анализировать их влияние на общество и разрабатывать собственное инновационное решение. Параллельно старшеклассники смогут развивать коммуникативные навыки (soft skills), проектное мышление и системный подход. Специалисты из разных областей бизнеса поделятся с ними личным опытом и экспертизой, а сам факт участия в международном соревновании украсит портфолио при поступлении в вуз.
Проектный этап продлится с 23 ноября 2020 года по 7 февраля 2021 года. В марте петербургские школьники представят свою разработку международному жюри Otis. Их соперниками будут две команды старшеклассников — из Берлина и Мадрида. Судьи оценят не только сам проект, но и навыки устной презентации и командной работы. Призовой фонд программы составляет 50 000 долларов. Его разделят между командами: за первое место присуждается награда в 25 000 долларов, за второе — 15 000, за третье — 10 000. Школа сможет использовать полученные средства для развития STEM-образования.
Как принять участие в отборочном конкурсе?
Соберите команду из 4–8 учеников 15–18 лет и преподавателя-куратора
Предоставьте мотивационное письмо, описание состава команды и инновационных подходов к обучению в вашей школе
Заполните на сайте программы одну заявку от вашей школы в период по 3 ноября 2020 года
*Подробнее о международной проектной программе «Созданы помогать обществу» читайте на сайте, подробнее о правилах конкурса, а также порядке распределения призового фонда читайте здесь. Организатор конкурса Otis Elevator Company, 1 Carrier Place, Farmington, CT, 06032 – Фармингтон, Коннектикут, США. Спонсор: Otis Elevator Company.