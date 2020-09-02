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Как быстро начать лечение в финской онкологической клинике во время пандемии

Как быстро начать лечение в финской онкологической клинике во время пандемии

Несмотря на закрытые границы, россияне с диагнозом «онкология» могут лечиться в Финляндии. В частности, продолжает принимать пациентов в штатном режиме Docrates (Дократес)* — единственная частная онкологическая клиника в Северной Европе с широким кругом зарубежных пациентов: он включает граждан 60 различных стран, в том числе России. Ежегодно через Docrates проходит около 1500 человек. Ее штат состоит из 40 докторов и специалистов, а также 50 других медицинских сотрудников. Клиника и ее врачи удостоены нескольких престижных наград, включая медаль за достижения в борьбе с раком и премию JCIInternational.

Как быстро можно попасть в Docrates?

Оформление документов и получение визы занимают от 3 до 7 рабочих дней, что в условиях пандемии — довольно быстро. Такая оперативность возможна благодаря особым договоренностям клиники с Консульством Финляндии, которое оформляет ускоренную визу без дополнительной платы, а также договоренностям с пограничными службами России и Финляндии — они обеспечивают пропуск через границу при наличии необходимых документов. Приехать можно как на своей машине, так и на транспорте партнеров клиники за отдельную плату.
Процесс оформления начинается немедленно после того, как будущий пациент позвонит на русскоязычный номер службы бронирования либо отправит заявку через сайт Docrates.
Узнать больше о лечении в Docrates

Какие документы нужно предоставить, чтобы отправиться на лечение в Финляндию?

Даже во время ограничений на въезд в Финляндию, связанных с пандемией, клиника Docrates, расположенная в центре Хельсинки, не прекращает принимать онкологических больных.
Главврач клиники, доктор Том Виклунд
— Клиника Docrates продолжала принимать пациентов на протяжении всей пандемии, в том числе и из-за рубежа, — рассказывает доктор Том Виклунд, главврач клиники. — Мы помогаем им с оформлением визы и организацией трансфера в Хельсинки. Это касается как уже проходящих лечение, так и новых пациентов.
Тем, кому необходимо отправиться в Финляндию на лечение, понадобится предоставить документы для получения визы. Традиционно потребуются загранпаспорт, фотография, копия российского паспорта, страховка и справка о доходах. Также предоставляется документ, подтверждающий, что человек является пациентом Docrates (выдается после обращения в службу бронирования клиники), копия брони в гостинице (можно получить после общения с Docrates), номер автомобиля или копия билетов. Если трансфер осуществляется через партнеров клиники, то транспортная информация тоже выяснится в ходе переговоров.
В Финляндии действуют ограничения, связанные с пандемией. Для пересечения границы необходимо предоставить результаты теста на COVID-19, полученные не позже, чем 4 дня назад. Для всех въезжающих в страну действует правило добровольного двухнедельного карантина. Однако при наличии справки с отрицательными результатами его можно избежать и начать лечение незамедлительно.

Принимаются ли в клинике Docrates специальные меры предосторожности, связанные с коронавирусом?

За время пандемии в Docrates не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. В клинике действует комплекс защитных мер, призванных предотвратить распространение инфекции. Все пациенты, прибывающие для очного лечения, проходят двухэтапное обследование. Не позже, чем за четыре дня до начала лечения, они делают тест на коронавирус и отправляют его результаты в клинику. Затем, уже в вестибюле Docrates, проходят скрининг на предмет характерных симптомов и контактов с зараженными людьми.
Работа клиники организована так, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности. Вся администрация трудится удаленно. Медицинский персонал и пациенты носят защитные маски, причем клиенты клиники получают их на месте. Сотрудники в начале рабочего дня надевают специальную грязеотталкивающую и бактерицидную одежду, соблюдают особые правила поведения: используют регламентированные места для отдыха, в столовой рассаживаются в шахматном порядке, не собираются большими группами и общаются друг с другом по видеосвязи. Кроме того, они непрерывно отслеживают и фиксируют свои перемещения, чтобы в случае возможного инфицирования можно было быстро отследить все контакты.
Точки дезинфекции рук есть на всех рабочих местах; регулярно проводится очистка поверхностей, клавиатур, дверных ручек и т.д. Также в клинике используется ультразвуковое устройство, позволяющее дезинфицировать телефоны и мелкие предметы.

Почему стоит обратить внимание на Финляндию как на страну для зарубежного лечения?

Россияне, планирующие поправить свое здоровье за границей, действительно, не так часто выбирают эту страну — и напрасно. К Финляндии стоит присмотреться повнимательнее: она отличается высоким уровнем медицинского обслуживания и привлекательным соотношением цены и качества. Для пациентов из Санкт-Петербурга лечение здесь удобно еще и тем, что не придется тратить много времени на дорогу.
Финляндия демонстрирует результаты мирового уровня во многих областях здравоохранения, включая специализированную медицинскую помощь, охват скринингами и вакцинацией, научные достижения в различных направлениях. В частности, Финляндия входит в список передовых стран в области диагностики и лечения онкологических заболеваний. Благодаря новейшим технологиям и исследованиям, показатели выживаемости больных раком здесь одни из лучших в мире. Исследование** Concord, опубликованное в научном журнале The Lancet (Великобритания) в январе 2018 года, показало, что Финляндия входит в топ-10 стран, где уровень выявления раковых заболеваний, диагностика и лечение онкологии наиболее эффективны.

Как стать пациентом Docrates?

Медсестра и менеджер по работе с международными клиентами Виктория Зафатаева
— Все общение с клиникой проходит на русском языке. Чтобы попасть к нам на лечение, достаточно заполнить простую форму на сайте или позвонить по телефону, — рассказывает Виктория Зафатаева, медсестра и менеджер по работе с международными клиентами. — С точки зрения пациента процесс максимально прост и занимает в среднем от 3 до 7 дней, после чего можно приехать в Хельсинки.
Удобнее всего начать взаимодействие с Docrates со звонка в отдел бронирования. Его представитель поможет будущему пациенту на всех этапах планирования поездки, направит в консульство для получения визы в срочном порядке в течение 3 рабочих дней и без дополнительной платы. Сотрудник клиники выпишет сопроводительные документы для пересечения границы на личном автомобиле или поможет с организацией транспорта. Из Санкт-Петербурга в Docrates можно добраться, воспользовавшись услугами транспортной компании, которая доставит пассажира от дома до клиники. Еще до приезда больного в Финляндию врач получит результаты российских анализов и составит предварительный план лечения.

Что будет происходить после прибытия в Хельсинки?

Пациент сможет поселиться в гостинице, расположенной непосредственно в здании Docrates, снять апартаменты или номер в отеле. Личный координатор подробно расскажет ему о возможных вариантах проживания и поможет с бронированием, предусматривающим скидки для пациентов.
По прибытии в Docrates пациента встретит координирующая медсестра. Именно она возьмет на себя ответственность за то, чтобы у него всегда была точная и полная информация о ходе лечения на каждом его этапе. Если необходим переводчик, сотрудники русскоязычного отдела клиники придут на помощь. Им всегда можно задать вопрос на родном языке.

Какие методы и технологии используются для диагностики и лечения рака?

В современной онкологии особое значение придается индивидуальному подходу, так как опухоли пациентов развиваются и реагируют на лечение по-разному. В клинике Docrates, например, проводится диагностика методом генопрофилирования — как пациента, так и его опухоли. Она позволяет получить важную дополнительную информацию: узнать, какие препараты стоит применить в этом случае, а какие окажутся неэффективными; выявить первичную опухоль, если неясен источник распространившегося рака и т.д. Генопрофилирование применяется при составлении прогнозов по конкретным случаям.
В Docrates используются новые сканер-аппараты ПЭТ-КТ и ОФЭКТ, собственные линейные ускорители, один из которых был приобретен в 2019 году, а другой — в 2020-м. Препараты для радиоизотопного лечения и диагностики производятся с помощью циклотрона, находящегося в стенах клиники. Такое редко встречается в частных медицинских учреждениях даже на мировом уровне, но необходимо в сфере высокотехнологичного лечения, так как период полураспада некоторых препаратов составляет всего несколько часов.

Как врачи заботятся о качестве жизни пациентов после лечения?

Онкологи не только борются за здоровье пациента, но и уделяют особое внимание тому, чтобы после окончания лечения его образ жизни был максимально близок к обычному.
Ведущий врач клиники Docrates, доктор
Тимо Йоенсуу
— Мы ставим на первое место качество дальнейшей жизни пациента и пользуемся щадящими методами всегда, когда это возможно, — рассказывает доктор Тимо Йоенсуу, ведущий врач клиники Docrates. — Например, при лечении рака простаты мы стремимся избежать простатэктомии, чреватой серьезными побочными эффектами, такими как недержание мочи, кастрация, отсутствие эрекции.
После выписки пациенты Docrates поддерживают связь с лечащей командой через мобильное приложение. Они регулярно сообщают информацию о состоянии своего здоровья. Таким образом, специалисты клиники всегда в курсе любых изменений, могут своевременно запросить дополнительные анализы или назначить внеплановый осмотр. Постоянный контакт особенно важен, когда речь идет о зарубежных пациентах.

Можно ли лечиться в Docrates, не приезжая в Финляндию?

Первый и последующий приемы онколога, консультации по питанию и сексуальному здоровью доступны в дистанционном формате. Он используется, если позволяет состояние пациента. Каждый случай оценивается индивидуально профессиональной медсестрой или лечащим врачом.
Записываться на дистанционный прием можно по рабочим дням, позвонив в русскоязычный отдел бронирования. В Docrates удаленные консультации проводятся как по телефону, так и в ходе онлайн-конференции на специальной платформе, которая работает на компьютерах, планшетах и смартфонах. Представители клиники помогут зарегистрироваться, а в день приема достаточно будет зайти в личный электронный кабинет. Сделать это лучше хотя бы за десять минут до назначенного времени.
Материал подготовлен специально для клиники Docrates

* Название: Docrates Oy
Регистрационный код: 2050681-8
Подробная информация: на сайте.

** 30 января 2018 года было опубликовано масштабное исследование Concord, основанное на данных более 37,5 млн взрослых (15–99 лет) и детей (0–14 лет), у которых было выявлено 18 наиболее распространенных случаев рака.

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены клиникой Docrates
Дизайнер: Екатерина Елизарова
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста

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