Как быстро начать лечение в финской онкологической клинике во время пандемии

За время пандемии в Docrates не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. В клинике действует комплекс защитных мер, призванных предотвратить распространение инфекции. Все пациенты, прибывающие для очного лечения, проходят двухэтапное обследование. Не позже, чем за четыре дня до начала лечения, они делают тест на коронавирус и отправляют его результаты в клинику. Затем, уже в вестибюле Docrates, проходят скрининг на предмет характерных симптомов и контактов с зараженными людьми.