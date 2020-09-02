Как быстро начать лечение в финской онкологической клинике во время пандемии

Материал подготовлен специально для клиники Docrates
* Название: Docrates Oy Регистрационный код: 2050681-8 Подробная информация: на сайте. ** 30 января 2018 года было опубликовано масштабное исследование Concord, основанное на данных более 37,5 млн взрослых (15–99 лет) и детей (0–14 лет), у которых было выявлено 18 наиболее распространенных случаев рака.
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены клиникой Docrates
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