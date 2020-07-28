Для Европы или США традиционный способ организации университетского пространства — это кампус. Студент погружается в процесс с головой, ему не нужно никуда выходить, отвлекаться на перемещения, и можно полностью посвятить себя учебе и науке, а в свободное время — спорту, развлечениям и общению с друзьями.



Для Петербурга же это, пожалуй, уникальный случай, когда на территории в 120 га, а не разрозненно по всему городу, расположены институты, научные лаборатории, библиотеки, а также спортивные комплексы и общежития. Разница лишь в том, что петербуржцы живут все-таки у себя дома, тогда как за рубежом редкий студент не переезжает в общежитие на время учебы.

