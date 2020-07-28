Рассказываем о том, что сегодня делает Политех современным вузом, а его студентов — специалистами, которые в курсе самых последних технологий и готовы их применить на практике.
Причины выбрать Политех
Инженеры создают будущее
Всего в Политехническом университете 11 институтов, 65 направлений подготовки, более 5000 бюджетных мест в бакалавриате, специалитете, магистратуре и аспирантуре. Самые популярные из них — инженерные.
Инженеры создают будущее
Всего в Политехническом университете 11 институтов, 65 направлений подготовки, более 5000 бюджетных мест в бакалавриате, специалитете, магистратуре и аспирантуре. Самые популярные из них — инженерные.
Программная инженерия
Прикладная математика и информатика
Мехатроника и робототехника
Экономическая безопасность
Строительство уникальных зданий и сооружений
Биотехнические системы и технологии
Но какую бы из них ни выбрал абитуриент, важно помнить, что сегодня любая работа, в том числе, по инженерным специальностям, гораздо больше связана с цифровыми технологиями, чем с ручным трудом.
Открытия совершаются здесь и сейчас
В историю Политеха вписаны имена ученых, которые во многом определили развитие науки и техники всей страны. Это нобелевские лауреаты Петр Капица и Николай Семенов, конструктор танка Т-34 Михаил Кошкин и разработчик линейки самолетов «Ан» Олег Антонов, создатели ядерного щита Юлий Харитон и Георгий Флеров. Этот список можно продолжить. Сейчас его пополняют ученые, преподаватели вуза, которые совершают открытия, занимаются уникальными разработками — и при этом делятся знаниями со своими студентами.
Открытия совершаются здесь и сейчас
В историю Политеха вписаны имена ученых, которые во многом определили развитие науки и техники всей страны. Это нобелевские лауреаты Петр Капица и Николай Семенов, конструктор танка Т-34 Михаил Кошкин и разработчик линейки самолетов «Ан» Олег Антонов, создатели ядерного щита Юлий Харитон и Георгий Флеров. Этот список можно продолжить. Сейчас его пополняют ученые, преподаватели вуза, которые совершают открытия, занимаются уникальными разработками — и при этом делятся знаниями со своими студентами.
Петр Капица (слева) и Николай Семенов (справа)
Михаил Кошкин (справа)
Олег Антонов
Юлий Харитон
Георгий Флеров
В Политехе их называют «Настоящие великие» — и будущим специалистам есть чему у них поучиться. Например, Александр Семенча, кандидат химических наук, директор Высшей школы физики и технологий материалов, ломает стереотипы о стекле как предмете быта. С помощью халькогенидных стекол, которые он изучает, можно следить за состоянием здоровья человека, создавать приборы ночного видения и даже контролировать процесс огранки алмаза. При этом именно благодаря его усилиям в Политехе возродилась традиция проводить химические шоу, и каждое крупное событие в вузе сопровождается яркими экспериментами.
Профессор Владимир Рожанский работает в Высшей инженерно-физической школе и руководит научно-исследовательской лабораторией управляемого термоядерного синтеза СПбПУ. Его соратники участвуют в создании крупнейшего в мире экспериментального термоядерного реактора ITER. Научная группа профессора разработала специальный численный код — SOLPS-ITER. Сейчас он объявлен как официальный для расчета параметров пристеночной плазмы не только ITER, но и всех существующих установок.
В Высшей школе биомедицинских систем и технологий Политеха ученый с мировым именем и индексом Хирша равным 57Илья Безпрозванный создал Лабораторию молекулярной нейродегенерации, где ищут альтернативные методы борьбы с болезнью Альцгеймера и другими подобными заболеваниям. Направление life science в России еще не очень развито, но западный опыт показывает: именно за ним — будущее медицины, фармакологии и т.п.
Список можно продолжать. Перенимая знания у специалистов мирового уровня, студенты открывают для себя перспективные направления современной науки.
Получив фундаментальные знания, очень важно применить их в новой реальности — для этого инженеры Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» разрабатывают концепцию
Фабрик Будущего.
Список можно продолжать. Перенимая знания у специалистов мирового уровня, студенты открывают для себя перспективные направления современной науки.
Получив фундаментальные знания, очень важно применить их в новой реальности — для этого инженеры Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» разрабатывают концепцию Фабрик Будущего. Представьте себе производство полностью без бумаг, где проектирование ведется на основе математического моделирования. «Умные» фабрики дополнительно используют роботов, сенсорику, Big Data и в итоге превращаются в «виртуальные», где производство вообще обходится без людей, а умные машины сами заказывают комплектующие у поставщиков и отправляют их в работу. В итоге должен получиться «кастомизированный» продукт, рассчитанный на конкретного потребителя. Звучит как научная фантастика, но это — ближайшее будущее, без которого предприятие не сможет быть глобально конкурентоспособным.
Представьте себе производство полностью без бумаг, где проектирование ведется на основе математического моделирования. «Умные» фабрики дополнительно используют роботов, сенсорику, Big Data и в итоге превращаются в «виртуальные», где производство вообще обходится без людей, а умные машины сами заказывают комплектующие у поставщиков и отправляют их в работу. В итоге должен получиться «кастомизированный» продукт, рассчитанный на конкретного потребителя. Звучит как научная фантастика, но это — ближайшее будущее, без которого предприятие не сможет быть глобально конкурентоспособным.
Как научиться общаться с коллегами
В современном мире «чистых» специальностей практически не осталось, а воплощение любой идеи требует междисциплинарного взаимодействия, умения общаться с коллегами — в том числе, управлять подчиненными.
Учиться этому необходимо, т.к. быть профессионалом только в своей сфере недостаточно: без навыков коммуникации на производстве могут возникнуть затруднения в общении с другими подразделениями, ведь у каждого своя культура, свои особенности.
Как научиться общаться с коллегами
В современном мире «чистых» специальностей практически не осталось, а воплощение любой идеи требует междисциплинарного взаимодействия, умения общаться с коллегами — в том числе, управлять подчиненными.
Учиться этому необходимо, т.к. быть профессионалом только в своей сфере недостаточно: без навыков коммуникации на производстве могут возникнуть затруднения в общении с другими подразделениями, ведь у каждого своя культура, свои особенности.
Так, в расписании инженеров появляются курсы по международному управлению персоналом, личным навыкам и коммуникационному лидерству, инновационному менеджменту. Изучение того, как корпоративная культура связана с поведением сотрудников, для будущего руководителя не менее важно, чем освоение конкретных навыков по своей профессии.
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«Я придерживаюсь концепции EPIC — every problem involves communication, что в переводе означает "каждая проблема включает коммуникацию". Если проблема возникает из-за общения, значит, через него можно и решить многое. Порядка 70-80% разногласий можно устранить посредством грамотной коммуникации».
международный мастер-коуч Олаф Хауэр, приглашенный преподавать в Политехническом университете.
Чтобы учиться взаимодействию между специалистами разных специальностей, в Политехе разработали курс «Основы проектной деятельности», на котором обучаются все студенты второго курса.
Несколько лет подряд, объединяясь в команды, студенты проходят путь от выбора идеи до реализации и презентации проекта заказчику. Причем темы берутся не «с потолка» — студенты решают настоящие задачи, поставленные или подразделениями университета, или компаниями-партнерами вуза.
Чтобы учиться взаимодействию между специалистами разных специальностей, в Политехе разработали курс «Основы проектной деятельности», на котором обучаются все студенты второго курса.
Несколько лет подряд, объединяясь в команды, студенты проходят путь от выбора идеи до реализации и презентации проекта заказчику. Причем темы берутся не «с потолка» — студенты решают настоящие задачи, поставленные или подразделениями университета, или компаниями-партнерами вуза.
В результате получаются социально значимые проекты. Например, силами студентов созданы тренажер для реабилитации мышц руки после инсульта или травмы позвоночника; приложение, которое генерирует музыку по мозговым волнам с помощью нейрогарнитуры "Neurogenerative music app"; тренажер, помогающий обучать незрячих людей шрифту Брайля; гексапод для детей, изучающих робототехнику. В целом же за один курс студенты разрабатывают более 500 проектов.
Еще один пример учебной программы на стыке дисциплин — магистерская программа «Технологическое лидерство и предпринимательство». Сегодня недостаточно разработать новую технологию, даже если она прорывная, — нужно ее продать. А для этого предварительно провести НИОКР, выпустить пробную партию, протестировать на потребителях, запустить серийное производство и, конечно, вывести на рынок. Этому и будут учиться будущие технологические предприниматели — причем на английском языке с привлечением иностранных преподавателей. Ведь передовые технологии востребованы во всем мире, но их нужно грамотно продавать.
Где работодатели встречают сотрудников
Подкреплять теорию обязательно надо практикой. В этом Политехническому помогают многочисленные компании – партнеры по разным направлениям.
Возьмем одну из самых востребованных на сегодня профессий — программист. В Высшей школе программной инженерии Политеха процесс обучения выстраивается в тесной связи с партнерами: Mail.ru, Dell Technologies, EPAM, Huawei, FirstLine и т.д. Таким образом, вуз не только дает знания, но и становится площадкой, где студенты могут познакомиться с будущими работодателями, а работодатели — пообщаться со студентами.
Где работодатели встречают сотрудников
Подкреплять теорию обязательно надо практикой. В этом Политехническому помогают многочисленные компании – партнеры по разным направлениям.
Возьмем одну из самых востребованных на сегодня профессий — программист. В Высшей школе программной инженерии Политеха процесс обучения выстраивается в тесной связи с партнерами: Mail.ru, Dell Technologies, EPAM, Huawei, FirstLine и т.д. Таким образом, вуз не только дает знания, но и становится площадкой, где студенты могут познакомиться с будущими работодателями, а работодатели — пообщаться со студентами.
Вместе с Mail.ru и «Одноклассниками» можно дополнительно освоить работу квалифицированного Java-разработчика высоконагруженных приложений. Проект «Технополис Mail.ru» — бесплатный и проводится только для студентов Политеха.
Совместно с японской компанией Kawasaki, которая уже 50 лет создает роботов, в вузе в 2018 году открыт первый в России научно-образовательный центр промышленной робототехники «Kawasaki-Политех». Здесь установлены 10 новейших робототехнических комплексов, многие из которых имеют рекордные показатели в своем классе.
В 2020 году в Политехе открывается новая образовательная программа «Математическое моделирование процессов нефтегазодобычи» — она реализуется совместно с компанией «Газпром нефть». Нефтяная отрасль становится все более инновационной, и сегодня, чтобы добывать нефть, не обязательно работать на вышке — скорее, нужно быть хорошим математиком и уметь кодить, а также работать с Big Data.
Вуз объединяется с крупнейшими корпорациями, чтобы студенты получили навыки работы на современном производстве. Например, 300 студентов познакомились с японской философией непрерывного совершенствования производства «кайдзен» на примере «Тойота Мотор», а 9 из них прошли стажировку непосредственно на автозаводе в Петербурге.
Учиться в Политехе, не поступая в вуз
Развивать дистанционное обучение в Политехе начали, когда это еще не было трендом, а точнее, не стало необходимостью из-за коронавируса. Учиться у лондонского преподавателя, не вылезая из кровати? Запросто. Можно и не у лондонского, скажете вы — ведь платформ с онлайн-курсами миллион. Но что выбрать? Поможет команда Открытого Политеха, которая занимается дистанционным обучением в СПбПУ.
Учиться в Политехе, не поступая в вуз
Развивать дистанционное обучение в Политехе начали, когда это еще не было трендом, а точнее, не стало необходимостью из-за коронавируса. Учиться у лондонского преподавателя, не вылезая из кровати? Запросто. Можно и не у лондонского, скажете вы — ведь платформ с онлайн-курсами миллион. Но что выбрать? Поможет команда Открытого Политеха, которая занимается дистанционным обучением в СПбПУ.
Дистанционно в Политехе проводят даже лабораторные и практические работы для студентов инженерных и технических направлений. Проект «Синергия» объединяет через интернет вузовские лаборатории мехатроники и предоставляет дистанционный доступ к ним студентам не только Политеха, но и всех участвующих университетов. Таким образом, студенты получают возможность работать с большим количеством уникальных учебных стендов, в оснащении которых помогали ведущие производители систем и устройств промышленной автоматизации — Siemens, FESTO, Schneider Electric и др.
Получать знания от ведущих преподавателей Политеха можно, даже если вы не студент вуза. Для всех желающих разработаны онлайн-курсы, размещенные на платформах Coursera и «Открытое образование». Хотите познакомиться с теорией решения изобретательских задач (ТРИЗ) или узнать о применении информационных технологий в природоохранной деятельности, изучить основы лазерных технологий или научиться программировать на языке Python — все это сегодня доступно онлайн, причем чаще всего — бесплатно. Короткие видеоролики, интересные задания и, конечно, оживленное общение преподавателей и студентов — это современный формат, который побуждает учиться даже тех, кто уже давно получил диплом.
Получать знания от ведущих преподавателей Политеха можно, даже если вы не студент вуза. Для всех желающих разработаны онлайн-курсы, размещенные на платформах Coursera и «Открытое образование». Хотите познакомиться с теорией решения изобретательских задач (ТРИЗ) или узнать о применении информационных технологий в природоохранной деятельности, изучить основы лазерных технологий или научиться программировать на языке Python — все это сегодня доступно онлайн, причем чаще всего — бесплатно. Короткие видеоролики, интересные задания и, конечно, оживленное общение преподавателей и студентов — это современный формат, который побуждает учиться даже тех, кто уже давно получил диплом.
В Политехе подчеркивают: чем больше онлайн-курсов сегодня у вуза, тем выше его рейтинги и позиция на международной арене.
Пространство, которое объединяет студентов
Для Европы или США традиционный способ организации университетского пространства — это кампус. Студент погружается в процесс с головой, ему не нужно никуда выходить, отвлекаться на перемещения, и можно полностью посвятить себя учебе и науке, а в свободное время — спорту, развлечениям и общению с друзьями.
Для Петербурга же это, пожалуй, уникальный случай, когда на территории в 120 га, а не разрозненно по всему городу, расположены институты, научные лаборатории, библиотеки, а также спортивные комплексы и общежития. Разница лишь в том, что петербуржцы живут все-таки у себя дома, тогда как за рубежом редкий студент не переезжает в общежитие на время учебы.
Пространство, которое объединяет студентов
Для Европы или США традиционный способ организации университетского пространства — это кампус. Студент погружается в процесс с головой, ему не нужно никуда выходить, отвлекаться на перемещения, и можно полностью посвятить себя учебе и науке, а в свободное время — спорту, развлечениям и общению с друзьями.
Для Петербурга же это, пожалуй, уникальный случай, когда на территории в 120 га, а не разрозненно по всему городу, расположены институты, научные лаборатории, библиотеки, а также спортивные комплексы и общежития. Разница лишь в том, что петербуржцы живут все-таки у себя дома, тогда как за рубежом редкий студент не переезжает в общежитие на время учебы.
Современные учебные корпуса и исторические здания, Гидробашня и Политехнический парк, стадион, Белый зал, музей, собственная поликлиника — всего в кампусе Политеха 200 зданий, включая 15 общежитий. Можно сказать, здесь есть даже своя станция метро — она так и называется: «Политехническая». На самом же деле, кампус такой большой, что неподалеку от его границ находятся еще три станции.
В общем, чтобы не заблудиться поначалу, рекомендуем скачать бесплатный аудиогид «Политех на ладони» — заодно и обо всех тайнах кампуса узнаете.
Центр, где решают задачи
Для того, чтобы ученые могли оставаться на гребне волны инноваций, в Политехе с 2015 года работает Суперкомпьютерный центр «Политехнический». И приставка «супер» здесь вовсе не ради хвастовства. Суперкомпьютер позволяет решать междисциплинарные естественно-научные задачи, проводить фундаментальные и прикладные исследования. И спустя 5 лет после открытия этот центр остается одним из самых мощных и наиболее инновационных в России, причем рассчитан не только на решение задач вуза, но и на применение в таких отраслях, как энергомашиностроение, авиастроение, биоинженерия, радиоэлектроника.
Центр, где решают задачи
Для того, чтобы ученые могли оставаться на гребне волны инноваций, в Политехе с 2015 года работает Суперкомпьютерный центр «Политехнический». И приставка «супер» здесь вовсе не ради хвастовства. Суперкомпьютер позволяет решать междисциплинарные естественно-научные задачи, проводить фундаментальные и прикладные исследования. И спустя 5 лет после открытия этот центр остается одним из самых мощных и наиболее инновационных в России, причем рассчитан не только на решение задач вуза, но и на применение в таких отраслях, как энергомашиностроение, авиастроение, биоинженерия, радиоэлектроника.
Автор: Мария Мокейчева Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотографии: freepik.com Фотографии также предоставлены пресс-службой Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Дизайнер: Екатерина Елизарова