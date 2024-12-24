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Финансы В нескольких российских банках снизились ставки по вкладам

В нескольких российских банках снизились ставки по вкладам

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11 комментариев

В нескольких крупных российских банках снизились ставки по сберегательным продуктам. Об этом 24 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на данные маркетингового агентства Marcs.

Агентство отмечает, что снижение последовало за решением Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

21 декабря Альфа-Банк снизил ставки по целому ряду рублевых вкладов в пределах 0,4–2 процентных пунктов.

23–24 декабря Газпромбанк понизил ставки по рублевым вкладам на сроках 91–181 день на 0,5–1 процентный пункт — до 21,7–23%. Речь идет о ставках по вкладам на короткий срок «Новые деньги» и «В плюсе». Максимальная ставка по вкладам банка была снижена на 1 процентный пункт до 23%.

Московский кредитный банк (МКБ) снизил ставки по ряду вкладов на 0,5–2 процентных пункта, также снизилась на 1 процентный пункт до 24% максимальная ставка.

ВТБ, ОТП банк и Промсвязьбанк пока не планируют снижать ставки по вкладам, сообщает агентство.

Накануне «Ведомости» писали, что доходность по депозитам значительно превышает ключевую ставку.

20 декабря совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне — 21% годовых.

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Ставки по вкладам Газпромбанк Альфа-Банк МКБ
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Комментарии
11
Эд Хэммет
1 час
Похоже, тот период, когда экономика ещё как-то реагировала на регулирование со стороны ЦБ, закончился. И теперь всё равно, хоть повышай ставку, хоть не повышай.
Ганс-Дитрих Геншер
1 час
эээ, у меня ещё прошлый депозит не кончился)
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