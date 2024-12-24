В нескольких российских банках снизились ставки по вкладам

В нескольких крупных российских банках снизились ставки по сберегательным продуктам. Об этом 24 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на данные маркетингового агентства Marcs.

23–24 декабря Газпромбанк понизил ставки по рублевым вкладам на сроках 91–181 день на 0,5–1 процентный пункт — до 21,7–23%. Речь идет о ставках по вкладам на короткий срок «Новые деньги» и «В плюсе». Максимальная ставка по вкладам банка была снижена на 1 процентный пункт до 23%.