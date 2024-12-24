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Авто Город Вечерний час пик Петербург встречает в 10-балльных пробках

Вечерний час пик Петербург встречает в 10-балльных пробках

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91 комментарий
Источник:

Дорожные пробки в Петербурге в шестом часу вечера 24 декабря выросли до максимальных 10 баллов.

По данным «Яндекс.Пробок», в 17:30 заторы на петербургских дорогах достигли 9 баллов, превысив норму на 2 балла. А на Витебском проспекте из центра, Московском шоссе и Софийской улице в центр были 10-балльные пробки. Причем для Софийской улицы это больше обычного аж на 6 баллов. А уже в 17:48 загруженность дорог выросла до максимума — 10 баллов (новость дополнена в 17:54).

Пробка на Софийской тянется на 6,6 километра от улицы Труда до Грузового проезда. Еще более внушительный затор отмечают на внутреннем кольце КАД от Комендантского проспекта до проспекта Энгельса. Его длина — 11,3 километра. Внешнее кольцо КАД все еще отмечено на картах перекрытым, как и улицы возле Эрмитажа.

По-прежнему крайне плотное движение в центре Петербурга, особенно на Невском проспекте и Садовой улице. К ним присоединились по-вечернему забитые набережные, особенно Пироговская и Выборгская. Также пробки расползлись и к более отдаленным районам. Встали, например, Выборгское шоссе в Парголово, Пискаревский проспект в сторону КАД, проспект Славы, Ивановская, Народная улицы и Мурманское шоссе.

Плотные пробки скопились на ЗСД: в южном направлении — от моста через Корабельный фарватер до Благодатной улицы, и в северном — от Васильевского острова к Планерной улице.

Также, по данным «Организатора перевозок», из-за затора на Пулковском шоссе минимум на полчаса опаздывают автобусы № 13, 13А, 39, 90, 147, 150, 155, 187, 187А, 232, 252, 263, 299, 301 и 431, а из-за пробки на Софийской аналогичные задержки у автобусов № 254, 324, 326 и 330.

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Комментарии
91
NiZloyNiDobry
1 час
Можно ли рассматривать эти действия как диверсию? У нас же традиционные ценности, а люди вместо того чтобы заниматься воспроизводством населения вынуждены стоять в пробках. Непорядок!
Сила в Правде!!
1 час
движуха как ему нравится терпите.
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