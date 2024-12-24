Уголовное дело возбуждено по факту крушения судна РФ в Средиземном море. Выясняется судьба двух членов экипажа

Следователи возбудили уголовное дело по факту несоблюдения правил безопасности при движении и эксплуатации водного транспорта в районе Средиземного моря, где российское судно Ursa Major потерпело бедствие. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По предварительной информации, накануне днем в акватории Средиземного моря на российском судне произошёл инцидент, который привёл к его дальнейшему затоплению. Команда покинула корабль на спасательном борту и уведомила службы спасения о произошедшем. В настоящее время выясняется судьба двух членов экипажа, находившихся на затонувшем судне.

В связи с этим Калининградский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть более двух человек.

«Следователями Следственного комитета, в том числе во взаимодействии с МИД России, будет организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в сообщении.

Напомним, 23 декабря российское судно «Урса Майор» (Ursa Major, «Большая Медведица») начало тонуть после взрыва в машинном отделении. Четырнадцать членов экипажа спасены, двое пропали без вести. Судно вышло из Петербурга под российским флагом 12 дней назад и 22 января должно было прибыть в порт Владивостока. Подробнее о том, что известно о крушении сухогруза Ursa Major из Петербурга в Средиземном море, читайте в материале «Фонтанки».