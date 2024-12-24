Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -2

1 м/c,

ю-з.

 764мм 94%
Подробнее
10 Пробки
USD 99,87
EUR 104,23
Лукьяненко и русские супергерои
Чем угощает Псков
Крушение сухогруза из Петербурга
Фейерверки тоже дорожают
Паром пойдет в Калининград
Почем море на Новый год
Промышленный Петербург
Происшествия Уголовное дело возбуждено по факту крушения судна РФ в Средиземном море. Выясняется судьба двух членов экипажа

Уголовное дело возбуждено по факту крушения судна РФ в Средиземном море. Выясняется судьба двух членов экипажа

1 571
7 комментариев

Следователи возбудили уголовное дело по факту несоблюдения правил безопасности при движении и эксплуатации водного транспорта в районе Средиземного моря, где российское судно Ursa Major потерпело бедствие. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По предварительной информации, накануне днем в акватории Средиземного моря на российском судне произошёл инцидент, который привёл к его дальнейшему затоплению. Команда покинула корабль на спасательном борту и уведомила службы спасения о произошедшем. В настоящее время выясняется судьба двух членов экипажа, находившихся на затонувшем судне.

В связи с этим Калининградский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть более двух человек.

«Следователями Следственного комитета, в том числе во взаимодействии с МИД России, будет организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в сообщении.

Напомним, 23 декабря российское судно «Урса Майор» (Ursa Major, «Большая Медведица») начало тонуть после взрыва в машинном отделении. Четырнадцать членов экипажа спасены, двое пропали без вести. Судно вышло из Петербурга под российским флагом 12 дней назад и 22 января должно было прибыть в порт Владивостока. Подробнее о том, что известно о крушении сухогруза Ursa Major из Петербурга в Средиземном море, читайте в материале «Фонтанки».

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
sysh
1 час
произошёл инцидент, который привёл к его дальнейшему затоплению Как все-таки богат русский язык,на обтекаемые фразы. Инцидентик.
Wiring
1 час
Курили?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Официально и торжественно — девелопер «Терминал-Ресурс» принимает поздравления
24 декабря, 18:00
Новости компаний
Жители СЗФО стали использовать «Оплату улыбкой» на 30% чаще перед Новым годом
24 декабря, 17:45
ТОП 5
Новости компаний
Официально и торжественно — девелопер «Терминал-Ресурс» принимает поздравления
24 декабря, 18:00
Жители СЗФО стали использовать «Оплату улыбкой» на 30% чаще перед Новым годом
24 декабря, 17:45
Российский IT-сервис для управляющих компаний от Группы «Эталон» вышел на рынок СНГ
24 декабря, 17:25
БСПБ предлагает золотые слитки в качестве новогоднего подарка
24 декабря, 17:15
Setl Group досрочно завершил строительство ЖК Astra Marine на берегу Невы
24 декабря, 16:50
Старт продаж: квартиры без отделки в ЖК «Ясно.Янино»
24 декабря, 12:20
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
В жилом квартале NEWПИТЕР введён в эксплуатацию второй лот
23 декабря, 17:15
Сдана в эксплуатацию третья очередь жилого комплекса «БелАрт»
23 декабря, 16:50
БСПБ представляет «Налоговую копилку» — сервис для МСБ для эффективного управления финансами
23 декабря, 16:36
В Стрельне досрочно сданы первые дома жилого проекта «Дворцовый фасад»
23 декабря, 15:50