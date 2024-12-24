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Общество Спор «шаурма» или «шаверма» решат ГОСТом

Спор «шаурма» или «шаверма» решат ГОСТом

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4 комментария

В проект ГОСТа внесли два названия для шаурмы — помимо «московского» варианта, туда добавили и «петербургский» — шаверма. Кроме того, в документе закрепят возможные ингредиенты, допустимую радиоактивность и токсичность блюда, сообщил 24 декабря РБК со ссылкой на проект.

Отмечается, что ГОСТ на шаверму Роскачество утвердит в следующем году. Каноничное блюдо можно будет приготовить из мяса говядины или телятины, баранины, ягнятины, козлятины, кур, индейки или свинины. Кроме того, в составе «разрешаются» пшеничные лепешки, лаваши, питы, сметанные, сливочные, йогуртные или майонезные соусы, свежие и маринованные овощи, картофель, зелень. Специи, орехи, семечки и яйца — дополнительно и на любителя.

В документе прописаны допустимые нормы содержания токсичных элементов. Это свинец (не более 0,5 мг/кг), мышьяк (0,1 мг/кг), кадмий (0,05 мг/кг) и ртуть (0,03 мг/кг), радиоактивный цезий-137 (180 бк/кг) и стронций-90 (80 бк/кг).

В проекте описан и процесс приготовления мяса для шавермы. Слайсы должны быть разной толщины и распределяться равномерно по вертелу. Поверх кладут слой жировых слайсов, чтобы жир покрыл всю поверхность вертела. Также приводится и процесс завертывания шавермы.

Готовый продукт запрещается оставлять на следующий день, говорится в проекте ГОСТа.

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Комментарии
4
Akabos
12 минут
Тверским не повезло))) Придется им вывески менять...
Гость
17 минут
Вах! Ну наконец то
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