Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -2

1 м/c,

ю-з.

 763мм 90%
Подробнее
7 Пробки
USD 101,61
EUR 105,25
Лукьяненко и русские супергерои
Чем угощает Псков
Крушение сухогруза из Петербурга
Фейерверки тоже дорожают
Паром пойдет в Калининград
Почем море на Новый год
Промышленный Петербург
Город Для Горской потребуется изменение в правила землепользования. Это запустит процедуру согласования по всему городу

Для Горской потребуется изменение в правила землепользования. Это запустит процедуру согласования по всему городу

1 810
4 комментария

Проект планировки территории курорта «Санкт-Петербург Марина» будет утвержден после того, как внесут изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), сообщила 24 декабря пресс-служба Смольного со ссылкой на слова губернатора Александра Беглова.

Как отмечается, предложения по корректировке ПЗЗ для Горской уже подготовлены.

Также стало известно, что общие затраты на проект составят около 250 млрд рублей. Ранее говорилось, что сумма будет равняться 210 млрд рублей.

В случае если стартует корректировка правил землепользования даже одной территории, процедура автоматически запустится по всему городу. Жители смогут подавать свои предложения в отношении интересующих их участков.

ПЗЗ — это один из основных градостроительных документов. Он расчерчивает территорию по функциональным зонам, определяет виды разрешенного использования конкретной территории и градостроительные регламенты, в том числе высотность.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
280274738
24 минуты
кромсают законы в угоду себе
280274738
23 минуты
ВВ - что делают то с городом. скоро от красивого Питера один пшик останется
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Setl Group досрочно завершил строительство ЖК Astra Marine на берегу Невы
24 декабря, 16:50
Новости компаний
Старт продаж: квартиры без отделки в ЖК «Ясно.Янино»
24 декабря, 12:20
Новости компаний
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
ТОП 5
Новости компаний
Setl Group досрочно завершил строительство ЖК Astra Marine на берегу Невы
24 декабря, 16:50
Старт продаж: квартиры без отделки в ЖК «Ясно.Янино»
24 декабря, 12:20
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
В жилом квартале NEWПИТЕР введён в эксплуатацию второй лот
23 декабря, 17:15
Сдана в эксплуатацию третья очередь жилого комплекса «БелАрт»
23 декабря, 16:50
БСПБ представляет «Налоговую копилку» — сервис для МСБ для эффективного управления финансами
23 декабря, 16:36
В Стрельне досрочно сданы первые дома жилого проекта «Дворцовый фасад»
23 декабря, 15:50
Еще один год вместе с Drivee: сервис подвел итоги 2024 года в Санкт-Петербурге
23 декабря, 15:40
«Pulse Premier» — лучший жилой комплекс повышенной комфортности
23 декабря, 14:15
Рассрочка «5 раз по 20» от «Группы ЛСР»
23 декабря, 13:25
Подарок под елку: «Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов
23 декабря, 10:30