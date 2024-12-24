Для Горской потребуется изменение в правила землепользования. Это запустит процедуру согласования по всему городу

Проект планировки территории курорта «Санкт-Петербург Марина» будет утвержден после того, как внесут изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), сообщила 24 декабря пресс-служба Смольного со ссылкой на слова губернатора Александра Беглова.

Как отмечается, предложения по корректировке ПЗЗ для Горской уже подготовлены.

Также стало известно, что общие затраты на проект составят около 250 млрд рублей. Ранее говорилось, что сумма будет равняться 210 млрд рублей.

В случае если стартует корректировка правил землепользования даже одной территории, процедура автоматически запустится по всему городу. Жители смогут подавать свои предложения в отношении интересующих их участков.

ПЗЗ — это один из основных градостроительных документов. Он расчерчивает территорию по функциональным зонам, определяет виды разрешенного использования конкретной территории и градостроительные регламенты, в том числе высотность.

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