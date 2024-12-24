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Особое мнение Шеф, который любил матрешку

Шеф, который любил матрешку

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Умер один из самых титулованных поваров Швеции Дэниел Хогландер. Ему было 45. Остановилось сердце. В России Дэниел стал известен благодаря ресторану Dreva: Хогландер был чуть ли не единственным «мишленовским» шефом из Европы, который в 2024 г. принял участие в создании ресторана в Петербурге.

«Оскорбления и возмущения, которые я получил… лишены разума, неуместны и безрассудны. Надеюсь, что те, кто осуждал, основываясь на эмоциях и предубеждениях, сумеют остановиться и подумать — постараются быть добрее и человечнее друг к другу», — писал шеф-повар Дэниел Хогландер через пару дней после того, как в Швеции весной этого года разразился грандиозный скандал, когда выяснилось, что он стал бренд-шефом Dreva близ Петербурга.

Открытие Dreva стало главным ресторанным событием сезона: вызывающе дорогой, вызывающе гастрономичный — в ресторане не было обычного меню, а только сеты. И конечно, главное фигура шефа — не просто рядового экспата, а реального представителя поварской элиты. У ресторана Aloё, одним из двух основателей которого он был, к тому моменту уже были две звезды Michelin. Заведений такого уровня в Стокгольме всего два, и еще у одного ресторана есть три звезды.

Видимо, что-то предчувствуя, в Dreva не хотели создавать излишнего шума вокруг шведской гастрозвезды. Дэниел ничего не писал про новый проект в своих социальных сетях и не давал интервью, но уже само присутствие в России улыбчивого шефа, руки которого густо усыпаны татуировками, никак не могло пройти на его Родине незамеченным.

Уже через несколько дней в шведских СМИ появились гневные публикации, рассказывавшие про то, что у Хогландера сбился «моральный компас», и содержавшие массу риторических вопросов: «Как шведский ресторатор может считать, что это нормально? По какой цене поступают деньги?.. Посетитель должен сам занять моральную позицию… Хотите ли вы пойти в ресторан, где подают дополнительные деньги, в стране, против которой ЕС ввел санкции?»

Еще через пару недель крупнейшая шведская ежедневная газета Dagens Nyheter и вовсе сообщила, что «Aloё закрывается из-за критики, высказанной в адрес одного из основателей за его участие в ресторанном проекте в России».

Но гид Michelin при очередном объявлении итогов вновь присудил Aloё две звезды. А летом Хогландера пригласили стать концепт-шефом Operakällaren — ресторана королевской семьи в Стокгольме. Вновь взрыв возмущения, но «вопреки всему его назначение поддержал королевский двор».

Это цитата из книги, изданной в единственном экземпляре, которая прямо сейчас лежит на входе в петербургский ресторан. В ней 8 маленьких глав, а еще цитаты Хогландера. Которые со вчерашнего дня воспринимаются совсем по другому: «Мы начали работать над Dreva задолго до всех событий. И когда началась ***** и разожгла ненависть к русскому народу, мое сострадание и человечность были сильнее».

И наконец, самое важное: «Одна из моих татуировок — большая матрешка на руке. Когда я был маленький, мой дедушка привез мне матрешку после поездки в Москву на Олимпиаду-80. Получается, матрешка стала моим первым знакомством с Россией».

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Комментарии
1
Су Люк Ын
55 минут
да Всем по боку!
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