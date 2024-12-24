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Финансы В ЦБ ожидают инфляцию в 2024 году на уровне 9,6–9,8 процента

В ЦБ ожидают инфляцию в 2024 году на уровне 9,6–9,8 процента

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12 комментариев

Инфляция по итогам 2024 года составит 9,6–9,8%. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

«У нас осталось две недели до конца года, но даже в течение этого периода еще могут выстрелить какие-то факторы и волатильные позиции. В целом, думаю, инфляция будет около 9,6–9,8% по году», — цитирует его агентство 24 декабря.

При этом в октябрьском прогнозе ЦБ ожидал инфляцию на конец года в диапазоне 8–8,5%. Однако, по данным на 16 декабря, показатель составил 9,5%.

По мнению Гангана, годовая инфляция достигнет пика в апреле 2025 года, после чего начнет активно снижаться. В течение первого квартала значения будут высокими за счет относительно низких темпов роста цен в аналогичном периоде прошлого года. В январе — марте будут проявляться дезинфляционные тренды. Они будут нарастать по мере постепенного проявления эффекта ужесточения денежно-кредитных условий и охлаждения кредитования.

Прогноз по инфляции на 2025 год регулятор даст в феврале. В октябрьском прогнозе он ожидал, что показатель составит 4–4,5%, а в 2026 году — вернется к 4%. Опрошенные ЦБ аналитики ожидают соответственно.

Ранее Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, чтобы оценить устойчивость зафиксированного им в последние месяцы охлаждения кредитования и подстройку экономики к новым условиям.

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Комментарии
12
NSE
57 минут
Инфляция 9,8%, а пенсии уже решили, что на 7,3% индексируют. В мелочах, но урвать у людей надо.
Сила в Правде!!
1 час
и для кого это туфта.
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