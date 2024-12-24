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Общество Лукьяненко: «Я долго смеялся, когда Бекмамбетов попросил написать сценарий к „Черной молнии“ уже после окончания съемок»

Лукьяненко: «Я долго смеялся, когда Бекмамбетов попросил написать сценарий к „Черной молнии“ уже после окончания съемок»

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15 комментариев

Занятый в производстве нового супергеройского фильма от «Союзмультфильма» писатель Сергей Лукьяненко в разговоре с «Фонтанкой» 24 декабря рассказал об одной из главных проблем российского кино. По его словам, в России часто снимают по принципу «откуда-то взялись деньги, и это уже замечательно».

«Все работают, снимают, а окупится фильм или нет — это уже вопрос второй. Главное, что люди заработали на самих съемках, постарались и всем хорошо. Ну, чего будем скрывать, в российском кино есть такой подход, и он довольно популярен», — заявил Лукьяненко.

Он добавил, что кинофраншизу «Орден Алой Звезды», над которой он сейчас работает, планируется сделать с другим подходом. Авторы хотят снять историю, которая будет долгой, интересной, прибыльной и несущей правильный смысл для россиян.

Также писатель рассказал об истории создания фильма «Черная молния» режиссера Тимура Бекмамбетова, который часто называют первым российским супергеройским фильмом. По воспоминаниям Лукьяненко, однажды ему позвонил Бекмамбетов и попросил помочь со сценарием к фильму, хотя съемки уже были закончены.

«Бекмамбетов попросил меня помочь написать сценарий к нему. Вы смеетесь? Я тоже тогда смеялся. Я придумал несколько ходов, которые были использованы», — отметил писатель.

Ранее глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что студия занимается созданием франшизы о супергероях из шести полнометражных фильмов. По ее мнению, эта линейка станет «ответом мировым вселенным Marvel и DC». Каждый фильм будет стоить около 1–1,2 млрд руб.

Полный текст интервью с Сергеем Лукьяненко читайте здесь.

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Комментарии
15
McGillavry
1 час
Сколько ещё статей будет на эту тему?
zoera
54 минуты
Зачем какие то ответы? Зачем очередное копирование и подражание? Вы думаете сделаете лучше Голливуда? Нет, не сделаете. Только смешно выглядеть будете. Именно, как та самая чОрная молния и дозоры. Хотя книги Дозоров великолепны, но фильмы- это какая то дешёвая возня, а не кино. Хотя, о чём я... Бекмабетов даже в Голливуде дешёвку спорол, хоть и с Джлои и другими мировыми актёрами. Вот ни разу не сравнить с Кончаловским и его Танго и Кэш. Нужно искать свою нишу, создавать свою школу, свой стиль. Тогда, и только тогда ваше кино будет хоть кому то интересно.
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