«Хотим сделать историю, которая будет нести правильные смыслы». Сергей Лукьяненко рассказал о cупергеройском проекте «Союзмультфильма»

Писатель Сергей Лукьяненко Источник: Дмитрий Лебедев/"Коммерсантъ»







Глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что студия совместно с писателем Сергеем Лукьяненко создает новую супергеройскую франшизу. «Фонтанка» поговорила с писателем и узнала, чем этот проект будет отличаться от других неудачных попыток перенести такую тематику на российскую почву, кто будет главными героями серии и в чем основная ошибка Marvel.

По словам главы «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой, новый проект о российских супергероях будет называться «Орден Алой Звезды». Он станет «нашим ответом мировым вселенным вроде Marvel и DC». Первые фильмы планируют начать снимать уже в 2026 году. С учетом инфляции стоимость производства каждого из них оценивается в 1–1,2 миллиарда рублей. Выход фильмов будет осуществляться с интервалом в один год. О деталях мы поговорили с Сергеем Лукьяненко, который, похоже, стал для амбициозного проекта «Союзмультфильма» кем-то вроде Кевина Файги для Marvel.

— Почему «Союзмультфильм» обратился к вам за помощью в создании новой супергеройской франшизы, понятно, но что вас заинтересовало в этом проекте?

— Меня заинтересовала возможность реанимировать и обновить персонажей старых советских и российских книг, вернуть их в наше смысловое поле и показать некую преемственность. Если более конкретно, хочется создать такую интересную вселенную, в которой действовали бы понятные и близкие нам персонажи. И которая была бы достаточно объёмной, яркой, интересной. Для этого всё и затевается.

— На какой стадии сейчас находится проект?

— Проект находится на стадии, можно сказать, предпродакшена. Написаны сценарии первых двух фильмов, идет работа над визуальным рядом.

— Каким образом строится работа с «Союзмультфильмом»? Вы только пишете сценарии или, по примеру Кевина Файги, следите за общей концепцией киновселенной?

— За общей концепцией, и писал сценарий первого пилотного фильма. И вообще, в принципе, активно работаю в этом проекте. Детали, наверное, можно не уточнять.

— По мнению кинокритиков, супергеройская тема в кино сейчас переживает не лучшие времена. Даже последние фильмы «Марвел», за небольшим исключением, уже не приносят таких доходов, как это было еще лет десять назад. Отдельные картины вовсе убыточны. Что вас заставляет думать, что «Орден Алой Звезды» может избежать этой судьбы?

— Дело в том, что западные франшизы подобного рода перенасытили рынок и неизбежно пришли к ситуации деконструкции жанра. Действительно, было выпущено много вполне интересных фильмов, после чего зритель захотел увидеть что-то новое, и это вполне естественно. А во-вторых, фильмы, к сожалению, стали подвержены, скажем так, повестке. Это то, что раздражает зрителей во всех странах, поскольку делает сюжет предсказуемым и гораздо менее интересным для массового зрителя. Но сам по себе жанр геройского или супергеройского кино никуда не денется, не исчезнет. Как не исчезал он и раньше, и в предыдущие годы. Он всегда существовал. Просто в какой-то момент произошел всплеск, связанный с тем, что были запущены несколько цельных многосерийных историй. У нас, по сути, полноценной такой супергеройской франшизой является только «Майор Гром».

— Кстати, да. Это же чуть ли не единственный более или менее успешный пример переноса супергеройского жанра в российские реалии.

— Да, неплохая очень работа, симпатичная. Но ее авторы почему-то чураются фантастики, что для подобного жанра все-таки плохо. Очень тяжело удержаться в рамках только полицейской истории с какими-то отдельными небольшими элементами фантастики. Мы же не боимся делать нашу историю более глобальной, для чего фантастика ей необходима. Надеюсь, что наш проект получится интересным и долгим. К тому же мы опираемся не на комиксовые образы, которые все-таки достаточно упрощенные, и их приходится искусственно растягивать, делать более реалистичными, как происходит в западных сериях. Мы опираемся на довольно хорошо проработанные образы из российской литературы, и я думаю, что это хорошо скажется на нашей истории.

— Насколько вы хорошо знакомы с киновселенной Marvel и какие фильмы вы бы сами отметили как пример классно сделанного продукта, с которых не стыдно брать пример?

— Ну, на мой взгляд, очень хорошо и качественно сделана была линейка фильмов про Стражей Галактики, история Мстителей очень неплоха, как и история Тора. Ну, в принципе, Железный Человек, который и запустил эту линейку у Marvel, неплох. То есть я знаком с этой вселенной, я отношусь к ней с уважением, с интересом. Другой вопрос, что мы постараемся делать все немножко иначе. Не менее ярко, не менее увлекательно, но по-другому.

— Можете расшифровать, что значит «по-другому»?

— Ну, это сложно расшифровать. Скажем так, мы делаем в любом случае русское кино, и, разумеется, слепо копировать ходы и методы, которые существуют на Западе, было бы ошибкой. Пока это все, что я могу сказать.

— «Союзмультфильм» уже объявил, что планируется снять шесть фильмов. Довольно амбициозное заявление, мягко скажем. Вы работаете сразу над всеми шестью, с единым глобальным сюжетом? Или будете двигаться от фильма к фильму?

— Во-первых, мы разрабатывали общую вселенную, общую концепцию всех фильмов. Мы проработали на самом деле возможную линейку до девяти историй. Но сейчас мы сосредоточены на двух кинотрилогиях, которые и планируется выпустить. А там посмотрим.

— Есть опыт Marvel, когда они сначала рассказывали отдельные истории, а потом всех смешали в одном глобальном сюжете. Есть пример DC, как мне кажется, менее удачный, когда они, наоборот, начали с общей истории, а потом стали рассказывать разные сюжеты. У вас какая будет концепция?

— Мы долго над этим размышляли, потому что, когда проработана большая вселенная, есть искушение сразу ввести как можно больше персонажей. Но мы себя от этого удержали, поэтому несколько персонажей вводятся в первую историю, потом во второй к ним добавляется еще часть и в третьей добавляется еще часть. То есть, по сути, это развитие одной большой истории, несмотря на то, что все фильмы будут довольно самостоятельными, но они выстраиваются в один смысловой ряд, и ключевые герои действуют во всех трех фильмах.

— Вы сказали, что опираетесь не на комиксных героев, а на героев нашей отечественной литературы. Это будут конкретные герои из классических книг или какие-то их прообразы?

— Все западные франшизы опираются на базу комиксовых персонажей. Это дает некую узнаваемость образа и понимание того, что мы увидим. Например, мы понимаем по классической истории, что человек-паук будет прыгать по крышам и сражаться со злодеями. Разумеется, потом начинаются различные изменения, но базовое понимание того, кто перед ним, зритель имеет, потому что он еще с детства смотрел эти комиксы и он как бы понимает, о чем речь. Мы же не можем опираться на комиксную базу в связи с ее отсутствием. Мы опираемся на базу литературную. Существует достаточно много наших романов и героев, созданных по большей части в начале XX века и ранее. Это такие персонажи, как Аэлита, Ихтиандр, инженер Гарин. То есть, даже если молодой человек не читал «Аэлиту» или «Гиперболоид инженера Гарина», он по крайней мере наслышан и примерно представляет, о чем и о ком речь. Люди старшего поколения этих героев точно знают, они про них читали.

То есть это создаёт некое смысловое поле, в котором и действуют наши персонажи. Если так немножко шире раскрывать ситуацию, мы нарисовали один единый мир, из которого, по нашей легенде, писатели когда-то рассказали какую-то краткую часть биографии этих персонажей, рассказали какой-то эпизод их жизни. Мы проработали их историю и до, и после наших дней. И теперь рассказываем, что это было, как и почему.

— Судя по всему, за полтора года вы проделали уже огромную работу…

— Не только я. У нас была специальная рабочая группа, которая работала на всех этапах, прорабатывая общую концепцию, Мы работали с психологами, с фантастами, с кинематографистами. И старались все это вложить в одну противоречивую вселенную.

— Еще раз повторюсь, работа проделана уже большая, планы еще больше, но всегда существует риск, что не зайдет. Что будете делать в этом случае? Или у вас есть какой-то кредит доверия?

— Я надеюсь, что у нас есть кредит доверия. Мы хотим сделать хорошее кино. Понимаете, у нас кино зачастую делается по принципу «откуда-то взялись деньги, и это уже замечательно». Все работают, снимают, а окупится фильм или нет — это уже вопрос второй. Главное, что люди заработали на самих съемках, постарались и всем хорошо. Ну, чего будем скрывать, в российском кино есть такой подход, и он довольно популярен. Мы же хотим сделать качественную франшизу, хотим сделать историю, которая будет долгой, интересной и, разумеется, прибыльной. И самое главное — она будет нести правильные смыслы, правильные понятия для российского зрителя. Мы очень бережно относимся к персонажам, которых будем создавать, опираясь на литературные прообразы, и к тем идеям, которые они должны транслировать людям.

— Насколько ваши фильмы будут отражать текущую мировую ситуацию? Например, в «Черной молнии» главным злодеем был олигарх, что отражало дух того времени. Сейчас в новостной повестке, так скажем, другие враги.

— Мы хотели бы уйти от сиюминутности, потому что она мало оправдана. Во-первых, она делает фильм короткоживущим, она делает только фотографии эпохи. Во-вторых, фильм снимается несколько лет, и за это время, если заложить в сценарий слишком много злободневного, он окажется уже немного устаревшим. Так что мы пытаемся все-таки транслировать более глубокие и более общие смыслы, которые для нашей страны были характерны во все времена. Но, разумеется, приметы времени, нынешнего времени, будут. Мы не пытаемся сделать историю, совсем оторванную от реальности.

— Злодеи на заре комиксов были довольно шаблонными и с однозначной жизненной позицией. Сейчас каждому нормальному злодею пытаются придумать мотивацию, неоднозначные решения, серую мораль. Какими будут враги в ваших фильмах?

— Если мы говорим про маньяка, который убивает просто потому, что ему нравится убивать, то это не злодей, а именно маньяк. А злодей отличается от героя только тем, что он неправильно понимает добро. То есть то, что он считает добром, на самом деле несет зло. Поэтому любой настоящий злодей, конечно же, исходит из того, что он прав и делает мир лучше. У него есть своя логика, у него есть своя мотивация, и вот тут как раз интересно показать это столкновение двух идеологий, двух истин, одна из которых оказывается все-таки ложной. В русской литературе и в русской культуре злодеи обычно именно такие: кто-то запутался абсолютно, кто-то не до конца. Вот Раскольников — герой или злодей? Злодей, да. Но почему он злодей? Потому что он неправильно понял справедливость и правду и вот так поступил. Так что, да, я надеюсь, что шаблонных злодеев, которые с хохотом творят зло, потому что им нравится творить зло, у нас не будет.

— Попытки сделать супергеройское кино в России уже были, и многие из них не впечатлили ни критиков, ни зрителей. Те же «Защитники» Сарика Андреасяна с треском провалились и до сих пор вызывают только насмешки. У «Черной молнии» ситуация была чуть лучше, но и она едва окупила вложенные средства. Чего не хватало этим картинам и каких ошибок вы бы хотели избежать?

— Понимаете, «Черная молния» (я думаю, что никто сильно не обидится, если я раскрою эту тайну) была снята практически без сценария. Собственно говоря, сначала сняли кино, а потом Тимур Бекмамбетов попросил меня помочь написать сценарий к нему. Вы смеетесь? Да, это было действительно смешно, я тоже тогда смеялся. Проблема была и в том, что в фильме суперзлодей выглядел гораздо разумнее и позитивнее супергероя. Я придумал несколько ходов, которые были использованы, но, разумеется, это говорит о том, что сценарий не проработан. Поэтому мы сейчас очень серьезно отнеслись к этому вопросу заранее и очень долго над этим работали. Мне кажется, что у нас все подобные проекты страдают либо сценарной непроработкой, либо банальной нехваткой сил, средств, умений, как тот же проект Сарика Андреасяна. Его «Защитникам», на мой взгляд, банально не хватало и денег, и качественных спецэффектов, ну и со сценарием, конечно, там тоже не все было хорошо.

— Насколько вы сильно оглядываетесь на успешные проекты «Марвел» и DC?

— Конечно, мы смотрим и разбираемся, как это делается, потому что нельзя отрицать мировой опыт. Не стоит изобретать велосипед и одновременно не стоит наступать на грабли, на которые уже кто-то наступил. Мы стараемся, так сказать, учесть и успехи, и провалы других, кто делает подобное кино. Я не говорю, что это какой-то вызов или какое-то соревнование. Чем больше хороших фильмов, в том числе и развлекательных, тем лучше. Но учиться надо и на своих ошибках, и на чужих.

— Опять же у Marvel и DC разные концепции и в комиксах, и фильмах: Marvel — это развлекательный и цветной контент, а DC — более реалистичный и мрачный. Какая интонация будет в ваших фильмах?

— Не то чтобы развлекательная, но более оптимистичная. Вселенная DC действительно мрачная, но в отличие от Америки у нас и так хватает поводов попереживать. Поэтому почему бы нам не сделать кино оптимистичного плана?

— Каким должен быть идеальный российский супергерой?

— Я думаю, что он в первую очередь должен стремиться совершенствоваться сам и совершенствовать других. Потому что главное, чего нам не хватает, — это развития, или даже стремления к развитию, стремления сделать лучше себя и мир вокруг, движения. Это то, что мы иногда упускаем, забываем. Понятно, что любой супергерой (мы, кстати, стараемся уйти от слова «супергерой») изначально несет семена позитивной морали. У него могут быть и проблемы, и надломы, но в конечном итоге он все равно остается на стороне добра. Этим он и отличается от злодея. Но для наших героев мы бы хотели выбрать стремление двигаться вперед, развиваться, менять к лучшему себя и мир вокруг.

— Многие считают Данилу Багрова первым российским супергероем. Согласны?

— Он все-таки не совсем супергерой, он скорее народный герой, мститель, смесь Робин Гуда и кого-то еще такого плана. Это человек, который борется за справедливость, но у настоящих супергероев есть ограничения, он не может застрелить упавшего врага, он не может переступить через моральные нормы. Багров — это слепок эпохи, он идет, не обращая внимания ни на что, когда считает, что он прав. Это действительно очень четкий и яркий слепок эпохи 1990-х годов. Говорю это без осуждения. Но сейчас, мне кажется, герои должны быть несколько другими.