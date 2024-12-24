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Общество Суд заочно приговорил телеведущую Лазареву* к шести с половиной годам колонии

Суд заочно приговорил телеведущую Лазареву* к шести с половиной годам колонии

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25 комментариев

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к шести с половиной годам лишения свободы телеведущую Татьяну Лазареву*, обвиняемую в оправдании терроризма. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает РИА Новости.

Защита Лазаревой просила суд оправдать обвиняемую. Во время прений сторон гособвинитель просил назначить Лазаревой 6 лет 6 месяцев в колонии общего режима.

Согласно материалам дела, озвученным на заседании, в августе 2023 года телеведущая высказала мнение о приемлемости террористических атак на территории России во время интервью на одном из YouTube-каналов.

Напомним, в июне этого года в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Позже она была объявлена в международный розыск.

*Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Также Росфинмониторинг внёс её в реестр террористов и экстремистов.

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Комментарии
25
NSE
1 час
Театр абсурда еще долго будет, до 2036 года примерно.
Гость
2 часа
Тюрьмы уже переполнены заочно осуждёнными!
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