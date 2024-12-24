Суд заочно приговорил телеведущую Лазареву* к шести с половиной годам колонии

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к шести с половиной годам лишения свободы телеведущую Татьяну Лазареву*, обвиняемую в оправдании терроризма. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает РИА Новости.

Защита Лазаревой просила суд оправдать обвиняемую. Во время прений сторон гособвинитель просил назначить Лазаревой 6 лет 6 месяцев в колонии общего режима.

Согласно материалам дела, озвученным на заседании, в августе 2023 года телеведущая высказала мнение о приемлемости террористических атак на территории России во время интервью на одном из YouTube-каналов.