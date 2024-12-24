Прокурор попросил приговорить телеведущую Лазареву* к шести с половиной годам колонии

Во 2-м Западном окружном военном суде прокурор запросил заочное наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы для телеведущей Татьяны Лазаревой*, обвиняемой в оправдании терроризма. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает РИА Новости.

Во время прений сторон гособвинитель попросил назначить Лазаревой 6 лет 6 месяцев в колонии общего режима.

Напомним, в июне этого года в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. До этого стало известно, что МВД объявило Лазареву* в розыск.