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Политика «Будет очень непросто». Матвиенко заявила, что переговоры по Украине могут начаться в 2025 году

«Будет очень непросто». Матвиенко заявила, что переговоры по Украине могут начаться в 2025 году

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31 комментарий

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что переговоры о завершении конфликта на Украине начнутся в 2025 году. Ее слова 24 декабря приводит ТАСС.

«Я опять высказываю свою точку зрения. Конечно, в следующем году начнется переговорный процесс, безусловно. Но переговорный процесс, на мой взгляд, будет очень непростой», — сообщила Матвиенко.

В последние дни многие политики начали говорить о том, что переговоры по мирному процессу на Украине начнутся в следующем году. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 24 декабря заявил, что консультации начнутся в любом случае, в противном «одна из сторон будет уничтожена».

Кроме того, избранный президент США Дональд Трамп ранее направил сообщение главе Украины Владимиру Зеленскому, в котором призвал того готовиться к переговорам в 2025-м. Кроме того, Трамп ждет встречи с российским лидером Владимиром Путиным «как можно скорее». Кремль со своей стороны не раз подтверждал готовность к переговорам, но с учетом «реалий на земле». Однако предпосылок пока нет.

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Комментарии
31
Вангуювсем
2 часа
ее отрядили в родную шепетовку на переговоры, что ле? сомнительно, что с преда телями будут разговаривать
NSE
1 час
Не надо было начинать, и все бы было просто.
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