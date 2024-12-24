«Будет очень непросто». Матвиенко заявила, что переговоры по Украине могут начаться в 2025 году

«Я опять высказываю свою точку зрения. Конечно, в следующем году начнется переговорный процесс, безусловно. Но переговорный процесс, на мой взгляд, будет очень непростой», — сообщила Матвиенко.

В последние дни многие политики начали говорить о том, что переговоры по мирному процессу на Украине начнутся в следующем году. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 24 декабря заявил , что консультации начнутся в любом случае, в противном «одна из сторон будет уничтожена».

Кроме того, избранный президент США Дональд Трамп ранее направил сообщение главе Украины Владимиру Зеленскому, в котором призвал того готовиться к переговорам в 2025-м. Кроме того, Трамп ждет встречи с российским лидером Владимиром Путиным «как можно скорее». Кремль со своей стороны не раз подтверждал готовность к переговорам, но с учетом «реалий на земле». Однако предпосылок пока нет.