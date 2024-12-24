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Спорт Экс-футболист сборной Германии Лам: Европа пострадала от проведения ЧМ-2018 в России

Экс-футболист сборной Германии Лам: Европа пострадала от проведения ЧМ-2018 в России

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27 комментариев

Бывший защитник национальной сборной Германии Филипп Лам считает, что Европа потеряла свое влияние из-за того, что последние чемпионаты мира принимали Россия и Катар.

Легенда немецкого футбола считает, что объединению Европы поспособствовали прошедшие летом 2024 года Евро в Германии и Олимпиада в Париже.

«Европа пострадала, когда чемпионаты мира отдавали России и Катару. Вот почему важно было провести соревнования в Европе, в демократических странах, и мы увидели, на что способны футбол и спорт», — заявил Лам в эфире радио Bayerischer Rundfunk.

Напомним, что 11 декабря ФИФА официально объявила Саудовскую Аравию страной — хозяйкой чемпионата мира по футболу 2034 года.

Филипп Лам — бывший немецкий футболист. Был капитаном клуба «Бавария» и сборной Германии, в составе которой стал чемпионом мира в 2014 году. В составе «Баварии» он восемь раз становился чемпионом Германии и один раз выиграл Лигу чемпионов (2013). В 2018 году Лам выносил Кубок мира перед финалом чемпионата мира — 2018 в «Лужниках» вместе с Натальей Водяновой.

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Комментарии
27
Danik
41 минута
Особенно сильно Европа расцвела и обьеденилась после Олимпиады в Германии 1936 года при Гитлере! Это был апофеоз обьединения и олимпийского движения!)
Абрикосов
1 час
о какой героический олимпиец!!! мы кланяемся ихним Демократическим ценностям в ноженьки и просим простить неразумных славян!!! без его мнения мы точно не обойдемся! (из сортира занято кричать ему положено, а не разглагольствовать не по теме! )
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