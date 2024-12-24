Экс-футболист сборной Германии Лам: Европа пострадала от проведения ЧМ-2018 в России

«Европа пострадала, когда чемпионаты мира отдавали России и Катару. Вот почему важно было провести соревнования в Европе, в демократических странах, и мы увидели, на что способны футбол и спорт», — заявил Лам в эфире радио Bayerischer Rundfunk.

Филипп Лам — бывший немецкий футболист. Был капитаном клуба «Бавария» и сборной Германии, в составе которой стал чемпионом мира в 2014 году. В составе «Баварии» он восемь раз становился чемпионом Германии и один раз выиграл Лигу чемпионов (2013). В 2018 году Лам выносил Кубок мира перед финалом чемпионата мира — 2018 в «Лужниках» вместе с Натальей Водяновой.