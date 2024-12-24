В школах России могут запустить олимпиаду по арабскому языку

В российских общеобразовательных учреждениях могут начать проводить олимпиаду по арабскому языку. Об этом во вторник, 24 декабря, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, передаёт РИА Новости.

По словам Кравцова, в настоящее время рассматривается возможность включения арабского языка в список дисциплин для Всероссийской олимпиады школьников. Кроме того, идет обсуждение включения в этот перечень олимпиад по робототехнике и искусственному интеллекту.

Глава Минпросвещения РФ рассмотрел вопросы организации школьных олимпиад на заседании Национального координационного совета.

Напомним, в октябре Сергей Кравцов сообщил, что экзамен по арабскому языку могут добавить к ЕГЭ уже через два года. Заявление о новом предмете для сдачи в рамках ЕГЭ было сделано во время визита президентов РФ и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в гимназию имени Е. М. Примакова в Московской области. В 2021 году учреждение открыло филиал в ОАЭ — Русскую школу в Абу-Даби.