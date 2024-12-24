Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -2

2 м/c,

южн.

 760мм 89%
Подробнее
5 Пробки
USD 101,61
EUR 105,25
Крушение сухогруза из Петербурга
Чем угощает Псков
Фейерверки тоже дорожают
Паром пойдет в Калининград
Почем море на Новый год
Промышленный Петербург
Вот почему дорожает масло
Общество В школах России могут запустить олимпиаду по арабскому языку

В школах России могут запустить олимпиаду по арабскому языку

1 458
21 комментарий

В российских общеобразовательных учреждениях могут начать проводить олимпиаду по арабскому языку. Об этом во вторник, 24 декабря, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, передаёт РИА Новости.

По словам Кравцова, в настоящее время рассматривается возможность включения арабского языка в список дисциплин для Всероссийской олимпиады школьников. Кроме того, идет обсуждение включения в этот перечень олимпиад по робототехнике и искусственному интеллекту.

Глава Минпросвещения РФ рассмотрел вопросы организации школьных олимпиад на заседании Национального координационного совета.

Напомним, в октябре Сергей Кравцов сообщил, что экзамен по арабскому языку могут добавить к ЕГЭ уже через два года. Заявление о новом предмете для сдачи в рамках ЕГЭ было сделано во время визита президентов РФ и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в гимназию имени Е. М. Примакова в Московской области. В 2021 году учреждение открыло филиал в ОАЭ — Русскую школу в Абу-Даби.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
21
Вангуювсем
2 часа
что-то слабо продвигают китайский.. теперь талибы наши самые друзья? а почему не по с/корейскому? ведь ближе толстячка друзей у начальника нет
274457337
2 часа
облизьяний язык надо учть, скоро все мы, росияне бкдем на нем разговаривать
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
Новости компаний
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
ТОП 5
Новости компаний
Старт продаж: квартиры без отделки в ЖК «Ясно.Янино»
24 декабря, 12:20
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
В жилом квартале NEWПИТЕР введён в эксплуатацию второй лот
23 декабря, 17:15
Сдана в эксплуатацию третья очередь жилого комплекса «БелАрт»
23 декабря, 16:50
БСПБ представляет «Налоговую копилку» — сервис для МСБ для эффективного управления финансами
23 декабря, 16:36
В Стрельне досрочно сданы первые дома жилого проекта «Дворцовый фасад»
23 декабря, 15:50
Еще один год вместе с Drivee: сервис подвел итоги 2024 года в Санкт-Петербурге
23 декабря, 15:40
«Pulse Premier» — лучший жилой комплекс повышенной комфортности
23 декабря, 14:15
Рассрочка «5 раз по 20» от «Группы ЛСР»
23 декабря, 13:25
Подарок под елку: «Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов
23 декабря, 10:30
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00