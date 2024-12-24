Карта петербуржца сохранит скидки в наземном транспорте и кешбэк за школьное питание

Оплачивать проезд в наземном транспорте Петербурга Единой картой петербуржца (ЕКП) в новом году по-прежнему будет выгоднее, чем «Подорожником». Также по ней сохранят преференции при оплате школьного питания.

Программу по снижению стоимости проезда в общественном транспорте Петербурга при оплате при помощи ЕКП продолжат на 2025 год, сообщает 24 декабря пресс-служба городской администрации. При оплате непосредственно картой проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях, включая частный трамвай «Чижик», обойдется в 50 рублей, а через приложения бесконтактной оплаты — в 45 рублей. Напомним, по проездному «Подорожник» поездка в наземном транспорте в новом году обойдется в 51 рубль. Но в метро ЕКП не будет выгоднее проездного.

На сегодняшний день в городе 1,7 миллиона держателей Единой карты петербуржца. Акция по снижению стоимости проезда в наземном транспорте для них стартовала в 2023 году. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, за 2024 год горожане сэкономили на этом более 850 миллионов рублей.

Кроме того, до 31 мая 2025 года сохранится кешбэк за школьное питание для семей с детьми. При пополнении счета для его оплаты на сайте ГЛОЛАЙМ при помощи ЕКП на карту будет возвращаться 10% этой суммы, но не более 500 рублей в месяц. За текущий год эта акция позволила родителям сэкономить 8,2 миллиона рублей.

На базе ЕКП также действуют проект «Серебряный возраст» и сервис ЕКПшка. Первый позволяет петербуржцам «серебряного возраста» за 1 рубль посещать 25 музеев регионального значения и получать специальные акционные предложения и скидки от партнеров ЕКП, включая медицинские центры и аптеки. Второй является приложением для детей с играми и книгами.