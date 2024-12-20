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Город В Петербурге повышают цены на проезд. Они вырастут на 15%

В Петербурге повышают цены на проезд. Они вырастут на 15%

9 715
52 комментария

Правительство Петербурга утвердило цены на проезд с Нового года. «Фонтанка» рассказывала, что они вырастут именно так.

Как сообщает Смольный, поездка по «Подорожнику» в наземном транспорте будет стоить 51 рубль, а не 44, как сейчас. В метро она подорожает с 49 до 56 рублей. То есть рост составит 14-15%.

Разовая поездка в метро будет стоить 81 рубль (сейчас 70 рублей), а в наземном транспорте — 75 рублей (сейчас 65). То есть здесь подорожание на 15 с лишним процентов. Впрочем, Смольный подчеркивает, что этим «гостевым» тарифом пользуется лишь 1,5% пассажиров.

Дорожают поездки по тарифу «60 минут». Если сейчас это 44 рубля за первую поездку, 10 рублей — за вторую и 0 — за последующие, то теперь будет 51 рубль, 12 рублей и 0 рублей соответственно. Увеличивается стоимость и прочих билетов длительного пользования. Например, месячный для метро вырастет в цене с 2700 рублей до 3105 рублей, а единый на все виды транспорта — с 3665 рублей до 4215 рублей.

Цена проездного «90 минут» составит 90 рублей вместо 78 рублей.

Прямо сейчас в распоряжении комитета по тарифам не видно никакого преимущества Единой карты петербуржца по сравнению с «Подорожником». Но это может измениться за счет дополнительного дисконта НСПК.

В среднем подорожание составит 15 с лишним процентов. «Фонтанка» рассказывала, что в тарифном блоке обсуждали этот вариант — и более щадящий, на размер прогнозной инфляции (8,5%). Более резкий был выбран на фоне того, что в 2024 году тарифы не поднимали, заморозили на весь год, в ходе которого прошло несколько выборов.

При этом тарифы все еще субсидируются бюджетом более чем наполовину. В среднем, как сообщает Смольный, на 65%. «Доля поездок по льготным проездным билетам составляет около 40%, их стоимость, как и прежде, установлена на минимально возможном уровне», — говорится в сообщении администрации.

Сравнить цены можно по двум таблицам ниже.

Цены на проезд 2024 года
Цены на проезд 2025 года

В электричках проезд также подорожает. Теперь за первые 20 км по тарифу «Стандарт» он составит 48,60 рубля, а по тарифу «Ласточка» — 58 рублей. Дальше каждый километр соответственно — 2,43 рубля и 2,90 рубля.

С Нового года поменяют и тарифы на эвакуацию задержанных машин на штрафстоянку. Минимальная цена теперь будет составлять для легковушек 3624 рубля. При этом само хранение будет стоить столько же, сколько сейчас.

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Комментарии
52
274883895
1 час
Ставьте + к комментарию, если не можете написать нецензурную брань, но очень хочется.
VKuser15335355
1 час
Хорошо что в загнивающей проезд дешевле а где то и совсем бесплатный.
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