Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -2

2 м/c,

южн.

 760мм 89%
Подробнее
4 Пробки
USD 101,61
EUR 105,25
Фейерверки тоже дорожают
Чем угощает Псков
Паром пойдет в Калининград
Почем море на Новый год
Промышленный Петербург
Вот почему дорожает масло
Общество Домофоны в России станут сообщать об опасности

Домофоны в России станут сообщать об опасности

504
2 комментария

Домофоны станут частью сети для доведения до населения экстренной информации, как это уже делается в Курской, Белгородской и Брянской областях. Об этом 24 декабря рассказал глава МЧС РФ Александр Куренков, пишут РИА Новости.

По его словам, такой подход уже опробовали в отдельных регионах. Например, в Пермском крае на домофоны получилось передать экстренную информацию из приложения «МЧС России». Кроме того, тесты уже прошли в Петербурге, Липецкой и Владимирской областях.

Модернизация систем оповещения населения будет идти до 2030 года, добавил глава МЧС. «Работа в данном направлении активно продолжается», — подчеркнул он.

В марте Куренков говорил, что трубки домофонов станут частью систем оповещения об экстренных ситуациях. Телевизор для этих нужд подходит хуже, поскольку не всегда включен, добавил министр.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Заливщик голосовых планок
1 минута
И как они собрались "интегрировать" педально-приводные, ну, т.е. аналоговые домофоны, которые почти всегда локальны для каждого конкретного подъезда?
Гость
8 минут
Домофоны в России станут бесплатными! Дарим 16Айфон
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
Новости компаний
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
ТОП 5
Новости компаний
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
В жилом квартале NEWПИТЕР введён в эксплуатацию второй лот
23 декабря, 17:15
Сдана в эксплуатацию третья очередь жилого комплекса «БелАрт»
23 декабря, 16:50
БСПБ представляет «Налоговую копилку» — сервис для МСБ для эффективного управления финансами
23 декабря, 16:36
В Стрельне досрочно сданы первые дома жилого проекта «Дворцовый фасад»
23 декабря, 15:50
Еще один год вместе с Drivee: сервис подвел итоги 2024 года в Санкт-Петербурге
23 декабря, 15:40
«Pulse Premier» — лучший жилой комплекс повышенной комфортности
23 декабря, 14:15
Рассрочка «5 раз по 20» от «Группы ЛСР»
23 декабря, 13:25
Подарок под елку: «Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов
23 декабря, 10:30
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45