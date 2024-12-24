Домофоны в России станут сообщать об опасности

Домофоны станут частью сети для доведения до населения экстренной информации, как это уже делается в Курской, Белгородской и Брянской областях. Об этом 24 декабря рассказал глава МЧС РФ Александр Куренков, пишут РИА Новости.

По его словам, такой подход уже опробовали в отдельных регионах. Например, в Пермском крае на домофоны получилось передать экстренную информацию из приложения «МЧС России». Кроме того, тесты уже прошли в Петербурге, Липецкой и Владимирской областях.

Модернизация систем оповещения населения будет идти до 2030 года, добавил глава МЧС. «Работа в данном направлении активно продолжается», — подчеркнул он.

В марте Куренков говорил, что трубки домофонов станут частью систем оповещения об экстренных ситуациях. Телевизор для этих нужд подходит хуже, поскольку не всегда включен, добавил министр.