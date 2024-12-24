Мирошник: за год от ударов ВСУ погибли почти 800 россиян

В этом году в результате ударов со стороны ВСУ получили ранения почти 4,4 тысячи мирных жителей России, погибли почти 800 человек, включая 50 детей. Об этом посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил ТАСС в интервью, фрагменты которого публикуются 24 декабря.

«В ноябре от ударов украинских БПЛА пострадали 108 мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних. Из общего числа пострадавших 14 человек погибли», — рассказал он ТАСС .

За ноябрь по гражданским объектам на российской территории ВСУ выпустили не менее 5 708 боеприпасов. Были ранены 255 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, погиб 41 мирный житель, отметил Мирошник в интервью ТАСС.