Майнинг запрещается до 2031 года в 10 регионах

Правительство России утвердило перечень регионов и территорий, где будет запрещен майнинг. Ограничения будут действовать с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года. Их задача — сохранение баланса энергопотребления с учетом запросов промышленности. Об этом сообщает 24 декабря ТАСС со ссылкой на постановление правительства.

«Запрет на осуществление майнинга цифровой валюты, в том числе участие в майнинг-пуле» вводится в десяти регионах: в Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии, ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, на некоторых территориях он запрещается временно — в пики энергопотребления (с 1 января по 15 марта 2025 года, а в следующие годы — с 15 ноября по 15 марта): в Иркутской области, Бурятии и в Забайкальском крае.