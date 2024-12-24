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Бизнес Майнинг запрещается до 2031 года в 10 регионах

Майнинг запрещается до 2031 года в 10 регионах

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27 комментариев

Правительство России утвердило перечень регионов и территорий, где будет запрещен майнинг. Ограничения будут действовать с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года. Их задача — сохранение баланса энергопотребления с учетом запросов промышленности. Об этом сообщает 24 декабря ТАСС со ссылкой на постановление правительства.

«Запрет на осуществление майнинга цифровой валюты, в том числе участие в майнинг-пуле» вводится в десяти регионах: в Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии, ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, на некоторых территориях он запрещается временно — в пики энергопотребления (с 1 января по 15 марта 2025 года, а в следующие годы — с 15 ноября по 15 марта): в Иркутской области, Бурятии и в Забайкальском крае.

Этот перечень не окончательный: он может быть скорректирован по итогам решений правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики.

В ноябре правительство РФ внесло проект поправок к законопроекту о майнинге, который вводит правила налогообложения доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, ее купли-продажи и обязанности операторов майнинговой инфраструктуры, связанные с налоговым контролем. Подробности читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
27
266097915
2 часа
Абхазам разрешим
Гость
2 часа
Зато в Абхазию бесплатно электричество качаем
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