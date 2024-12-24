Сцена выдирания волос в пункте выдачи на Брянцева попала на видео

Конфликт в пункте выдачи маркетплейса на улице Брянцева, в результате которого его сотрудница лишилась части волос, попал на видео.
Момент начала ссоры в ролик не попал. Камеры запечатлели, как посетительница средних лет на повышенных тонах высказывает работнице свое недовольство, швыряет предметы и требует вызвать кого-то — вероятно, начальство, а затем — чтобы девушка больше здесь не появлялась.
После этого женщина резко хватает оппонентку за прядь волос и тащит к себе. Девушка пытается вырваться, ее коллега пытается отбиться от нападающей. Другая клиентка пытается оттащить нападающую.
Ранее сообщалось, что 23-летней сотруднице пункта выдачи диагностировали ушибы мягких тканей в области спины, а также травматическую алопецию (потерю волос в результате физического повреждения). Правоохранители начали проверку и поиски нападавшей.
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