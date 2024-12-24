Теперь официально: Израиль убил лидера ХАМАС Ханию в Тегеране

Министр обороны Исраэль Кац впервые подтвердил, что Израиль стоял за убийством лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране летом текущего года. Об этом 23 декабря сообщает The Times of Israel.

Выступая на мероприятии для местных сотрудников служб безопасности Кац пригрозил хуситам в Йемене после того, как поддерживаемая Ираном группировка продолжила совершать нападения на Израиль.

«В эти дни, когда террористическая организация хуситов запускает ракеты по Израилю, я хочу донести до них ясное послание: мы победили ХАМАС, мы победили Хезболлу, мы ослепили системы обороны в Иране и повредили системы производства [ракет]. Мы свергли режим Асада в Сирии, мы нанесли тяжелые удары по „оси зла“, и мы также нанесем серьезный удар по террористической организации хуситов в Йемене, которая остается последней», провозгласил Кац.

Издание отмечает, что Израиль не принимал непосредственного участия в свержении режима Асада в Сирии, но считает, что его удары по доверенным лицам Ирана в регионе способствовали падению режима.

«Мы ударим по стратегической инфраструктуре [хуситов] и обезглавим их лидеров. Так же, как мы сделали с Ханией, Синваром и Насраллой в Тегеране, Газе и Ливане, — мы сделаем это в Ходейде и Сане», заявил Кац, имея в виду убитых лидеров ХАМАС и Хезболлы.