Доля ипотеки в Петербурге за полгода сократилась с 84% до 48%, а доля рассрочек выросла до 40%

Конец эпохи льготной ипотеки и рост ключевой ставки привели к общему охлаждению на рынке и популярности рассрочек среди покупателей. Если на конец июля доля ипотеки в среднем по рынку Петербурга составляла 84%, то по итогам IV квартала снизилась до 48%, при этом более 90% сделок приходится на семейную ипотеку, подсчитали эксперты Группы RBI. Доля рассрочек при этом выросла в среднем по рынку до 40%.

Как подчеркнули эксперты Группы RBI, доля рассрочки разная в зависимости от класса объекта и степени готовности жилого комплекса. Так, в объектах высокой степени готовности на рассрочки приходится, как и раньше, 20-30% сделок, для приобретения квартир в только вышедших на рынок объектах такой способ оплаты используют 50-56% покупателей.

«В новых проектах, которые вышли на рынок в указанный период, на рассрочку приходится уже более половины сделок, — отмечает вице-президент по продажам и сервису Группы RBI Дмитрий Фалкин. — Мы в наших проектах сегодня предлагаем клиентам целый ряд программ беспроцентных рассрочек с разными условиями и размером первого взноса от 15%».

При этом высокая доля рассрочки и раньше была характерна для бизнес-класса и элитного жилья и в разные годы достигала даже 70%.

В целом продажи 2024 года незначительно отстали от 2023 года на 11% и составили З, 2 млн кв. м — благодаря первому успешному полугодию. При этом в структуре сделок выросла доля более дорогого жилья: элитный сегмент поднялся с 1% до 3%, комфорт-класс — с 44% до 51%, а доля проектов эконом-класса упала с 15% до 9%.

Также снизилась и стоимость квадратного метра в эконом-классе — правда, всего на 1%, проекты комфорт-класса подорожали на 7%, бизнес-класса — на 13%. В результате средний рост цен на первичном рынке недвижимости Петербурга в 2024 году составил 6,5%.