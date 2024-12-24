Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -2

2 м/c,

южн.

 760мм 89%
Подробнее
4 Пробки
USD 101,61
EUR 105,25
Фейерверки тоже дорожают
Чем угощает Псков
Паром пойдет в Калининград
Почем море на Новый год
Промышленный Петербург
Вот почему дорожает масло
Строительство Недвижимость Доля ипотеки в Петербурге за полгода сократилась с 84% до 48%, а доля рассрочек выросла до 40%

Доля ипотеки в Петербурге за полгода сократилась с 84% до 48%, а доля рассрочек выросла до 40%

Рост цен за 2024 год в среднем составил 6,5%

660
1 комментарий

Конец эпохи льготной ипотеки и рост ключевой ставки привели к общему охлаждению на рынке и популярности рассрочек среди покупателей. Если на конец июля доля ипотеки в среднем по рынку Петербурга составляла 84%, то по итогам IV квартала снизилась до 48%, при этом более 90% сделок приходится на семейную ипотеку, подсчитали эксперты Группы RBI. Доля рассрочек при этом выросла в среднем по рынку до 40%.

Как подчеркнули эксперты Группы RBI, доля рассрочки разная в зависимости от класса объекта и степени готовности жилого комплекса. Так, в объектах высокой степени готовности на рассрочки приходится, как и раньше, 20-30% сделок, для приобретения квартир в только вышедших на рынок объектах такой способ оплаты используют 50-56% покупателей.

«В новых проектах, которые вышли на рынок в указанный период, на рассрочку приходится уже более половины сделок, — отмечает вице-президент по продажам и сервису Группы RBI Дмитрий Фалкин. — Мы в наших проектах сегодня предлагаем клиентам целый ряд программ беспроцентных рассрочек с разными условиями и размером первого взноса от 15%».

При этом высокая доля рассрочки и раньше была характерна для бизнес-класса и элитного жилья и в разные годы достигала даже 70%.

В целом продажи 2024 года незначительно отстали от 2023 года на 11% и составили З, 2 млн кв. м — благодаря первому успешному полугодию. При этом в структуре сделок выросла доля более дорогого жилья: элитный сегмент поднялся с 1% до 3%, комфорт-класс — с 44% до 51%, а доля проектов эконом-класса упала с 15% до 9%.

Также снизилась и стоимость квадратного метра в эконом-классе — правда, всего на 1%, проекты комфорт-класса подорожали на 7%, бизнес-класса — на 13%. В результате средний рост цен на первичном рынке недвижимости Петербурга в 2024 году составил 6,5%.

«Сейчас на рынке период определенной стагнации цен, — говорит Дмитрий Фалкин. — Но перспектив для того, чтобы цены начали снижаться на долгой дистанции, сейчас точно не видно: наоборот, на 36% снизился объем вывода новых проектов в продажу, растет себестоимость строительства — не только за счёт инфляции и удорожания стройматериалов, но и за счёт роста фонда оплаты труда».

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
33 минуты
а долю ожидаемых банкротсв подсчитаем по результатам следующего года
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
Новости компаний
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
Новости компаний
В жилом квартале NEWПИТЕР введён в эксплуатацию второй лот
23 декабря, 17:15
ТОП 5
Новости компаний
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
В жилом квартале NEWПИТЕР введён в эксплуатацию второй лот
23 декабря, 17:15
Сдана в эксплуатацию третья очередь жилого комплекса «БелАрт»
23 декабря, 16:50
БСПБ представляет «Налоговую копилку» — сервис для МСБ для эффективного управления финансами
23 декабря, 16:36
В Стрельне досрочно сданы первые дома жилого проекта «Дворцовый фасад»
23 декабря, 15:50
Еще один год вместе с Drivee: сервис подвел итоги 2024 года в Санкт-Петербурге
23 декабря, 15:40
«Pulse Premier» — лучший жилой комплекс повышенной комфортности
23 декабря, 14:15
Рассрочка «5 раз по 20» от «Группы ЛСР»
23 декабря, 13:25
Подарок под елку: «Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов
23 декабря, 10:30
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45