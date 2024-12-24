Мужчина, заявивший, что упал у частной клиники в Петербурге, приехал уже хромой: видео

Мужчина с переломом, который рассказал врачам НИИ имени Джанелидзе, что получил травму у частной клиники, на самом деле пострадал за ее пределами — об этом 23 декабря рассказали «Фонтанке» в «СМ-Клинике». Напомним, сам пострадавший поступил в больницу 23 ноября — медикам он рассказал, что не удержался на ногах из-за гололеда у дома 47 по Дунайскому проспекту.

Источник: «Фонтанка.ру»

«Информация, появившаяся в СМИ в конце ноября, не соответствует действительности. Мужчина уже прибыл к клинике с травмой. Где именно он получил повреждение — нам неизвестно. Но совершенно точно — это произошло не на Дунайском проспекте», — заявил «Фонтанке» генеральный директор клиники «СМ-Клиника Северо-Запад» Андрей Смыслов.

Запись с камеры видеонаблюдения подтверждает, что в 17:22 к зданию клиники подъезжает белый автомобиль, из которого выходит мужчина, который уже хромой идет к «СМ-Клинике». Дальше, сообщили в пресс-службе учреждения, мужчина подошел к администратору и вызвал оттуда скорую, через пару минут вернулся в машину, потом еще раз зашел в клинику и вышел к сотрудникам скорой.