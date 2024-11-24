В Петербурге мужчина получил перелом, поскользнувшись на льду у здания клиники

Мужчина поскользнулся на льду во Фрунзенском районе Петербурга и попал в НИИ Джанелидзе с переломом. Инцидент произошел прямо рядом со зданием частной клиники. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 ноября.

Пациент поступил в НИИ накануне вечером. Он рассказал, что не удержался на ногах из-за гололеда у дома 47 по Дунайскому проспекту. В результате 30-летний пострадавший получил закрытый перелом правой лодыжки и временно лишен возможности передвигаться. Пациента в состоянии средней степени тяжести поместили в палату приемного покоя.