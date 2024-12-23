Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -2

2 м/c,

южн.

 760мм 89%
Подробнее
1 Пробки
USD 101,61
EUR 105,25
Паром в Калининград
Чем угощает Псков
Убийца журналиста Максимова
Сколько стоит елка
Почем море на Новый год
Промышленный Петербург
Вот почему дорожает масло
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия В доме на юге Петербурга загорелась квартира. Одному из жильцов потребовалась помощь врачей

В доме на юге Петербурга загорелась квартира. Одному из жильцов потребовалась помощь врачей

1 448
2 комментария

Петербуржца госпитализировали после пожара во Фрунзенском районе. Как сообщила в понедельник, 23 декабря, пресс-служба МЧС, сигнал о возгорании в трехкомнатной квартире на Воронежской улице поступил около половины девятого вечера. В помещении загорелась мебель на площади примерно 2 квадратных метра.

Из опасной зоны эвакуировали троих, одному мужчине потребовалась помощь медиков — его увезли в больницу.

На борьбу с огнем были брошены 15 пожарных и три единицы техники. В 20:47 возгорание ликвидировали.

Ранее сегодня госпитализация потребовалась жительнице Московского района, пострадавшей в результате пожара.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Пожар Петербург
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Давно Воронежская улица стала югом Петербурга? )))
Гость
1 час
до мазута это чудо называли роняй юга
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
Новости компаний
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
ТОП 5
Новости компаний
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
В жилом квартале NEWПИТЕР введён в эксплуатацию второй лот
23 декабря, 17:15
Сдана в эксплуатацию третья очередь жилого комплекса «БелАрт»
23 декабря, 16:50
БСПБ представляет «Налоговую копилку» — сервис для МСБ для эффективного управления финансами
23 декабря, 16:36
В Стрельне досрочно сданы первые дома жилого проекта «Дворцовый фасад»
23 декабря, 15:50
Еще один год вместе с Drivee: сервис подвел итоги 2024 года в Санкт-Петербурге
23 декабря, 15:40
«Pulse Premier» — лучший жилой комплекс повышенной комфортности
23 декабря, 14:15
Рассрочка «5 раз по 20» от «Группы ЛСР»
23 декабря, 13:25
Подарок под елку: «Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов
23 декабря, 10:30
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45