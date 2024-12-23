В доме на юге Петербурга загорелась квартира. Одному из жильцов потребовалась помощь врачей

Петербуржца госпитализировали после пожара во Фрунзенском районе. Как сообщила в понедельник, 23 декабря, пресс-служба МЧС, сигнал о возгорании в трехкомнатной квартире на Воронежской улице поступил около половины девятого вечера. В помещении загорелась мебель на площади примерно 2 квадратных метра.
Из опасной зоны эвакуировали троих, одному мужчине потребовалась помощь медиков — его увезли в больницу.
На борьбу с огнем были брошены 15 пожарных и три единицы техники. В 20:47 возгорание ликвидировали.
Ранее сегодня госпитализация потребовалась жительнице Московского района, пострадавшей в результате пожара.
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