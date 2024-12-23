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Финляндия Конец эпохи: на границе Финляндии и России закрывается супермаркет Lidl

Конец эпохи: на границе Финляндии и России закрывается супермаркет Lidl

3 289
27 комментариев

Приграничный супермаркет Lidl, расположенный у пункта пропуска «Ваалимаа — Торфяновка» на финской стороне, закроется навсегда, пишет 47news со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщает издание 23 декабря, это был первый магазин на финской стороне, который хорошо знали петербуржцы еще со времен, когда в Финляндию ездили, просто чтобы «откатать» свежий финский шенген. На сайте Lidl говорится, что магазин закроется 29 декабря.

Граница между Финляндией и Россией закрыта уже более года, и сроки ее открытия пока даже официально не обсуждаются. Тем не менее ее довольно регулярно пересекают нарушители — на лыжах или пешком.

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Lidl Супермаркет Граница России и Финляндии
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Комментарии
28
276386315
46 минут
Что-что? Это немецкий Lidl? В него рвались россияне? О, Боже. Это же пятерочка, правда немецкая.
В д. Гадюкино - дожди.
52 минуты
Надеюсь, всё же не навсегда. Не вечный же он, хоть и старается.
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