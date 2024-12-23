Конец эпохи: на границе Финляндии и России закрывается супермаркет Lidl

Приграничный супермаркет Lidl, расположенный у пункта пропуска «Ваалимаа — Торфяновка» на финской стороне, закроется навсегда, пишет 47news со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщает издание 23 декабря, это был первый магазин на финской стороне, который хорошо знали петербуржцы еще со времен, когда в Финляндию ездили, просто чтобы «откатать» свежий финский шенген. На сайте Lidl говорится, что магазин закроется 29 декабря.

Граница между Финляндией и Россией закрыта уже более года, и сроки ее открытия пока даже официально не обсуждаются. Тем не менее ее довольно регулярно пересекают нарушители — на лыжах или пешком.