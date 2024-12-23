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Город Власти Петербурга ведут переговоры о запуске грузопассажирского парома до Калининграда

Власти Петербурга ведут переговоры о запуске грузопассажирского парома до Калининграда

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2 комментария

В 2025 году между Петербургом и Калининградом может начать ходить грузопассажирский паром. Об этом рассказал «Фонтанке» глава АО «Пассажирский порт „Морской фасад“» Вадим Каширин 23 декабря.

«На следующий год ставим грузопассажирский паром», — сказал он. Первые рейсы могут состояться уже в январе. Паром будет ходить от порта «Морской фасад» в Петербурге до порта «Пионерский» в Калининградской области раз в неделю в обоих направлениях.

По информации «Фонтанки», речь идет о пароме «Антей». Он был построен в 1988 году и может перевозить более 90 еврофур и порядка 150 пассажиров за один рейс. Пока он возит грузы между Усть-Лугой и Пионерском в Калининградской области.

Еще один собеседник подтвердил «Фонтанке», что идут переговоры по организации паромного сообщения. Но, по его данным, окончательной подписи нет: «Вариантов несколько, какой паром мог бы это потянуть. Понятно, что у „[Принцессы] Марии“ и „[Принцессы] Анастасии“ свои обстоятельства, но, по моим данным, последний выбор не сделан — „Антей“ это будет или кто-то еще».

Подробнее о том, как Петербург и Калининград шли к перезапуску паромной линии и сколько будут стоить билеты, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии
2
ixform
42 минуты
спросите у частников может они тоже захотят нажиться на экскурсиях и логистике это же клёво плыть на пароме и смотреть в подзорную трубу как замечательно живут тевтонцы
Гость
41 минута
Поезд будет стоить столько- что это никому не надо..,,,,,,,
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