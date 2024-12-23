«Есть и юридические сложности»: Дрозденко поведал о перспективах вхождения Бугров и Мурино в состав Петербурга

Изменения границ между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью не произойдут ни в ближайшее время, ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе. Об этом поведал 23 декабря губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на итоговой пресс-конференции.

По его словам, «тема не является острой», а власти региона выполняют «свои обязательства» и несут «нагрузку». К тому же, подчеркнул губернатор, «есть и юридические сложности, и в межбюджетных отношениях» (цитата по 47news).

Впрочем, Дрозденко заверил, что люди вообще не будут замечать разницы, что живут в разных регионах, благодаря качеству жизни в приграничных районах.

Париж, где «уже сто лет ничего подобного не происходило», губернатор Дрозденко привел в качестве примера того, почему вообще не стоит думать об изменении границ.

В ходе конференции Дрозденко также заявил, что проект метро в Кудрово пришел в движение.