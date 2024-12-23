Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

южн.

 757мм 88%
Подробнее
2 Пробки
USD 101,61
EUR 105,25
Убийца журналиста Максимова
Отнять красный аттестат
Открытие Витебской развязки
Почему столкнулись поезда
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Город «Есть и юридические сложности»: Дрозденко поведал о перспективах вхождения Бугров и Мурино в состав Петербурга

«Есть и юридические сложности»: Дрозденко поведал о перспективах вхождения Бугров и Мурино в состав Петербурга

2 283
21 комментарий

Изменения границ между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью не произойдут ни в ближайшее время, ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе. Об этом поведал 23 декабря губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на итоговой пресс-конференции.

По его словам, «тема не является острой», а власти региона выполняют «свои обязательства» и несут «нагрузку». К тому же, подчеркнул губернатор, «есть и юридические сложности, и в межбюджетных отношениях» (цитата по 47news).

Впрочем, Дрозденко заверил, что люди вообще не будут замечать разницы, что живут в разных регионах, благодаря качеству жизни в приграничных районах.

Париж, где «уже сто лет ничего подобного не происходило», губернатор Дрозденко привел в качестве примера того, почему вообще не стоит думать об изменении границ.

В ходе конференции Дрозденко также заявил, что проект метро в Кудрово пришел в движение.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Александр Дрозденко Ленобласть Петербург Бугры Мурино
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
24
Игорь Протасов
59 минут
А оно нам нужно? :-)
Slava_Rossii2
1 час
Развели бюрократию. Де-факто это город, как то же Парнас. Видимо никак не поделить денежные потоки.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
Новости компаний
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
Новости компаний
В жилом квартале NEWПИТЕР введён в эксплуатацию второй лот
23 декабря, 17:15
ТОП 5
Новости компаний
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
В жилом квартале NEWПИТЕР введён в эксплуатацию второй лот
23 декабря, 17:15
Сдана в эксплуатацию третья очередь жилого комплекса «БелАрт»
23 декабря, 16:50
БСПБ представляет «Налоговую копилку» — сервис для МСБ для эффективного управления финансами
23 декабря, 16:36
В Стрельне досрочно сданы первые дома жилого проекта «Дворцовый фасад»
23 декабря, 15:50
Еще один год вместе с Drivee: сервис подвел итоги 2024 года в Санкт-Петербурге
23 декабря, 15:40
«Pulse Premier» — лучший жилой комплекс повышенной комфортности
23 декабря, 14:15
Рассрочка «5 раз по 20» от «Группы ЛСР»
23 декабря, 13:25
Подарок под елку: «Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов
23 декабря, 10:30
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45