В ноябре цены росли вдвое быстрее, чем в октябре. Месячная инфляция 1,45%

Банк России 23 декабря опубликовал очередной отчет об изменении потребительских цен в ноябре 2024 года сразу на 1,45%. Годовая инфляция ускорилась до 8,88%.
Наибольший прирост цен наблюдался в ноябре на плодоовощную продукцию (+5,59% с устраненной сезонностью) и услуги сотовой связи (6,78%). В целом продовольственные товары подорожали в среднем на 1,63% за месяц, в том числе масло и жиры на 3,68%, рыба и рыбопродукты на 2,83%, сыр на 2,19%. В то же время Банк России отмечает снижение цен на яйца (–1,76%) и сахар (–0,02%).
Из непродовольственных товаров в ноябре быстрее всего дорожали инструменты и оборудование (1,2%), нефтепродукты (1,1%) и мебель (0,55%). Зато подешевели относительно октября компьютеры (–0,43%), телевизоры (–0,34%) и сотовые телефоны (–0,31%).
Главной причиной роста цен ЦБ РФ считает то, что производство товаров и услуг не успевает за ростом спроса на них. Вместе с тем Центробанк отмечает, что нынешняя жесткая монетарная политика вполне отвечает инфляционным вызовам. Так, в минувшую пятницу регулятор не стал повышать ключевую ставку, оставив ее на уровне 21%.
В комментарии к отчету руководство Банка России отмечает, что уже в 2026 году инфляция в стране вернется к целевому уровню в 4% в год.
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