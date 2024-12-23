В ноябре цены росли вдвое быстрее, чем в октябре. Месячная инфляция 1,45%

Наибольший прирост цен наблюдался в ноябре на плодоовощную продукцию (+5,59% с устраненной сезонностью) и услуги сотовой связи (6,78%). В целом продовольственные товары подорожали в среднем на 1,63% за месяц, в том числе масло и жиры на 3,68%, рыба и рыбопродукты на 2,83%, сыр на 2,19%. В то же время Банк России отмечает снижение цен на яйца (–1,76%) и сахар (–0,02%).