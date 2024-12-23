В Петербурге ждут потенциально опасную гололедицу

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Петербурге на первую половину среды, 25 декабря. Аналогичные трудности ждут и в Ленобласти.

По информации Росгидрометцентра, потенциально опасная погода ожидается на территории Петербурга с 6 часов утра до полудня 25 декабря. Причина — в гололедице на дорогах, сообщает 23 декабря пресс-служба городской администрации.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду температура воздуха ночью будет колебаться между +1 и –1 градусом, а днем поднимется до +1…+3 градусов. В конце дня также местами ожидают небольшой мокрый снег и дождь.