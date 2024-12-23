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Город В Петербурге ждут потенциально опасную гололедицу

В Петербурге ждут потенциально опасную гололедицу

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7 комментариев
Источник:

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Петербурге на первую половину среды, 25 декабря. Аналогичные трудности ждут и в Ленобласти.

По информации Росгидрометцентра, потенциально опасная погода ожидается на территории Петербурга с 6 часов утра до полудня 25 декабря. Причина — в гололедице на дорогах, сообщает 23 декабря пресс-служба городской администрации.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду температура воздуха ночью будет колебаться между +1 и –1 градусом, а днем поднимется до +1…+3 градусов. В конце дня также местами ожидают небольшой мокрый снег и дождь.

В Ленобласти тоже предупреждают о гололедице на дорогах. По данным Гидрометцентра России, предупреждение о «желтом» уровне установлено до 6 часов утра 25 декабря.

Прогноз погоды в Петербурге на ближайшую неделю читайте здесь.

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Комментарии
7
mary@
1 час
Если бы дороги во дворах чистили, то не было бы такой опасной гололедицы
Заливщик голосовых планок
24 минуты
Чёт не работает соль, высыпанная на асфальт..
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