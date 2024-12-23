Чем ближе Новый год — тем меньше шансов на снег. Прогноз погоды на неделю в Петербурге

Источник: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»







Погода наступившей недели в Петербурге будет далека от классической русской зимы — сформированное циклонами вторжение в регион тёплого атлантического воздуха удержит температуру на 4-5° выше климатической нормы. Пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождей, и только во вторник есть вероятность снежных осадков, однако к концу недели Северная столица окончательно распрощается со снежным покровом. Об этом 23 декабря рассказал «Фонтанке» ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня, в понедельник, облачно, небольшой мокрый снег с дождем, гололедица. Днём +1…+3°С. Ветер южный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Во вторник облачно, временами снег, мокрый снег, гололедица. Ночью 0…-2°С, днём 0…+2°С. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду облачно, ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ночью -1…+1°С, днём +1…+3°С. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг облачно, небольшой снег, переходящий в дожди. Ночью +1…+3°С, днём +3…+5°С. Ветер западный, 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 776 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу облачно, небольшой мокрый снег, местами с дождем, гололедица. Ночью +1…+3°С, днём +1…+3°С. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

По предварительному прогнозу, суббота продолжится оттепельной погодой с небольшими осадками в смешанной фазе и гололедицей, днем ожидается +1…+3°С.