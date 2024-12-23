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Город За пределами нормы. Что готовит Петербургу край циклона

За пределами нормы. Что готовит Петербургу край циклона

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В Петербурге продолжается сырая оттепель.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 декабря в городе облачная погода, временами небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток 0…+2 градуса.

Сегодня в атмосфере над Северной столицей будут господствовать тёплые и влажные воздушные массы, поступающие в регион по периферии циклона, центр которого в середине дня окажется над югом Скандинавии. Температурный фон на 4-5 градусов превышает климатические рамки. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

Во вторник примерно такая же температура, а в среду — ещё на 1-2 градуса теплее.

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